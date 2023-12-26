Jill Filipovic.

Görüşler: Kötü hediyelerle ne yapmalı?

Ulusal Perakende Federasyonu'nun verilerine göre, 2022 yılında müşteriler satın aldıkları tüm ürünlerin yaklaşık %17 'sini geri gönderdi. Noel'in (ve genel olarak hediye vermenin) ruhuna sadık kalınarak Noel sonrası yaşanan pek çok duygusallıktan kaçınılabilir: düşünerek vermek ve sevgi dolu jestleri kabul etmek. Bazı insanlar bencil, düşüncesiz hediye verenlerdir; diğerleri ise çocuksu ve materyalist hediye avcılarıdır. Ancak çoğu zaman durum daha karmaşıktır.

Eminim birçoğumuz bir hediyeyi açtığımızda bunun CVS'den son dakikada alınmış bir hediye olduğunu fark etmişizdir ya da " Bu gerçekten benim için mi?" diye merak etmişizdir. Eğer kendini beğenmiş bir canavar değilseniz, teşekkür eder ve size herhangi bir şey verilmesini takdir edersiniz. Ancak başkalarına düşünceli bir şekilde hediye verip karşılığında düşüncesiz ya da genel hediyeler almak kafa karıştırıcı ya da incitici olabilir.

Anekdotlara göre, bu cinsiyete bağlı bir sorun gibi görünüyor. Şimdiye kadar, annelerin Noel'de saçma sapan şeyler aldığı bir klişe haline geldi. Herkesin çorapları dolup taşarken onların çorapları boştur.

Tipik hikaye, genellikle anne olan bir kadının Noel'den önceki haftaları ailesinin her bir üyesinin seveceğini bildiği hediyeler alarak, çorapları ve diğer süsleri asarak, belki de küçük çocuklarını heyecanlandırmak için evin etrafına bir Raftaki Elf saklayarak, Noel Baba için kurabiye pişirerek, hediyeleri paketleyerek, seyahatleri koordine ederek ve tüm malzemeleri içeren (ve tüm diyet gereksinimlerini karşılayan) destansı bir Noel yemeği için gerekli malzemelerin hazır olduğundan emin olarak geçirmesidir.

Sonra Noel sabahı herkes paket açma ve alma telaşındayken o bir bornoz ya da bir eczane mumu daha alıyor - ya da daha da kötüsü, aslında bir işi yapmak için ya da elektrikli süpürge veya ev aletleri gibi tüm eve fayda sağlayan bir "hediye" alıyor.

Bu temanın pek çok varyasyonunu duyabilirsiniz: Ne istediği konusunda çok spesifik olan, ancak benzer ama tam olmayan bir şey alan kadın. Bir evlenme teklifi bekleyen ama hayal kırıklığına uğrayan endişeli kız arkadaş. Gerçek bir hediye yerine bir kupon ya da senet alan eş.

Elbette erkekler de hediye hayal kırıklığı yaşar. Tüm anneler ihmal edilmiş ve ezilmiş değildir. Ve en yüksek sesle hayal kırıklığına uğrayanlar, genellikle istenmeyen hediyeleri (çoraplar, gerçekten mi?) huysuzca reddedebilen veya istedikleri şeyi alamadıklarında öfke nöbeti geçiren çocuklardır.

Hediye hayal kırıklığını yönetmek çocuklar ve yetişkinler için farklıdır. Duygularını düzenlemeyi ve kibar davranmayı henüz öğrenmekte olan çocuklara, hayatları boyunca muhtemelen birkaç kez, tam olarak istedikleri şeyi almamış olsalar bile teşekkür etmeleri söylenmeli ve hediye verenlere teşekkür kartları göndermeleri için teşvik edilmelidirler.

Hayal kırıklığı onları nankör veletler yapmaz; onları insan yapar. Onları yetiştiren yetişkinlerin görevi hem düzgün davranışlar sergilemelerini sağlamak hem de minnettarlık konusunda örnek olmaktır. Ve bu yetişkinler, umarız, teşekkür etmenin temellerini öğrenmişlerdir - ancak yine de bazen haklı olarak hayal kırıklığına uğramış hissedebilirler.

Bu hayal kırıklığını yönetmek - buna ne kadar ağırlık vereceğimizi bulmak, karşılık olarak ne yapacağımıza karar vermek - hem yetişkinler hem de çocuklar için öğretilebilir bir an olabilir.

Hediye zihniyetini değiştirmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki, herhangi bir ailenin veya hanenin Noel ile ilişkisini yeniden ayarlamaktır. Maddi varlıklar bize kısa süreli bir mutluluk verir, ancak bizi uzun vadede mutlu eden şeyler değildir. İster bir gezi, ister bir konser ya da sevdiklerimizle bir yemekte bir araya gelmek olsun, deneyimler bunun için çok daha iyidir.

Hediyelere değil, bir araya gelmeye odaklanmak, ağacın altındaki hediyeleri oldukları gibi görmeye yardımcı olabilir: Sevginin sembolleri, ama sevginin kendisi değil. Ortak bağ deneyimleri için sınırlı kaynakları kullanmaya yönelik bir grup normu yaratmak - Noel ev sahibinin evine gitmek, yemek için özel bir şeyler getirmek, birlikte zaman geçirmek, mevcut olmak - hediyelerin güzel olduğu ancak tatilin merkezinde yer almadığı fikrini pekiştirmeye yardımcı olur. Tatilin merkezinde zaman, sevgi ve bağ vardır.

Ancak bu elbette herkesin bu deneyime katılmasını gerektirir - tüm erkekler yer, içer ve dinlenirken annenin ya da tüm kadınların koordinasyon, yemek planlama, alışveriş, sofra kurma, yemek pişirme ve temizlik yapması değil.

Hediye hayal kırıklığını yönetmenin bir başka yolu da spesifik olmaktır. Bazı aileler Noel listelerini paylaşır; diğerleri ise sevdiklerine ne istediklerini söyler. Hayır, birinin zihninizi okuyarak tam olarak ne istediğinizi anlaması kadar romantik değil. Ancak doğrudan iletişimi teşvik eder.

Bolluğu olanlar için gerçekten düşünmek ve sormak için bir an olabilir: Gerçekten bir şeye ihtiyacım var mı? İhtiyaçları olanlar için de bunları ifade edebilecekleri bir an olabilir. Aramızdaki yaratıcı olmayan hediye verenler için de harikadır. Açık sözlü olmak Noel'in büyüsünü bozmaz; ilgili herkesin akıl sağlığını korur.

Ayrıca bir hediyeyi iade etmek ya da gerçekten istediğiniz bir şeyle değiştirmek de utanılacak bir şey değildir. Elbette bu biraz sıkıntılı olabilir; örneğin hediyeyi veren kişi evinizi ziyaret ettiğinde hediyeyi görmeyi bekliyorsa, duygularını incitmeye değip değmeyeceğini düşünmeniz gerekir.

İade etmek ya da değiştirmek, muhtemelen en çok umursamayacak kişilerden gelen hediyeler için ya da hiç kullanmayacağınız ama gerçekten gerekli bir şey için parasını kullanabileceğiniz yüksek fiyatlı bir ürün hediye edildiğinde uygundur.

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Bir ipucu: Hediyeyi veren kişi size hediye fişini vermişse, muhtemelen iade veya değişim konusunda sorun çıkarmayacaktır. Faturayı istemeniz gerekiyorsa, kimden istediğinizi ve sonuçlarının ne olabileceğini düşünmelisiniz. Bazen, güzel olmayan bir üst giysiyi ya da işe yaramayan bir aleti saklamak ya da bağışlamak daha iyidir.

Son olarak, tercihlerinizi dinlemeyen veya son dakikaya kadar sizi düşünmeyen sevdikleriniz tarafından sık sık hayal kırıklığına uğratılanlar için, hediye hayal kırıklığı bazı netliklere yol açabilir.

Eşiniz, çocuklarınız, ebeveyniniz veya arkadaşınız genel olarak düşünceli ve ilişkiyi sürdürmek için üzerine düşeni yapıyor olsa da, bu Noel'e özgü bir dinamik mi? Yoksa hediye verme konusundaki yetersizlik, isteklerinizi görmezden gelme, konuştuğunuzda sizi dinlememe, arzularınızı ihmal etme ya da ilişki veya ev içinde neredeyse hiç bir şey yapmama gibi diğer durumlarla aynı çizgide mi?

Bazı insanlar hediye verme konusunda kötüdür. Sevgilerini, onaylarını ve bağlılıklarını başka şekillerde gösteriyorlarsa ve size karşı davranışlarında başka türlü bağlı ve eşitlerse, cevap herkesin her şeyde harika olamayacağını kabul etmek ve her yıl kendinize güzel bir şeyler hediye etmek olabilir. Ancak Grinch benzeri hediyeleşme daha büyük bir modelin parçasıysa, belki de bu yılki hediyeniz o ilişkideki çok daha derin bir soruna dair bir içgörüdür - ve Yeni Yıl kararınız bunu nasıl düzelteceğinize dair bazı zorlu konuşmalar yapmak olmalıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com