Görüşler: "Jeopardy!"deki tüm bu değişiklikler de neyin nesi?

Ayrıca açılış sekansında, ekibin işaret kartlarını tuttuğu ("Saturday Night Live" gibi) ve yazarların yarışmacıların doğru sorulara ihtiyaç duyduğu zorlu cevapları çözerken görüldüğü çekimler gibi bazı sarsıcı yeni dokunuşlar da var.

Ancak "Jeopardy!" için asıl büyük yenilik, "İkinci Şans Turnuvası" adı verilen ve aslında kazanamayan önemli yarışmacıları geri getiren bir şeyin tanıtılmasıdır. Hayır, buna "Şampiyon Olmayanlar Turnuvası" ya da "İşte Kaybedenler Geliyor" denmiyor.

Mayim Bialik'in kısa bir süre önce yarı zamanlı sunuculuk görevinden alınması ve efsanevi Alex Trebek'in yerine kimin geçeceği konusundaki tartışmaların uzaması da eklenince, bazı "Jeopardy!" gelenekçileri için tüm bu değişikliklerin bir anda gerçekleşmesi biraz baş döndürücü oldu.

"Cinema Blend" adlı bir web sitesi, yayınlanan bir videoda en iyi şekilde özetlenen bazı hayran çekincelerini yakaladı: "Yeni bir logo ve gösterişli yeni açılış jeneriği, sadık hayranların diziden bekledikleriyle çelişebilir ve o sıcak, nostaljik hissi azaltabilir."

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi yarışma programlarında da "sıcak, nostaljik his" ile oynamanın riski size aittir! (yani: O ünlem işaretini kaldırmaya çalışmasanız iyi edersiniz!)

Kartlar masada: "Jeopardy!"de her zaman oldukça iyi olmuşumdur.

Bunu iki faktöre bağlıyorum: belirsiz ve anlamsız gerçekleri hatırlamak için garip bir yetenek (Shakespeare'in en uzun ve en kısa oyunları: Aşağıdaki soru - hile yok!) ve oyunlara düşkünlük.

Belli ki yalnız değilim. "Jeopardy!" tüm zamanların en kalıcı televizyon programlarından biridir ve Amerikan kültüründe öylesine yer etmiştir ki, "Final Jeopardy!" jingle'ı, uzun süreli tereddüt yaşayan bir arkadaşını konuya girmeye teşvik eden herkes tarafından rutin olarak ortaya çıkarılır. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah."

"Jeopardy!" Beatles'ın 1964 yılında "Ed Sullivan Show "a çıkmasından bir ay sonra başladı. Başlangıçta bir gündüz kuşağı dizisi olan program, Art Fleming'in sunuculuğunda NBC'de 11 yıl sürdü. (1978'de kısa bir geri dönüş dizisi de sunmuştur). Ardından, altı yıllık bir aradan sonra, program 1984 yılında çok sevilen Trebek'in sunuculuğunda sendikasyon dizisi olarak geri döndü (200 dolarlık Kanadalı yarışma programı sunucuları, Alex.)

Ben hiçbir zaman programa katılmayı denemedim, ancak New York Times'taki öğle yemeği masası arkadaşlarımdan biri olan Richard Perez-Pena birçok kez şampiyon oldu. Zaman zaman masa arkadaşlarımıza gereksiz bilgiler aktarırdık. (1924'te Calvin Coolidge'e karşı kaybeden aday: John W. Davis kimdir?)

Tüm bunlar, "Jeopardy!"yi sık sık izlediğimi ve özellikle de oyunu kazanabileceğimi hissettiğim zamanlarda bundan keyif aldığımı belgelemek içindir. (Elinizde zil olmadan bunu söylemek kolay.) Ancak kendimi asla programın fanatiği olarak tanımlamam, gerçi bu tanımlama nadir değildir.

İzleyiciler "Jeopardy!"yi seviyor. Birçoğu her akşam, genellikle akşam yemeğinde bunu alışkanlık haline getirir. Carl Reiner'ın hayatının son yıllarında büyük dostu Mel Brooks'un her gece Carl'ın Rodeo Drive'daki evine gidip tepside akşam yemeğiyle televizyonun karşısına oturması ve "Jeopardy!" cevaplarını sorgulamaya çalışması ünlü ve sevimli bir hikayedir.

Son yıllarda, Covid-19 kısıtlamalarının neden olduğu kargaşaya ("Daily Double" slotları açıldığında sebepsiz yere alkışlayacak seyirci olmaması) ve ipuçlarını okumadaki eşsiz becerisi ve yarışmacılarla büyüleyici ama asla tiksindirici olmayan etkileşimleriyle ünlü Trebek'in vefatına ve ardından acemice bir halefiyet planına rağmen, bilgi yarışmasının ateşli hayranları bağlılıklarını sürdürdüler.

Ancak her zaman mutlu değillerdi. Trebek'in halefini bulmakla görevli bir yapımcı olan Mike Richards, konuk sunucu seçmelerinin (Mehmet Öz? Aaron Rodgers?) bir turunu yönettiğinde hayranların dillerini salladı, ancak hepsini eleyip kendisini seçti. Bir podcast'teki cinsiyetçi yorumlarının ortaya çıkmasından önce dokuz gün dayanabildi. Sözleri için özür diledi ama yine de hızlı çıkışına neden oldu.

"Jeopardy!" yarışmacı kraliyeti Ken Jennings ile birlikte Bialik'in sunucu olarak seçilmesi, aşağı yukarı işleri yoluna koydu. Jennings'in programın tek sunucusu olarak atanması muhtemelen bu "sıcak, nostaljik hissi" pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

Son zamanlarda yaşanan aksaklıklar göz önüne alındığında, hayranların logo ve etkileyici kazananların geri dönüşleri gibi değişiklikler konusunda biraz tedirgin hissetmeleri şaşırtıcı olmayabilir.

Ancak "Jeopardy!" altmış yılı önemli değişiklikler olmadan geçirmiş değil. Ne de olsa eskiden dolar miktarları karton kartlara yazılır ve elle çekilirdi. Büyük tahta teknolojik olarak birçok kez değişti (para ödülü enflasyonuyla birlikte) ve sette çok sayıda değişiklik oldu.

Gelişmelerin çoğu, şovu genç izleyiciler arasında geçerli kılmak için yapıldı. Ve bu işe yaradı. Yarışma programları geleneksel olarak daha yaşlı izleyicilerle ilişkilendirilir. "Jeopardy!" genç izleyicilerden oluşan önemli bir takipçi kitlesi edinmeyi başardı.

Bunun bir nedeni de şampiyonlar, ünlüler ve liseliler için turnuvalar gibi yeni fikirleri benimsemesi oldu. Belki de en önemli yenilik 2003 yılında 5 kez kazan ve emekli ol kuralının kaldırılmasıydı. Bu sayede, 74 galibiyetle üst üste kazanma unvanını hala elinde bulunduran Jennings gibi ünlüler de dahil olmak üzere, toplu kazananlar kendi başlarına birer ünlüye dönüştü.

En nihayetinde, çekiliş hala oyun, ki bu da olabildiğince temel: Soruyu cevapla, parayı al.

Programın yeni baş yapımcısı Michael Davies, bir zamanlar "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yeni bir oyunu yönetmek için kazançlı bir ABC yöneticiliği işini bırakmış ve yarışma programı türünde şimdiye kadar çalışmış en yenilikçi liderler arasında yer alıyor. "İkinci Şans Turnuvası" onun fikriydi. Kuşkusuz daha fazla değişiklik yapacak.

Kendinizi hazırlayın, "Jeopardy!" hayranları! TAMAM. Soru şu: Hamlet ve Hatalar Komedyası nedir?

Kaçırdıysanız endişelenmeyin: "İkinci Şans Turnuvası" için hala hak kazanabilirsiniz!

