Celia Wexler

Görüşler: Vatikan'ın eşcinsel çiftleri kutsama konusundaki yeni politikası neyi değiştirmiyor?

Bu aşırı heyecanlı tepkinin büyük bir reformun habercisi olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa tüm dikkatler çok daha mütevazı ve hatta yeni bile olmayan bir değişikliğe çevrilmişti.

Ekim ayında Papa Francis, aşırı muhafazakar kardinallerin sorularını yanıtlarken, rahipler tarafından duruma göre yapılması ve kilise tarafından bir erkek ve kadın arasında üremeye açık bir birlik olarak tanımlanan Katolik evliliğiyle karıştırılmaması koşuluyla eşcinsel çiftlerin kutsanmasına izin vermeye açık olduğunu yazmıştı.

Pazartesi günü yayınlanan, Francis tarafından onaylanan ve yeni atanan doktrin çarı Kardinal Víctor Manuel Fernández tarafından yayınlanan bir bildiri de hemen hemen aynı şeyi söylüyordu. Bildiri, kilisenin cinsel etik öğretisini gözden geçirmeleri için bir grup ahlak teologunu bir araya getirmek gibi dramatik bir şey yapmıyor.

Bunun yerine, resmi politika Vatikan'ın kilisenin gözünde günahkar olmaya devam eden eşcinsel birlikteliklerin kutsanmasını onaylamadığını, ancak bu birlikteliklerdeki çiftleri kutsadığını açıkça ortaya koyuyor.

Kilisenin LGBTQ Katoliklere yaklaşımında kesin bir değişikliği yansıtan ve kilisede hala kabul görme arayışında olanlara umut verecek olsa da, Katolik doktrinini revize etmek için hiçbir şey yapmıyor.

Aslında Vatikan'ın bu kapsamlı politikası, Avrupa'daki bazı reform yanlısı piskoposların eşcinsel birliktelikleri kutsamak için ritüeller ve dualar yaratarak çoktan yapmaya başladıkları şeyi de kısıtlıyor.

Vatikan'ın bu dar kapsamlı kararı bir eşcinsel Katolik öğretmenin kilise okulundan kovulmasını engellemeyecek, herhangi bir kiliseyi eşcinsel Katoliklerin buluşması için açmayacak, Katolik sosyal hizmet kurumlarının eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine izin vermesini gerektirmeyecek ya da dünya genelinde birçok muhafazakâr Katoliği LGBTQ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğine ikna etmeyecek.

Bu da Papa'nın marjlarda temkinli ve kademeli değişiklikler yaparak manşetlerde yer almasının bir başka örneği.

Belki de Papa bunun devenin burnunu çadırın içine sokmak olduğunu düşünüyor. Ancak ben eşcinsel bir birliktelik içinde olsaydım, bu isteksiz tavizden pek de memnun olmazdım.

Feminist teolog Mary Hunt 'a Vatikan'ın yeni kutsama politikası hakkında ne düşündüğünü sorduğumda, bunun "eşcinsel aşkın sağlıklı, iyi, doğal ve kutsal olarak temelden reddedilmesini değiştirecek hiçbir şey yapmadığını" söyledi. Bunu "kilisenin el çabukluğu" olarak nitelendirdi.

Teşvik edilen LGBTQ aktivistleri bile bunun sınırlarının farkındadır. DignityUSA'nın başkanı Marianne Duddy-Burke'nin New York Times'a söylediği gibi, "Biz hala kapıların ardına kadar açılmasını beklerken, kilisede bir pencere daha açılmış gibi hissediyoruz."

Aslında bildirge, koşulları bakımından Francis'in geçen sonbaharda olduğundan daha kuralcı. Bir kutsama töreni "medeni birliktelik törenleri ile eşzamanlı olarak ve hatta onlarla bağlantılı olarak" yapılamaz. Düğün gibi görünemez. Smokin, çiçek ya da süslü bir şey yok. Piskoposlar bunun için özel ritüeller ya da dualar yaratmamalıdır. Bunun yerine, bunlar kendiliğinden, bir rahiple görüşme sırasında ya da hac veya türbe ziyareti gibi bir grup karşılaşması bağlamında gerçekleşmelidir.

Kısacası, bir kutsama sıradan olabiliyorsa, aynı cinsiyetten partnerlerin alabilecekleri de bu olacaktır. Belki de papaz evinde kısa ve tatlı bir şey? Vatikan'ın herhangi bir kutsamanın gerçekten bir kilisede gerçekleşmesini bekleyip beklemediği net değil.

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Belgede, kilisenin hala "yalnızca evlilik içinde yaşanan cinsel ilişkilerin ahlaki açıdan meşru olduğunu" savunduğu ve evliliği "bir erkek ve bir kadın arasında doğal olarak çocuk doğurmaya açık, özel, istikrarlı ve çözülmez bir birliktelik" olarak tanımladığı belirtilmektedir. Peki bir rahip eşcinsel bir çifti kutsadığında, kilise bu kutsamanın ne yapmasını amaçlıyor? Heteroseksüel eşler bulmaları için onları ayırmak mı? Hepsinin bekar olmasını mı umuyor?

Katoliklikte tartışmalı bir konuyla doğrudan yüzleşmeye istekli olmamakla ilgili sorun da budur. Papa'nın kiliseyi 21. yüzyıla taşımak için on yıldan fazla zamanı vardı. İma etti, tereddüt etti ve kelimelerle oynadı. Kiliseyi daha kucaklayıcı, papalığı da daha popüler hale getirdi. Ancak bu değişikliklerin birçoğu Papa'nın ölümüyle birlikte buharlaşıp uçabilir ve ardında biraz kafa karışıklığı, çokça hayal kırıklığı ve çok az sayıda önemli reform bırakabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com