William Wallace

Görüşler: Tesla'nın Autopilot geri çağırmasından çıkarılacak ders

Bu varsayımsal senaryoda, müfettişler olanları dikkatlice analiz eder ve adamın kısmen hatalı olmasına rağmen, çim biçme makinesinin tasarımındaki kusurların ölümüne katkıda bulunduğu sonucuna varırlar. Gelecekteki trajedileri önlemek için birkaç makul tasarım değişikliği önerirler.

Üretici bu değişiklikleri yapmaz. Aslında, şirket kusurlu tasarımı iki katına çıkarır. Yıllar geçiyor, yüzlerce benzer olay meydana geliyor ve çim biçme makinesini kullananlar ve tesadüfen yakınlarda yürüyen insanlar da dahil olmak üzere daha fazla insan ölüyor.

Bu sizin için sorun olur muydu? Üreticinin sizin güvenliğinize öncelik verdiğini düşünür müydünüz?

Ne yazık ki, buna benzer bir senaryo son yıllarda birçok kez yaşandı ve bazı şirketlerin güvenlik yasaları söz konusu olduğunda hissettikleri cezasızlık duygusunu ortaya koydu. Tesla ve Autopilot sürücü destek özellikleriyle ilgili mevcut durum bunun en son örneğidir.

Bu durum, federal güvenlik düzenleyicilerinin kendilerini yeniden ortaya koymaları ve şirketleri zamanında sorumlu tutabileceklerini kanıtlamaları gerektiğini göstermektedir. Kongre bu kurumları daha çevik olmaları için ihtiyaç duydukları finansman, personel ve kolaylaştırılmış yetki ile desteklemelidir.

Bu ayın başlarında, güvenlikyetkilileri, savunucuları ve kanun yapıcıların yıllarca süren incelemelerinin ardından Tesla, 2 milyondan fazla ABD aracını geri çağırdı. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücülerin aracın kontrolünde olmadıkları veya sistemin kullanılmak üzere tasarlanmadığı durumlarda Autopilot 'u çok kolay bir şekilde kötüye kullanabileceklerini tespit etti. Bu sonuçlar, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu 'nun (NTSB) 2016'dan bu yana Tesla kazalarıyla ilgili soruşturmalarda bulduklarına benzer.

Daha da önemlisi, Autopilot bir aracı kendi kendine giden bir araç haline getirmez. Otomobili önünde seyreden araçlardan belirli bir mesafede tutabilir ve aracı şeritte ortalamak için direksiyon desteği sağlayabilir. Ancak Tesla, sürücüleri ellerini direksiyonda tutmaları, çevrelerine dikkat etmeleri ve her zaman anında harekete geçmeye hazır olmaları konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte, Washington Post'a göre, 2019'dan bu yana Autopilot ile ilişkili en az 17 ölüm ve beş ciddi yaralanma ve 736 ABD kazası meydana geldi. Birkaç ölümde motosikletliler gibi Tesla'nın dışındaki kişiler yer alırken, en az 16 kazada Tesla 'lar sabit ilk müdahale veya bakım araçlarıyla çarpıştı.

Tesla, NHTSA'nın analizine katılmasa da, şirket iki yıllık soruşturmayı çözmek amacıyla gönüllü olarak geri çağırma işlemini gerçekleştirmeyi kabul etti. Şirket tarafından sunulan çözüm, sürücüleri meşgul tutmak için kontrolleri ve uyarıları iyileştireceğini söylediği ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesidir.

Consumer Reports, filomuzdaki Tesla araçlarında yazılım güncellemesinden sonra Autopilot'u değerlendirme sürecindedir. Ne yazık ki, uzmanlarımızın ön değerlendirmesi, yazılımın kötüye kullanımı veya sürücünün dikkatsizliğini önlemek için yeterince ileri gitmediği için düzeltmenin yetersiz olduğunu gösteriyor. Örneğin, CR'nin testçileri araç içi kamerayı kapattıktan sonra hala Autopilot'u kullanabiliyorlardı ve sürücüler yoldan başka bir yere bakıyorlarsa özelliği kullanmaya devam edebiliyorlardı.

Bu geri çağırma, Tesla sürücüleri ve onlarla yolu paylaşanlar için kritik bir ana işaret ediyor. Tesla ve NHTSA'nın, Autopilot'un yalnızca sınırlı erişimli otoyollar gibi tasarlandığı durumlarda ve yalnızca sistem sürücünün yola dikkat ettiğini doğruladığında kullanılabilmesini sağlayarak eldeki ciddi güvenlik sorunlarını gerçekten ele almaları çok önemlidir.

CR'nin ön değerlendirmesine ve diğer güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine dayanarak, geri çağırmanın mevcut haliyle etkili bir şekilde çalışmayabileceği endişe vericidir.

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Bu durum özellikle endişe verici çünkü Autopilot pazarda yalnız değil. CR'nin en son verilerine göre, aktif sürüş destek sistemleri 2023 model yılı araçların yarısından fazlasında mevcut ve çok azı ihtiyaç duydukları güvenlik önlemleriyle birlikte geliyor. Güvenlik düzenleyicilerinin Tesla dışındaki araçlarda da bir olay modeli görmeye başlayabileceği öngörülebilir.

Ancak Tesla'nın büyük Autopilot geri çağırması, otomatik güvenlik sistemimizin tüketicilere bekledikleri şekilde hizmet etmediğini de açıkça ortaya koyuyor. İnceleme altındaki bir şirket, güvenlik uzmanları tarafından tavsiye edilen bir geri çağırma işlemini gerçekleştirmek için yıllarını harcıyorsa ve ardından sorunu gerçekten çözemeyebilecek bir çözüm sunuyorsa, insanlar araçlarının güvenli ve hatasız olarak tasarlandığına nasıl güvenebilirler?

Tüketiciler olarak daha fazlasını talep etmeliyiz. Güvenliği ilk sıraya koyan şirketleri takdir etmeli ve diğerlerini de adım atmaya çağırmalıyız. Kongre, şirketleri daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde sorumlu tutmak için gerekli kaynaklara, yasal araçlara ve bağımsızlığa sahip olması için NHTSA'yı zorlamalı ve güçlendirmelidir.

Nihayetinde, bir güvenlik geri çağırması gerektiğinde, bu birkaç ay içinde gerçekleşmelidir - yıllar değil - ve etkili olmalıdır. Bu tüketiciler için kesinlikle çok fazla bir şey değil.

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Kaynak: edition.cnn.com