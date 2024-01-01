Görüşler: İşte Dave Chappelle'in sahneden inmesi için kimi suçlamanız gerektiği

Editörün Notu: Eski bir avukat olan Dean Obeidallah, SiriusXM radyosunun günlük programı "The Dean Obeidallah Show "un sunucusudur . KendisiniThreads üzerinden takip edebilirsiniz. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüş okuyun .

Dean Obeidallah

Ancak Dave Chappelle'in geçen hafta Florida'da gerçekleştirdiği stand up gösterisi sırasında sahneden inmesi bana göre %100 seyircinin hatasıydı.

Chappelle'i harekete geçiren neydi? Bir cep telefonu. Seyirciler arasında çalan bir cep telefonu değil - ki her komedyen zaman zaman bununla uğraşmak zorunda kalmıştır - ama Chappelle'in gösterisini kaydetmek için telefonunu kullanan bir kişi, bunun yapılmaması yönündeki sayısız açık uyarıyı ihlal etti.

Çarşamba gecesi gösterisine bilet alan herkes internet üzerinden kayıt cihazlarının yasak olduğu konusunda uyarıldı. Gösterinin düzenlendiği Hollywood, Florida'daki The Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da da benzer uyarılar kulübün her yerine asıldı.

Chappelle'i takdim eden DJ, DJ Trauma, izleyicilere gösterinin hiçbir bölümünü kaydetmemeleri konusunda özellikle talimat verdi. Sayısız uyarıya ek olarak, gösteriye katılan herkesin mekana girmeden önce telefonlarını kilitli özel bir çantaya koymaları gerekiyordu.

Tüm bunlara rağmen, 7,000 kişilik salonda Chappelle'i sahneden görebilecek kadar yakın oturan bir izleyici, görünüşe göre istendiği gibi teslim edilmeyen cep telefonundaki kamera aracılığıyla gösteriyi kaydetti.

Seti sırasında Chappelle seyirciyi uyardı ve güvenliği uyardı. Ancak görünüşe göre olay karşısında o kadar sinirlenmiş ki gösterisini bitirmeden sahneyi terk etmiş.

Bunun aşırı bir tepki olduğunu düşünenlerin anlamadığı şey, Chappelle ve onun seviyesindeki komedyenlerin sadece güldürmekle değil, aynı zamanda sanatlarının iş tarafıyla da ilgilendikleridir. Bu nedenle Chappelle, Chris Rock, John Mulaney ve diğerleri gibi komedyenler yıllardır seyircilerden gösterinin kaydedilmesini önlemek için telefonlarını bir poşete kilitlemelerini istiyor.

Bu önlemler kısmen, seyircilerin komedyenin geliştirmekte olduğu ve primeetime için hazır olmayan yeni materyalleri kaydetmesini engellemek içindir. Chris Rock 2014 yılında tam da bu noktaya dikkat çekmiş ve komedyenlerin - hatta ünlü komedyenlerin bile - malzemelerini geliştirirken ve komik olmayan replikleri ayıklarken yeni espriler üzerinde "atölye çalışması" yapmaları gerektiğini belirtmişti.

Ünlü komedyenlerin hiç de iyi olmayan materyalleri sundukları sayısız video izlediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Rock, 2014 yılında yeni materyaller üzerinde çalışırken kendisini kaydedenlere o kadar sinirlenmişti ki, geçen hafta Chappelle gibi, kendisini kaydeden birkaç seyirciyi azarladıktan sonra sahneyi terk ettiği bildirildi.

Bunun ötesinde, insanlar tanınmış bir komedyenin mevcut turnesini korsan bir videoda ücretsiz olarak izleyebiliyorsa, bilet için ödeme yapmaya istekli olmayabilecekleri endişesi de var. Ya da insanlar katılabilir ama sonra tüm esprileri daha önce gördüklerinden şikayet edebilirler.

Chappelle söz konusu olduğunda, Netflix ile yaptığı ve komedyene stand-up gösterisi başına 20 milyon dolar ödediği söylenen anlaşmanın yarattığı endişe de işin cabası. Aslında Chappelle'in 31 Aralık'ta yayınlanacak olan yeni Netflix programı "The Dreamer", yayın devi için 6 yılda hazırladığı 7. program. Açıkçası, eğer seyirciler Chappelle'in turnesini kaydedip Netflix'te yayınlanmadan önce internette yayınlarlarsa, bu durum gösterinin kaç kişi tarafından izlendiğini olumsuz etkileyebilir.

Ancak burada başka bir şey de söz konusu. Bazı ünlü komedyenler, sahnede kariyerlerine zarar verebilecek ve hatta "iptal edilmelerine" yol açabilecek saldırgan bir şey söyleme ihtimaline karşı kayıt altına alınmak istemezler. Aslında Rock, 2014 yılında sahneden indiği sırada Vulture 'a verdiği demeçte tam da bu noktaya değinmiş ve insanların her sözünüzü kaydettiğini bilmenin - özellikle de yeni materyal üzerinde çalışırken - komedyenlerin otosansür uygulamasına neden olabileceğini söylemişti. Rock'ın da açıkladığı gibi, geçmişte bir komedyen komik malzeme bulmaya çalışırken "çizgiyi aşabiliyordu", ancak kameraların her yerde olması Rock gibi komedyenlerin "hata yapacak yeriniz olmadığına" inanmasına yol açıyor.

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Ancak Chappelle söz konusu olduğunda, gösterileri sırasında izleyicilerden cep telefonlarını kilitlemelerini isteyen ilk komedyenlerden biri olmasının gerekçesinin bu olduğundan şüpheliyim. Chappelle'in geçmişi bize, Kanye West'in Yahudi karşıtı sözleri ve Donald Trump'ın o zamanki yeni başkanlığı hakkındaki geçmiş Saturday Night Live monologlarından, 2021 stand-up özel programında transseksüel topluluk hakkında yaptığı ve tepki çeken şakalara kadar tartışmalara yol açmayı sevdiğini söylüyor.

Seyirciler gösterisini kaydetmese bile, Chappelle şöhreti ve bazen insanları kızdıran kışkırtıcı şakalar yapma eğilimi göz önüne alındığında, şakalarının ve yorumlarının basında yer alacağını biliyor.

Ancak tartışmalara yol açmak Chapelle'in kariyerine zarar vermiş gibi görünmüyor. Aslında, 2023 yılında 31 biletli gösteriden 62 milyon dolar kazanarak yılın en çok hasılat yapan komedyeni olması gerçeğinin de kanıtladığı gibi, bu durum Chapelle'in kariyeri için bir roket yakıtı olabilir. (Buna 2023'te Chris Rock ile birlikte çıktığı gösterilerden elde ettiği gelir dahil değil).

İnsanlar şakalarını sevebilir ya da nefret edebilir, ancak tepkiler Chappelle'i durdurmayacaktır, kendisi geçen yıl bu tartışmalar hakkında şöyle demişti "Bir şeyi söyleyemeyeceğimi ne kadar çok söylerseniz, onu söylemem o kadar acil olur."

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Kaynak: edition.cnn.com