Görüşler: Üç yıl öncesine göre daha mı iyi durumdasınız?

Bu, dönemin Başkanı Jimmy Carter'ın yeniden seçilme umutlarına indirilmiş bir darbeydi. Şimdi, 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken, temel soru bu olmaya devam ediyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın görev süresinin sonunda olduğunuzdan daha mı iyi durumdasınız? Daha da önemlisi, Amerika şu anda Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği zamandan daha mı iyi durumda?

Üç yıl öncesini, 2021'in Ocak ayını düşünün. ABD, sonunda 1,1 milyondan fazla Amerikalının hayatına mal olacak olan Covid-19 salgınının en ölümcül ayını yaşıyordu - gelişmiş dünyanın kişi başına düşen ortalamasının çok üzerinde. İşsizlik oranı, pandeminin başlangıcında yaklaşık %15 'e yükseldikten sonra %6,7 oldu - bu rakam, açığı bir önceki yıla göre %200 artıran iki partili teşvik harcamalarındaki trilyonlarca dolar ile kurtarıldı.

En önemlisi de, Amerikan tarihinde ilk kez, anayasaya ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi geleneğine aykırı olarak, iktidarda kalmak için bir yalana dayanarak seçimleri iptal ettiren ve bunun sonucunda destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na saldırı düzenleyen bir başkanımız oldu.

Evet, bu temel ölçüte göre Amerika üç yıl öncesine kıyasla çok daha iyi durumda.

Peki ya ekonomi? Partizanlık o kadar yaygın hale geldi ki, normalde basit olan verilerin algılanışını çarpıtıyor. Hatta bir TikTok trendi, herhangi bir tarihsel perspektiften yoksun, sessiz bir ekonomik bunalımda olduğumuzu ilan ediyor.

Gerçek şu: 2023 yılında ekonomistler, analistler ve yöneticiler tarafından yaygın olarak öngörülen durgunluk hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Bunun yerine, Amerikan ekonomisi dünya lideridir - yakın zamanda The Economist tarafından "görülmesi gereken birmucize" olarak tanımlanan enflasyon, müttefiklerimizden daha hızlı düşmekte ve birçok gözlemciye efsanevi görünen yumuşak inişedoğru ilerlemektedir.

Wall Street'te borsa yılı rekor seviyelere yakın kapatıyor (Trump'ın depresyon öngörüsü için çok fazla). Daha da önemlisi, ana cadde gelişiyor.

Biden yönetiminde işverenler üç yılda 14 milyon istihdam yaratarak modern bir rekora imza attı - bu rakam her ay ortalama 400.000'den fazla. Bunu, pandemi 20 milyondan fazla istihdam kaybına yol açmadan önce, Başkan Trump'ın görevdeki ilk üç ayında işverenlerin yarattığı aylık 176.000 istihdamla karşılaştırın. Bu sadece bir toparlanma değil: Yeni işler pandemi öncesi seviyeleri aştı.

ABD'de işsizlik oranı iki yıldır %4'ün altında seyrediyor - 1960'lardan bu yana ilk kez böyle bir durum yaşanıyor. Siyah ve Hispanik işsizlik oranları tarihi düşük seviyeleri gördü. Saatlik ücret artışı bu yıl enflasyonu geride bıraktı ve sendikalı iş çiler gelir skalasının alt ucundaki işçilere orantısız bir şekilde fayda sağlayan ve Washington Post'un "mavi yakalı işçiler 2023'te büyük kazandı" demesine yol açan büyük zamlar gördü.

Amerikan ekonomisi bir bütün olarak hızlı bir şekilde büyüyor ve 2023'ün üçüncü çeyreğinde %5,2gibi çarpıcı bir orana ulaştı. Trump ilk üç yılında yıllık ortalama %2,5 'lik bir GSYH büyümesi gördü - bu da görevdeki son üç yılında Başkan Barack Obama'dan devraldığı yıllık %2,3'lük büyüme ile aynı doğrultudadır. Hepsi bu kadar da değil: 2024'e girerken tüketici güveni güçlü.

Gerçekler önemlidir. Ancak siyaset genellikle bir algı meselesidir. Peki anketler neden Biden'ın bu yükselen ekonomi için kredi almadığını gösteriyor?

Enflasyon ve yüksek faiz oranlarının varlığı bu kopukluğun büyük bir nedeni. Enflasyonun düşmesine rağmen bu günlük sıkıntılardaki düşüşler gecikmeli bir göstergedir. Yakın geçmişte, aşırı soldaki "modern para teorisi" hareketi düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun pratik ve siyasi faydalarını hafife aldı. Bu tekrarlanmamalıdır.

Ayrıca güney sınırından kuzey şehirlerine uzanan göçmen krizinin maliyetleri konusunda da anlaşılabilir bir hayal kırıklığı var. Demokratlar bu konuda da inkârcı olmamalıdır.

Biden'ın şimdiye kadar imza attığı yasama başarılarının - iki partili altyapı tasarısı ve Amerikan teknolojik üretimini yeniden şekillendiren CHIPs yasası - tam faydasının henüz tam olarak hissedilmediği de doğru. Ancak sendikal hakların iyileştirilmesiyle birlikte, onlarca yıldır sıkıştırılan ve işlerin denizaşırı ülkelere gönderildiği Amerikan orta sınıfını canlandırmak için daha fazlasını yapabilirler. Bugüne kadar şirketler yeni Amerikan üretim tesisleri kurmak için 200 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu ve fabrikalar, özellikle Güney ve Dağlık Batı'nın kırmızı eyaletlerinde gelişiyor.

Son olarak, Trump satışçılıkta mükemmeldi; o bir hype adamıydı, çoğu zaman gerçeklerle sınırlanmayan usta bir pazarlamacıydı. Trump yönetimi sırasında ekonomi haberleri, partizan olmayan gazetecilerin kabul edebileceği nadir parlak noktalardan biriydi - ve çoğu zaman da kabul ettiler. İlginç ve mantığa aykırı bir şekilde, Pew Araştırma Merkezi'nin Biden ve Trump'ın ilk 100 gününde basında yer alan haberlere ilişkin analizi, Biden'ın haberlerinin biraz daha olumsuz olduğunu ortaya koydu.

Ekonomi genellikle Demokratlar döneminde daha iyi giderken (Trump'ın 2004'te CNN'e verdiği bir mülakatta kabul ettiği bir nokta), Cumhuriyetçiler, yükselen borsaya ve Biden döneminde hiçbir bireysel vergi oranının yükseltilmemesine rağmen, genellikle C-suite civarında övgü alıyor gibi görünüyor. Biden ve ekibi, destekçilerinin iddialarını ortaya koymalarına yardımcı olacak yapışkan ses beyanları ve istatistiklerle gelmediler - ve insanlar kendi borularını çalmazlarsa, kimse müziği duymaz.

Reagan o meşum soruyu sorduğunda ABD'de işsizlik oranı bugünkünün iki katıydı, faiz oranları %11,5 ile üç katından fazlaydı ve Amerika çift dipli bir resesyonun ortasındaydı. Carter'ın diğer erdemleri - kişisel ahlak, mali disiplin ve alternatif enerjiye yaptığı ileri görüşlü yatırımlar konusundaki ünü seçmenleri etkilemedi. Dahası, Amerika'nın yurtdışındaki itibarı, İran'da tutulan Amerikalı rehinelerle sembolize edilen, paramparça görünüyordu.

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Buna karşılık, bir zamanlar Reagan ve her iki başkan Bush'un Beyaz Saray'daki üst düzey yardımcılarından Peter Wehner'in kısa süre önce Atlantic'te yazdığı gibi, Trump'tan Biden'a geçişle birlikte denizaşırı ülkelerdeki Amerikan liderliğine duyulan saygı arttı: "Biden, rekor düzeyde olan savunma harcamalarında artış istedi ve aldı. Biden döneminde yerli petrol üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'nın şiddetli bir savunucusu oldu. NATO'yu güçlendirdi ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmasında önemli bir rol oynadı... Geçici bir başkan olacağı düşünülen bir kişi, sonuç alıcı bir başkana dönüşüyor."

Perspektif, siyasetimizde en az sahip olduğumuz şeydir, ancak gerçekler hala önemlidir. Tanrı biliyor ki ülkemiz ciddi zorluklarla karşı karşıya ve hala mücadele eden aileler var, ancak çoğu zaman sosyal medya olan yanlış bilgi makinesindeki partizan yutturmacalara inanmayın. Verilere bakın ve kendinize Amerikalıların genel olarak - ve Amerika'nın kendisinin - Trump başkanlığının sonuna kıyasla Biden döneminde daha iyi durumda olup olmadığını sorun. Cevap evet.

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Kaynak: edition.cnn.com