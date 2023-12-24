Görüşler: Sözlükler yılın kelimesini paylaştı. Biz de sizinkini öğrenmek istedik.

Son yıllarda, gaslighting ve goblin mode, vax ve FAFO'ya sahibiz. Şimdi de Merriam-Webster, Dictionary.com ve Oxford sayesinde otantik, halüsinasyon ve rizz var. Tatillerin ve yıllık geleneklerimizin stres ve sevinçleriyle birlikte, birçoğumuz için yılın tanımlayıcı kelimelerinin ne olacağını görmek için beklemek de geliyor.

Merriam-Webster'ın verilerine göre öne çıkan kelimeler listesindeRizz ( karizma ile olan tartışmalı, huzursuz ilişkisi ile) de vardı; ayrıca aralarında deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz ve deadname de vardı.

Bu liste bir krala, bir başkana, bir su altı felaketine, dönüştürücü teknolojiye ve isimlerimizin vatandaşlar olarak sosyal gerçekliklerimizi ve siyasi kimliğimizi nasıl şekillendirdiğine atıfta bulunuyor. Hala devam etmekte olan bir savaşın başladığı bir bölgeye atıfta bulunuyor. Eklenen kelimelerin her biri birden fazla hikaye anlatıyor - biri onu araştıran kişi için ve diğerleri de geri kalanımız için.

Bu kelimeler küçük tılsımlar, zamanın ve gerçeğin günlük hayattaki işaretleri haline geliyor ve bizi acımasızca bir sonraki şeye itiyor, daha şimdiki zamanı tam olarak deneyimlemeden geleceğe doğru ilerlemeye zorluyor.

Yılın sözcüğünü belirleme işinin popülerliğinin yanı sıra, sözcük meraklıları için mini bir Oscar sezonu gibi, onları beklerken duyduğumuz dayanılmaz heyecan da burada yatıyor. İlk kuzenleri olan yılın Google Arama trendleri ile birlikte sıralandıklarında, yılın kelimeleri ortak bir dil haline gelir, tanınması gün geçtikçe zorlaşan bir dünyanın mecazi banyo tezgahına karalanmış bir internet "ben buradaydım" olur.

Bu yıl CNN Opinion, SİZİN yılın kelimesinin ne olacağını ve nedenini öğrenmek istedi. Yanıtlarınız akılda kalıcı, doğrudan ve bazı durumlarda yürek parçalayıcıydı.

İçinizden biri "Hem bir kelime hem de bir başlık olarak benim yılın kelimem bakıcı" diye yazdı. "Caretaker'ın kulağa sıcak gelen bir tınısı var. Eğer yukarıda bahsedilen kişilerden biriyseniz o kadar da sıcak değil. Bakıcılık 7/24/365 yalnızlıktır, soğuktur ve 'zor' kelimesinin ifade edebileceğinden çok daha fazlasıdır," diye yazan bu okuyucu şöyle devam etti: "Bu ülke, özellikle de kırsal kesimde yaşayan, yaşlanan topluluklar, yaşlı vatandaşlarına herhangi bir hizmet sunamıyor. Ve bunu değiştirmek için bir çaba da görünmüyor....Bakıcı hizmetlerime artık ihtiyaç kalmadığında, bana bakacak kimse yok. Hiç evlenmedim, hiç çocuğum olmadı ve tek çocuğum. Kendi başıma yaşlanacağım. Mezarıma tam anlamıyla bir bakıcı olarak gideceğim ve acı sona kadar kendime bakacağım."

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Bir başka okuyucu ise "tüm dünyaya yayılıyor gibi görünen ve bu nedenle gelecekten korktuğum" nefret kelimesini seçerek kestirmeden gitti. Bir başkası ise ilişki sözcüğünde daha fazla umut buldu ve "2023 birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuzu, topluluklarımızda nasıl davrandığımızı, çevreye nasıl özen gösterdiğimizi, siyasete nasıl katıldığımızı büyüttü... Olumlu ya da olumsuz bireysel eylemlerimiz kolektif yaşam deneyimimizi yaratıyor" dedi.

Aşağıda bir kısmı yer alan yılın sözleri, kendimizi tanımlamak ya da ifade etmek için kullandığımızın yalnızca internette aradığımız ya da bulduğumuz sözcükler olmadığının içgüdüsel bir hatırlatıcısı oldu. Yakınımızda tuttuğumuz ya da başka nedenlerle dile getirdiğimiz kelimeler de hayatlarımızın hikayesini parça parça anlatıyor.

Bu seçkiler açıklık ve akış için hafifçe düzenlenmiştir ve görüşler yazarlara aittir.

Yeniden Keşfet

44 yıllık eşim 2022 yılında öldü ve hayatı tek başıma nasıl yaşayacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Her şeyi birlikte ya da birbirimiz için yapmıştık ve ben onun "kocasıydım". Şimdi, ben kimdim? 2023 David 3.0'ı yarattığım yıl oldu ve onu oldukça sevdiğim ortaya çıktı.

- David A., Fiji

Aşk

Yılın, şu ana kadarki on yılın ve öngörülebilir geleceğin sözcüğü SEVGİ. Haberleri izlerken hayal kırıklığına uğradım: kitlesel silahlı saldırılar, savaşlar, hastalıklar ve diğer kötü "-izmler" ve "-fobiler" listesinin başında gelen ırkçılık gibi pek çok kötü şey oluyor. Aynı zamanda, mükemmel yardım kuruluşları, kitle fonlayıcıları ve ihtiyaç sahibi bireylerden gelen benzer talepler tarafından yapılan çok sayıda yardım çağrısı - herhangi bir kişinin destekleyemeyeceği kadar çok.

Bu çağrılara yanıt verebilmemin ve aklımı başımda tutabilmemin tek yolunun SEVMEK olduğuna karar verdim; sevgiyi yaşamak, sevgiyi paylaşmak ve elimden geldiğince sevgi kelimesini yaymak. Kumaş boyasıyla kendi kapüşonuma Daima SEVGİ yazısını çizdim. İnsanlar bunu görüyor ve gülümseyerek ve olumlu yorumlarla karşılık veriyorlar. Başkaları için iyi işler yapan iyi insanlar görüyorum ve dünyaya nezaket ve sevgi gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Birinin tutumunu veya eylemlerini değiştirdim mi bilmiyorum ama en azından zaten sevgi dolu bir hayat yaşayan insanlara destek oldum.

- Mike, Maryland

Repose

Dinlenmek - sessiz, meşgul bir dikkatle beklemek. Kanser hastalarıyla, yoğun bakım ünitesinde ölmekte olanların aileleriyle ve uzun yolculuklarını düşünen yaşlı yetişkinlerle oturuyorum. Kalbim onlarla birlikte bekliyor, hikayeleri nereye giderse gitsin onları takip ediyor.

Umudumuzu başka bir yere bağlamaktan vazgeçip birbirimizle şefkatli bir huzur içinde otursak hepimiz nasıl derinleşir ve zenginleşiriz. Kanserden ya da Gazze'den ya da kendimiz veya dünya için endişelenmekten kaçmak yerine... ne olursa olsun, insan olmanın telaşlı yollarını anlamakta, duymakta ya da anlamlandırmakta zorlandığımızda bile çadırımızı birbirimizin yanına kursak.

- Doug B., Kuzey Carolina

Era

Bu Taylor Swift trendi, tabii ki, ama bunu her zaman tişörtlerde görüyorsunuz. Bu benim "boşluğu doldur" dönemim ve konser ve filmin yaygınlaşmasından sonra bu şekilde konuşmaya başladık.

İş yerinde, şirket tarihimizin bir bölümünü anlatırken, bunun covid öncesi dönemimizin bir parçası olduğunu belirttim. Kimse gülmedi ya da bunun doğru bir kelime olmadığına dair bir yüz ifadesi bile takınmadı, çünkü öyle - bir şeyin gerçekleştiği farklı bir zaman dilimini tanımlamanın bir yolu. Hepimiz Taylor Swift Dönemi'ndeyiz... ve bu yüzden yılın kelimesi gibi görünüyor.

- Matt, Missouri

Çelişkili

Orta Doğu'daki savaş konusunda çelişkiler yaşıyoruz. Ekonominin sıcak mı soğuk mu olduğu konusunda çelişkiler yaşıyoruz. Ne yememiz gerektiği ve ne yediğimiz; ne kadar egzersiz yapmamız gerektiği ve ne kadar egzersiz yaptığımız konusunda çelişkiler yaşıyoruz. En sevdiğimiz siyasi partiyi desteklemek ama partinin adayını beğenmemek konusunda çelişkiler yaşıyoruz. Kişisel bakımımıza zaman ayırmak ile başkalarına yardım etmek arasında çelişkiler yaşıyoruz. Seçeneklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz ve hepsi de oldukça gri görünüyor.

- Susan, Arkansas

Grev

Diğer tüm (iyi duyurulmuş) grevlerle birlikte (SAG, WGA, UAW, vb.), bu yıl üç greve katıldım. Şirketimin (yerel toplu taşıma ajansı için bir yüklenici) üç farklı yerde ayrı toplu iş sözleşmeleri (TİS) var. Bunlardan biri Şubat ayında greve gitti ve uzun grev hatları nedeniyle bulunduğum yer iki gün boyunca kapalı kaldı. Sonra ikincisi Mayıs ayında greve gitti ve biz de grevi uzatacaklarını düşündük ama uzatmadılar... çünkü hemen ertesi hafta biz de greve gittik.

Grevimiz 37 gün sürdü ve neredeyse hiç haber olmadı çünkü diğer grev tüm haberleri silip süpürüyordu.... Yine de daha iyi bir anlaşma yaptık - %10 zam ve yılda 12 ekstra hastalık günü.

- CJ, Kaliforniya

Yabani

Bu kelimeyi seçtim çünkü geçtiğimiz yıl kendimi nasıl gördüğümü temsil ediyor. Toplumsal baskıyı daha az önemsiyor, kendi duygu ve düşüncelerimle temasa geçmeye daha fazla odaklanıyorum. Bu, kalabalığa uymayı reddetmek ve ana akım etkileri görmezden gelerek seçtiğiniz gibi yaşamak için kendinizi özgür bırakmakla ilgili.

- Amber, Missouri

Sangfroid

Yılın kelimesi olarak seçtiğim sangfroid, stresli durumlarda sakin, soğukkanlı ve soğukkanlı olmak anlamına geliyor. Kelime anlamı "soğukkanlılık" olan Fransızca "sang-froid" kelimesinden gelmektedir. Akıl almaz olmak anlamına gelir. Elton John'un Marilyn Monroe'yu tanımlama şeklidir: "Etrafındakiler sürünürken sen kendini tutabilecek zarafete sahiptin."

Bu yıl birçok yerde savaş ve ölümle karşı karşıyayız. Uygarlığımızın uygar olmayan ağırlığı altında ezilen bir gezegenimiz var. Binlerce genç yetişkinimiz, şu anda en önemli ölüm nedeni olan fentanilden ölüyor. "İlerleme" bizi geri bıraktı. Buzullar eriyor ve bu yüzden okyanuslar yükseliyor, tüm bunlar olurken zengin insanlar uzaya uçuyor. Eğer bu yıl sükuneti bulamazsak, asla bulamayacağız. Zorlukların, trajedilerin ve adaletsizliklerin ortasında hepimiz büyük bir sangfroid üzerinde duruyor olabiliriz.

- Greg, Massachusetts

Vahşi

Fierce benim bu yılki kelimem. İçinde pek çok duyguyu ve kelimeyi barındırıyor. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Şiddetli olmak için "korkuyu delip geçersiniz", içinden ağlarsınız da. Korku üzerine eski İngilizce "fie" kelimesinin içinde de söylüyorsunuz.

Siyaset ve medya korku ile "dolup taşıyor". Pek çok "lider" sert olma yeteneğine sahip değil, çünkü bu ilk başta tek başına durmak anlamına geliyor. Bu, siyasi güvenliğinizi kaybetmek anlamına gelebilir. Vicdanınızı dinlemek anlamına gelir. Ve bu, "imkansız" ihtimaller karşısında bile vicdanınızın sizi ileriye taşıyan "ateş" olmasına izin vermek anlamına gelir. Ohio'da büyük bir muhalefetle karşılaşmamıza rağmen kadın hakları için 1. Maddeyi kabul ettirdik. Bu oldu çünkü biz azimliyiz.

- Elise, Ohio

Uyarlanabilirlik

Benim seçimim, yapay zeka çağında yeni bir ağırlık kazanan bir kelime olan uyarlanabilirlik. Fiziksel, dijital ve bilişsel alanlarımızı ileri teknolojiyle paylaşmaya başladığımızda, bizi ayakta tutan şey uyarlanabilirlik oldu. Bu yıl bir başlangıç oldu; ileriye baktığımızda, uyarlanabilirliğin daha da önemli hale geleceği açık. Bu, değişimin tek sabit olduğu ve yapay zekanın bu değişimin giderek daha büyük bir parçası olduğu bir geleceğe adım atarken çevik kalmakla ilgili.

- Duane, Michigan

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Kaynak: edition.cnn.com