Görüşler: Trump'ın gerçek kırılganlığı

Eski Georgia Valisi Jimmy Carter'ın Iowa'da gösterdiği güçlü performansla 1976 adaylık sürecini sarsarak New Hampshire'da zafer kazanmasını sağlayıp onu "Jimmy Kim?" olmaktan çıkarıp en önde gelen aday haline getirmesinden bu yana tüm ulus, tarihin yeniden yazılıp yazılmayacağını görmek için gözlerini Hawkeye Eyaleti'ne çevirdi.

Gerçek şu ki Iowa başarının şaşmaz bir belirleyicisi olmamıştır. George W. Bush Iowa'yı kazanan son Cumhuriyetçi adaydı. " Des Moines Register'ın haberine göre"1972'de parti seçimleri başladığından bu yana iki parti arasında 18 parti seçimleri kazanmıştır: 10 Demokrat ve 8 Cumhuriyetçi. Bu kazananların yarısından fazlası o dönemde partilerinin adaylığını garantiledi, ancak sadece üçü başkan seçildi."

Başkan Paul Tsongas ve Pat Buchanan'ı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz çünkü New Hampshire ön seçimlerini kazanmalarına rağmen partilerinin Beyaz Saray adaylığını kazanamadılar.

2024 yılında, GOP'un önde gelen ismi eski Başkan Donald Trump hakkında açılan dört dava nedeniyle mahkeme salonlarında yaşanan dram karşısında parti içi seçimler ve önseçimler ikinci planda kalabilir.

Eğer talihin tersine dönmesi söz konusu olacaksa, bu muhtemelen, şu an itibariyle Cumhuriyetçi adaylar arasında açık ara en güçlü aday olan eski başkanın kaderiyle ilgili olarak yapılan hukuki keşifler ve alınan kararlardan kaynaklanacaktır.

Başka bir deyişle, her şey duruşmalarla ilgili. Her ne kadar Trump, en büyük zayıflığını bir güce dönüştürme şeklindeki siyasi özdeyişi -yani 6 Ocak ve onu çevreleyen her şeyi- yerine getirebilmiş olsa da, bu durumun tersine dönmesi de mümkün.

En önemlisi, bir mahkumiyet kararının Cumhuriyetçi ve bağımsız seçmenlerin düşünce biçimlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini gösteren bazı kanıtlar var.

Her ne kadar iddianameler ve davalar şu ana kadar Trump'a siyasi olarak çok az zarar vermiş olsa da ve pek çok açıdan, düzen karşıtı mesajı körükleyerek ve rakiplerinin çok fazla yayın süresi elde etmesini zorlaştırarak Trump'ın konumunu güçlendirmiş gibi görünse de, bir mahkumiyetin çok farklı görünmesi mümkündür. (Trump kendisine karşı açılan tüm davalarda suç işlediğini reddetti).

Birçok kamuoyu yoklaması, Trump'ın suçlu bulunması halinde seçmenlerin daha büyük bir kısmının kendisine olumsuz gözle bakabileceğini ortaya koymuştur. Örneğin New York Times/Siena anketine göre, Trump'ın dört eyaletteki liderliği açık farka düşüyor.

Trump'ın suçlanan eski bir başkan değil de bir suçlu olması, duruma ilişkin algıları değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda dikkatleri GOP ön seçim yarışının atmosferinden ziyade Trump'a karşı açılan ceza davalarının içeriğine odaklayacaktır.

Şimdiye kadar halkın büyük bir kısmı siyasete pek dikkat etmedi. Her gün Washington'da olup bitenlere odaklanan siyaset bağımlılarının aksine, pek çok Amerikalı faturalarını ödemek ve çocuklarına bakmakla daha çok ilgileniyordu.

Son yıllarda yankı uyandıran konular, üreme hakları, eğitim savaşları, göç, enflasyon ve daha fazlası dahil olmak üzere seçmenlerin kendileri üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu düşündükleri konulardır.

Ancak siyasi ve adli takvimlerin artık çakışmaya başladığı göz önüne alındığında, Trump'ın potansiyel suçluluğuna ilişkin kararlar, dört davadan en az birinde, seçmenlerin seçimlere daha fazla odaklanmaya başladığı bir zamanda gelebilir. Elbette Trump davaları seçim sonrasına ertelemeyi başarırsa, mahkemeler onun GOP yarışındaki konumunu daha da sağlamlaştırmaya yardımcı olacaktır.

Trump suçlu bulunursa, Başkan Joe Biden da Trump'ın yaptıkları ve Cumhuriyetçilerin desteğiyle demokrasiye karşı oluşturduğu tehdit hakkında daha açık konuşabilecek. Şimdiye kadar Biden, Trump'ın cezai suçlamaları konusunu gündeme getirmekte son derece isteksizdi çünkü Adalet Bakanlığı tarafından ele alınan bir konuyu siyasileştiriyormuş gibi görünmek istemiyordu.

Yine de jüri konuştuğu ya da mahkeme karar verdiği anda Başkan'ın söyleminin şiddetlenmesini ve bunun da GOP üzerinde daha büyük bir baskı yaratmasını bekleyebiliriz.

Cumhuriyetçi seçmenlerin eski Büyükelçi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis gibi diğer adayları değerlendirme şeklini değiştirebilecek bir şey varsa o da ceza davalarıdır. Eğer Cumhuriyetçi seçmenler Başkan Biden'ı yenme şansı en yüksek olan kişiyi seçmeye odaklanırlarsa, Trump'ın mahkum edilmesi Cumhuriyetçi rakiplerine büyük fayda sağlayabilir.

Muhafazakar yazar John LeBoutillier 'in The Messenger'da belirttiği gibi, Trump bu bahar mahkemeye çıkarsa, bir savunma anlaşmasını değerlendirip değerlendirmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak. Açıkçası, bu tür bir gelişme siyasi manzarayı anında değiştirecektir.

Şu anda Trump Cumhuriyetçi adaylık yarışında açık ara önde gidiyor. Anketlerin Trump'ın liderliği konusunda haklı olup olmadığını yakında öğreneceğiz. Ama eğer doğruysa, o zaman bir oyun değişikliği için bakılacak muhtemel yer seçim sandığı değil, mahkemedir.

