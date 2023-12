Görüşler: Kedim bana Covid sonrası hayat hakkında ne öğretti?

Turuncu ve beyaz kaplan çizgileri ve büyük şımarık kulaklarıyla vahşi gözlü küçük bir tüy yumağıydı, yüksek sesli bir miyavlamanın ortasında ağzı sonuna kadar açıktı. Kalbim eridi ve onun doğru kişi olduğunu hemen anladım. Arkadaşlarıma ona Nova adını vereceğimi söyledim, çünkü bana göre o parlak, parlayan yeni bir yıldız gibi görünüyordu. İlk görüşte aşktı.

Birkaç gün önce bir kedi kurtarmaya karar vermiştim ve gönüllü Nova'yı bir hafta kadar tutmayı kabul ederek bana eve dönüp gerekli kedi malzemelerini temin etmem ve onu almam için zaman tanıdı.

Kendimi her zaman bir köpek insanı olarak görmüştüm ve daha önce de yavru köpek yetiştirmiştim, ancak bu benim bir kedi arkadaşla ilk deneyimim olacaktı.

Çok az şey biliyordum, inişli çıkışlı, harika bir yolculuğa çıkacaktım. Nova Eylül ayında bir Pazar akşamı evime ilk kez girdiğinde, korkusu benim son yıllarda dünyayla yüzleşme konusundaki isteksizliğimi yansıtıyordu.

Kanepenin altına sığındı ve bana Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında kendi yalnızlığıma çekildiğimi hatırlattı. Eskiden kendimi sosyal bir kelebek olarak görürdüm, ancak son yıllarda spor salonları, restoranlar ve kalabalık alışveriş merkezlerinin bir zamanlar aşina olduğum alanlarından uzak durdum.

Pandemi sırasında tüylü bir arkadaş edinmek popülerdi. İnsanlar evlerinin sınırları içinde teselli ve arkadaşlık ararken, dünyanın dört bir yanındaki hayvan barınakları yürekleri ısıtan bir sahiplenme akınına uğradı. Belirsizlik ve yalnızlık duygusu pek çok kişiyi dört ayaklı bir dost edinme fikrine itti.

Rakamlar yüreklendirici bir tablo çizdi - barınaklar boşaldı, sahiplenme oranları hızla arttı ve aileler yeni buldukları tüylü üyelerin varlığında neşe buldu.

Yine de, dünya geçici olarak tekrar açıldıkça, cesaret kırıcı bir eğilim ortaya çıktı. Karantinanın tesellisi sırasında evcil hayvan sahibi olma fikrine kapılan birçok insan, hayat yeniden hareketli temposuna kavuştuğunda bunun gerektirdiği bağlılığa kendilerini hazırlıksız buldu. Şaşırtıcı sayıda evcil hayvan barınaklara geri gönderildi ya da terk edildi, çünkü sahipleri tüylü dostlarıyla birlikte normale dönmeyi başaramadı.

Nova'nın köken hikayesini asla bilemeyeceğim. Sevgi dolu bir aileden kaçtı ve bir şekilde ormanda mı kayboldu? Vahşi doğada doğdu ve annesi ve kardeşleri öldüğünde ya da onu terk ettiğinde kendi başının çaresine bakması için yalnız mı bırakıldı? Sahibi Nova'nın sürekli miyavlamasından ve kaotik enerjisinden bıkıp onu kaldırıma mı attı?

Bunu yazarken, bir bardak su almak için uzaklaştığımda Nova dizüstü bilgisayarımı kanepeden düşürdü. Evimde yankılanan son yüksek sesli "BANG" sesini duyduğumda anlık bir hayal kırıklığı yaşadım - bu durumda, dizüstü bilgisayarımın parke zemine çarpma sesi. Ama tahmin edin ne oldu? Dizüstü bilgisayarım hala çalışıyor. İşte buradayım, hala yazıyorum, yüzümde bıkkın bir gülümseme ve kalbimde minnettarlıkla. O küçük bir kasırga. Ve bu yüzden onu daha çok seviyorum.

Pek çok kişi normal hayatlarına döndüklerinde evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği yükten bıktı ama sanırım ben bir istisnayım. 'Normal hayat'ın yeniden başlaması tam da Nova'nın arkadaşlığına en çok ihtiyaç duyduğum zamandı. Görünüşe göre, gezegenin geri kalanı kapılarını yeniden açmaya başladığında ben hala tecrit modunda sıkışıp kalmıştım.

Nova'nın o ilk gün koltuğumun altında saklandığı yerden temkinli bir şekilde çıkması, benim gerçek dünyaya geri dönüş adımlarımla paralellik gösteriyordu. Evimin her köşesini korkusuzca keşfetmesi, taklit etmek istediğim bir cesareti yansıtıyordu. Onun güzel kızıl kürkünde, cesur bir direncin sembolünü buldum. Dur durak bilmeyen merakında ise bir umut ışığı.

Kediler, Nova gibi, eşsiz bir zekaya ve çevikliğe sahiptir. Yeni ortamlara uyum sağlama yetenekleri olağanüstüdür. Nova'nın evimin etrafındaki keşfedilmemiş bölgelere yaptığı cesur gezintiler, kedi yaratıklarının doğasında var olan uyum yeteneğini yansıtıyordu. Onun oyuncu doğası, zaman zaman devrilen eşyaların yarattığı kaosla birleştiğinde, bana hayatın öngörülemezliğini kucaklamanın güzelliğini öğretti.

On yıl önce CNN'e katıldığımda macerayı kucakladım. Görmeden Tokyo'ya taşındım ve Pyongyang, Kuzey Kore'den Havana, Küba'ya kadar düzinelerce ülkeye görev için seyahat ettim. İster korkutucu ister fantastik olsun, her yeni deneyimden değerli dersler çıkarıyor ve her zaman keşfediyordum.

Covid-19 pandemisi benim için her şeyi değiştirdi. Eskiden evde yalnız olduğum için huzursuz hisseder, hep bir sonraki büyük seyahatin özlemini çekerdim. Ancak Hint Pasifik bölgesinde salgını takip ederken aylarca karantinada kalmak bana yalnız geçirdiğim zamanın tadını belki de biraz fazla çıkarmayı öğretti.

Yalnızlıktan keyif almaya ve hatta onu arzulamaya başladım. Eskiden bana enerji veren sosyal faaliyetler artık pillerimi tamamen tüketiyormuş gibi geliyordu. Uzun saatlerimi, günlerimi, haftalarımı ve aylarımı yalnız geçirdim. Elbette yalnızdım ama kendimi bundan nasıl kurtaracağımı bilmiyordum. Sosyal medyada özel hayatımla ilgili paylaşım yapmayı bıraktım. İçime kapandım ve kendime böyle olmasını tercih ettiğimi söyledim.

Geriye dönüp baktığımda, kendime yalan söylüyordum. Ama değişmek istemedim çünkü korkuyordum. Kabul ediyorum, dünyadaki yerimi sorguladığım çok karanlık anlar yaşadım.

Rüzgâr estiğinde, evimde ürkütücü bir uğultu yaratıyor, bu da özellikle soğuk gecelerde ve gri yağmurlu günlerde kendimi daha da yalnız hissetmeme neden oluyordu. Sessizliği müzikle doldurmaya başladım. Etrafımı saran boşluğa biraz hayat vermek için bitkiler almaya başladım. Ama bir şekilde yeterli olmadı.

Artık evim başka seslerle dolu. Nova'nın aralıksız miyavlamaları bana kendi sesimi yeniden keşfetmem için ilham verdi. Onun sesli doğası, sosyal medyada kendi kendime uyguladığım sessizlikle tezat oluşturdu. Yaşamak için haberler hakkında konuşuyorum ama geri kalan zamanlarda pek konuşmuyordum.

Her gün eve döndüğümde Nova'nın coşkulu ve yüksek sesli selamlarıyla karşılaşınca, işle ilgili güncellemelerin ötesinde iletişimin ve paylaşımın gücünü yeniden keşfettim. Arkadaşlarımla ve meslektaşlarımla bağ kurdum, çılgın kedilerimizle ilgili hikayelerimizi paylaşırken güldüm. Bana sık sık "Bu sadece bir evre, o bir kedi yavrusu, bunu atlatacaktır" diyorlar. Bir yanım onun sonsuza kadar genç ve yaramaz kalmasını umuyor, dağınıklığı ve her şeyiyle.

Nova gibi kedi dostlar, arkadaşlık ve anlayış için olağanüstü bir kapasiteye sahiptir. Kendimden şüphe duymam ve izolasyondan kademeli olarak çıkmam için bir katalizör görevi gördü. CNN muhabiri olarak yaptığım iş, arkasında daha derin mücadelelerimi gizlediğim bir perdeye dönüşmüştü. Ancak Nova, kendi kendime koyduğum bariyerleri parçalayarak beni unvanların ve başarıların ötesinde hayatı kucaklamaya teşvik etti.

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yapılan bir ankete göre, evcil hayvan sahiplerinin %86'sı hayvanlarının ruh sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini düşünüyor ve stres azaltma, arkadaşlık ve koşulsuz sevgi gibi faydalardan bahsediyor. Kedi ve köpek sahipleri bu faydaları eşit derecede onaylıyor - ancak kedi sahipleri arkadaşlığı daha fazla vurgularken, köpek sahipleri fiziksel aktivitenin arttığından bahsediyor. Benim durumumda, ben her ikisini de deneyimledim.

Nova, fırtınalı yaşamında bana her gün paha biçilmez dersler veriyor. Benim sevimli, sevgi dolu ve gürültücü küçük kedim, geçirdiğim yeniden inşa sürecini sembolize ediyor. Onun eğlenceli kaosundan sonra ortalığı toparlamak gibi, hayatımın dağınık parçalarını bir araya getirmeyi ve onları daha sağlam, daha anlamlı konfigürasyonlara yerleştirmeyi öğrendim.

Sonunda Nova, ormanda tek başına bulunan bir kurtarma kedisinden daha fazlasıydı; kişisel dönüşümüm için bir katalizördü. Onun canlı varlığı dünyama hayat verdi, yeni bir coşku ve dayanıklılık aşıladı.

Nova, sarsılmaz cesareti ve yılmaz ruhuyla, bir zamanlar uğruna dua ettiğim ve şu anda yaşamakta olduğum hayatın vücut bulmuş hali oldu. Küçücük bedeni muazzam bir bilgelik, varlığımı yeniden şekillendiren dersler taşıyor gibi görünüyor.

Onun gözlerinden, hayatın zorluklarının engel değil, büyüme ve yeniden keşfetme fırsatları olduğunu öğrendim.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com