Noah Berlatsky

Görüşler: Hollywood'un mazlum takıntısı ile ilgili sorun

Oldukça kötü olmama rağmen yüzmekten çok keyif alıyordum. Tüm o antrenmanlar beni biraz daha hızlandırdı ama yine de astımlı akciğerlere sahip bir ektomorftum ve potansiyelimde katı bir sınır vardı. Antrenörler başarılı olabileceğim bir yer bulmaya çalışıyorlardı (Kurbağalama? Hayır. Mesafe yüzmesi? Hayır...). Sonunda çoğu omuz silkti, aslında hiçbir zaman bir şey kazanamayacağımı kabul etti ve dış kulvarlarda kürek çekmeme izin verdi.

Bence bu deneyim oldukça yaygın; çoğu insan bir noktada önemsediği bir şeyde çok çalışmış ama büyük bir başarı elde edememiştir. Ancak bunun normal olduğunu, neredeyse sadece deneyen, deneyen ve sonra beklenmedik bir şekilde ezici bir başarı elde eden aykırı mazlumlara odaklanan Hollywood'dan bilemezsiniz. Bu filmlerin büyük bir kısmı yanıltıcı ve potansiyel olarak tehlikeli bir meritokrasi inancını, yani erdem ve sıkı çalışmanın her zaman kazanacağı fikrini pompalıyor.

Yönetmen George Clooney'nin yeni filmi "The Boys in the Boat", alışılagelmiş yörüngeyi o kadar az sapmayla takip ediyor ki, beklenen her olay örgüsü "dönüşünde" neredeyse "İç!" diye bağırmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Film, Nazi Berlin'inde düzenlenen 1936 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Washington Üniversitesi'nin sekiz kişilik mürettebat takımını konu alan bir spor biyografisi.

Filmin kahramanı, babası tarafından terk edilen birinci sınıf mühendislik öğrencisi Joe Rantz (Callum Turner). Joe aslında evsizdir; okul harcını ödeyememektedir ve okuldan atılacağından korkmaktadır. Takım maaşına ve okul sporcuları için ayrılan konuta ihtiyacı olduğu için mürettebat seçmelerine katılır.

Film, Daniel James Brown'ın 2013 tarihli kurgusal olmayan kitabında detaylandırılan tarihi olaylara dayanıyor. Ancak bu hikayeyi anlatma kararı, belli ki Hollywood'a uygunluğuna göre fazlasıyla belirlenmiş. At yarışı filmi "Seabiscuit" (2003) ya da beklenmedik müzikal yıldızlarını konu alan kurmaca film "O Brother Where Art Thou? "da (2000) olduğu gibi, Büyük Buhran yoksulluk ve çaresizlikten oluşan bir arka plan ortamı sağlıyor. Joe ve takım arkadaşlarının çoğuna yoksunluk kararlılık verir. Kürek çekme hakkında çok az şey biliyorlar, ancak başka seçenekleri olmadığı için takıma katılıyorlar.

Deneyimsizliklerine rağmen, altın kalpli huysuz koç Al Ulbrickson (Joel Edgerton) bu kavgacı genç adamlarda bir şeyler görür. Siz daha "antrenman montajı" diyemeden, Joe ve takımın geri kalanı, elitist şüpheciliğin ve Harvard gibi Doğu Yakası rakiplerinin manipülasyonlarının üstesinden gelerek tarihteki haklı yerlerini almak üzere zafere doğru kürek çekerler.

Yine, mazlumlar bazen kazanır (bu kürekçiler kazandı). Hollywood'da ise bu durum bazenden daha fazladır; "The Karate Kid" (1984), "Hoosiers" (1986), "Bring It On," (2000), "Miracle" (2004), "Pitch Perfect" (2012) ve benzerlerini izlediyseniz, imkansız ya da dezavantajlı dışlanmışların, sıkı çalışma ve erdemin rakipsiz kombinasyonu sayesinde daha iyi eğitimli ve daha iyi kaynaklara sahip rakiplerine karşı sürekli zafer kazandığına ikna olursunuz.

Hollywood zaman zaman gerçekten kaybeden ezilmişlere odaklanır. Ancak bu kayıplar genellikle kötü şans ya da maddi dezavantajın sonucu olarak sunulmaz. Bunun yerine, başarısızlık sözde karakter kusurlarının ya da zayıflıklarının bir sonucudur.

Örneğin "Nightmare Alley" (2021) filminde Stan (Bradley Cooper), Joe Rantz gibi, Büyük Buhran döneminde babasız ve yoksuldur. Joe gibi o da mesleğini tesadüfen bulur - ancak Joe için bu meslek mürettebattan ziyade kart okuyan medyum gösterileridir. Joe gibi Stan de mesleğinde zirveye çıkmak için çok çalışır.

Ama paralellikler burada sona erer. Joe, Stan'in aksine, asla hile yapmaz ya da çalmaz ve mükemmel kız arkadaşına (Hadley Robinson) sadakatiyle örnek olur. Stan'in çöküşü de Joe'nun başarısı gibi meritokratik bir ahlak hikayesidir; Stan kötü seçimler yapan kötü bir insan olduğu için yoksullaşır ve alçalır, büyük bir ekonomik gerileme içindeki insanlar bazen kendi hataları olmaksızın yoksullaşıp alçaldıkları için değil.

Her zaman en erdemli ve çalışkan insanlar kazanıyormuş gibi davranmayan bir film nasıl olurdu? Çok fazla örnek yok. Belki bir tanesi, Kelly Reichardt'ın bu yılın başlarında çektiği "Showing Up" filmidir. Film (Reichardt'ın çoğu filmi gibi) yavaş ve dolambaçlı; huysuz, aksi kahramanı Lizzy (Michelle Williams), günlük pozlarda kilden kadın figürlerinden oluşan çalışmalarının kişisel sergisine hazırlanan, pek de başarılı olmayan bir sanatçı.

Lizzy sanatına saplantılı bir titizlikle yaklaşır, ancak büyük bir beğeni kazanamaz. Onun ödülü sanatın kendisi ve (belki) arkadaşlarının ve ailesinin takdiridir. Filmin çok az anlatısal dürtüsü var çünkü Lizzy'nin gerçek bir anlatı eğrisi yok; şöhret, servet ya da Olimpiyat altınına giden bir yolda değil.

Reichardt'ın sanatı (Lizzy'ninki gibi) sınırlı bir erişime sahip. "Gösteriş" ödül sezonunda iyi iş yapabilir ama asla bir gişe rekortmeni olamayacak. Mazlumları konu alan filmlerin bir ironisi de filmlerin kendilerinin mazlum olmamasıdır. İnsanların, sıkı çalışmanın ödüllendirildiğini ve iyi, yakışıklı, tam Amerikalı erkeklerin kızları ve altınları elde ettiğini anlatan anlatılara karşı sonsuz bir iştahı var.

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Ancak gerçek dünyada, çok parayla başlamak (emlak varisi Donald Trump gibi) genellikle herhangi bir çabada başarının en iyi garantörüdür ve çok çalışan çoğu insan, Lizzy gibi, en iyi ihtimalle mütevazı bir takdirle sonuçlanır. Meritokratik bir adalet dünyası hayal etmek eğlenceli ve rahatlatıcı. Ama keşke "Showing Up" gibi, yanlış teknedeki kürekçiye odaklanan, çekip çekip ikinci ya da sonuncu olan birkaç film daha olsaydı.

Çok vasat bir atlet olarak bu filmi görmek isterdim. Ama aynı zamanda, böyle bir film, Joe gibi dünya çapında kürekçi olmayan, çok az imkana sahip insanların da olduğunu ve onların da uyuyacak bir yeri ve mühendislik eğitimi alma şansını hak ettiklerini hatırlamamıza yardımcı olabilir. Başarı için gereken tek şeyin sıkı çalışma ve erdem olduğunda ısrar ettiğimizde, daha az imkana sahip olanlara yardım etmeyi reddetmek için bir gerekçeniz olur. Joe gerçekten hak ediyorsa, beceri ve saflık sayesinde bir eve sahip olabilecekken, neden onun bir eve sahip olmasını sağlayalım ki? "The Boys in the Boat "un ilham vermesi ve moral vermesi gerekiyordu. Ancak yeterince sık tekrarlanan meritokrasi yalanı, en şaşırtıcı başarılar dışında herkesi serbest bırakmak ve boğulmalarına izin vermek için bir bahane gibi görünmeye başlar.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com