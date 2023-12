Görüşler: Hangi katılımcılar 2023'ü doğru tahmin etti?

Ancak 2024 için ne düşündüklerine geçmeden önce, 2023 için ne tahmin ettiklerine bir göz atalım.

Bu yıl hangi dizilerin en iyi ödülleri alacağını tahmin etmek söz konusu olduğunda, katılımcılarımız zorlandılar - hem de kötü bir şekilde. Sadece ikisi, Elliot Williams ve Jeff Yang, en iyi drama dalında Emmy'nin "Succession "a gideceğini doğru tahmin etti. Kahinlerimizden hiçbiri de "Ted Lasso "nun en iyi komedi seçileceğini tahmin edemedi.

Yang'ın tahmin gücü filmler için de geçerli oldu. O ve diğer üç katılımcı - Laura Coates, Dean Obeidallah ve Sara Stewart - "Everything Everywhere All at Once" filminin en iyi film Oscar'ını alacağını doğru tahmin etti.

Tahmincilerimiz spor yılını tahmin etmekte de zorlandılar. Tek bir katılımcımız bile Texas Rangers'ın Dünya Serisi'ni kazanacağını tahmin edemedi ve sadece ikisi - Paul Callan ve Coates - Kansas City Chiefs'in Super Bowl'u kazanacağını doğru tahmin etti.

Ancak siyaset konusunda katılımcılarımız parladı. Neredeyse hepsi Başkan Joe Biden'ın 2024 Demokrat başkan adayı olarak anketlerde başı çekeceğini öngördü. GOP'un önde gelen adayı konusunda ise katılımcılar eski Başkan Donald Trump ile Florida Valisi Ron DeSantis arasında bölündü. Trump ve Biden'ın anketlerde önde çıkacağını doğru tahmin edenler arasında Jill Filipovic ve Frida Ghitis de vardı ve her ikisi de 2024'ün 2020'ye çok benzeyeceğini tahmin ediyordu.

2020 déjà vu

Filipovic ve Ghitis doğru tahminlerde bulundular. Ve şimdi, bir seçim yılına girerken, başkanlık tahminleri konusunda hala hemfikirler: Biden 2024 seçimlerini kazanacak. Dedi Ghitis: "Trump ve Biden arasında kalan heyecansız Demokratlar, Biden'ın alternatiften ölçülemeyecek kadar iyi olduğuna ikna olacaklar."

Böyle düşünenler sadece onlar değil. Katılımcılarımızın dördü hariç hepsi Biden'ın yeniden başkan seçileceğini öngörüyor. Sürüden ayrılan dört kişiden Joey Jackson , Nikki Haley'in seçmenleri kazanacağını düşünürken, Alice Stewart ve SE Cupp Trump'ın Oval Ofis'te bir gün daha göreceğine inanıyor. Holly Thomas da Trump'ın başkan seçileceğine dair bahse giriyor, ancak tahmininin "yağmur yağmamasını sağlamak için bir şemsiye paketlemenin ruhuyla tahmin edildiğini" belirtti.

Ancak 2024 seçimlerinden sonra Kongre'nin her iki kanadını hangi partinin kontrol edeceği konusunda katkıda bulunanlar arasında çok daha az anlaşma vardı. Kahinlerimizin bir kısmı her bir partinin bir meclisi kontrol edeceğini düşünürken, bir kısmı Demokratların her ikisini de kontrol edeceğini tahmin ediyor. Sadece iki kişi - Allison Hope ve Yang - GOP'un hem Meclis hem de Senato'da çoğunluğu kazanacağını öngörüyor.

Beyaz Saray'da kimin oturacağı sorusunun sınırlarımızın çok ötesinde bir etkiye sahip olacağını savunanGhitis, 2024 yılında dünyanın karşı karşıya kalacağı jeopolitik risklere dikkat çekti. "Verilecek cevabın dünya genelinde ciddi yansımaları olacaktır. İkinci bir Trump başkanlığı, birçok cephede neredeyse kesinlikle daha aşırı olacaktır. ... Biden yeniden seçilirse, küresel istikrarı yeniden sağlama şansı çok daha yüksek."

Ortadoğu Barış Ödülü mü?

Bu yıl, gıpta ile bakılan Nobel Barış Ödülü'nü kimin kazanacağı sorusu yazarlarımız için zorlu bir soru oldu. Bazıları ödülün bir iklim liderine - Nemonte Nenquimo'ya - verileceğini tahmin ederken, Filipovic, Sara Stewart 'ın "Bu yıl Greta Thunberg'in yılı olsun!" dediğini belirtiyor.

Ghitis ve Alice Stewart, Ukrayna'daki savaş sırasında bir buçuk yılı aşkın bir süredir gösterdiği cesur liderliğin ardından Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin ödüle layık görüleceğine inanıyor. Don Lincoln ise bunun yerine ödülün hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'ye gideceğini tahmin ediyor.

Ancak bilgelerimiz arasındaki en yaygın tahmin, Orta Doğu'ya barış getirme çabalarında yer alan biri. Ancak bu kişinin kim olduğu konusunda tahmincilerimiz hemfikir değil. Cupp ve Gene Seymour, bu kişinin İsrail rehine anlaşmasındaki Katarlı müzakereciler olacağını düşünüyor. Megan Ranney ise ülkesinin Abraham Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı tahmin ediyor. Hope ise İsrail'in muhalefet lideri Benny Gantz'ın olacağını düşünüyor. Bu arada Thomas 'ın önerecek bir ismi yok, ancak kazananın "İsrail-Hamas savaşında kalıcı bir ateşkese aracılık etmeyi başaran kişi" olacağını iddia ediyor.

Ortadoğu barışı yeni yılda da akıllarda kalmaya devam edecek. Ranney, çatışmaya kim son verebilirse, "Umarım bunu çabucak yaparlar" diyor.

Enflasyon ruleti oyunu

2023'te baş döndüren bir şey varsa o da ekonomiydi. Bu yıl, Federal Rezerv enflasyonu dizginlemeye çalışırken faiz oranlarının gittikçe yükseldiğini gördük. Birçok ekonomist resesyonun yakın olduğundan korkuyordu ve hepimiz Fed'in büyük bir ekonomik gerileme olmadan gemiyi düzeltip düzeltemeyeceğini görmek için nefesimizi tutarak bekledik.

Birçok yatırımcıyı sevindirecek şekilde enflasyon düştü, ekonomi resesyondan kaçındı ve borsa yükselişe geçti. Ancak enflasyonun önümüzdeki yıl nereye gideceği sorusu hala açık bir soru. Daha iyimser kahinlerimizden bazıları önümüzdeki yıl ortalama enflasyon oranının daha düşük olacağını düşünüyor. Ghitis 'e göre "Fed enflasyon ejderhasını öldürecek. Enflasyon %2,6'ya düşecek." Hope, Jackson ve Ranney ise daha da düşük bir düşüşle %2,5'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Seymour için enflasyon oranını tahmin etmek dart tahtasına dart atmak gibi bir şey. "Umm... 3 mü? Hayır, 7... Hayır, 5... Hayır... 2, son cevap!!!" dedi ve sonunda grubun en düşük tahminine ulaştı.

Diğerleri enflasyon oranının düşeceği konusunda daha az umutlu. Filipovic ortalama enflasyon oranını %4.0 olarak tahmin ederken, Roxanne Jones "enflasyonun %4.5 civarında seyredeceğini" düşünüyor.

Elbette enflasyon konusunda endişelenmesi gerekenler sadece tüketiciler değil. Hoover Enstitüsü'nde çalışan Lanhee Chen, 2024 başkanlık kampanyası bu yıl hızlanırken, Biden'ın enflasyonla ilgili mesajlarının seçmenleri kazanmada kilit rol oynayabileceğine dikkat çekti. Chen, Temmuz ayında kaleme aldığı yazısında "(Biden için) işin püf noktası, başarılarını vurgularken, enflasyon ve resesyona karşı verilen savaşların kazanıldığını erken ilan etmiş gibi görünmemektir" dedi.

Eagles'ın kurtuluşu için çok az iyimserlik

Katılımcılarımız siyaset, kültür ve dünya meseleleri konusunda uzman olsalar da spor takımları konusunda da tutkulular.

Bu yıl Dünya Serisi'ni kazanmak için en popüler tahminleri Alice Stewart'ın memleketinin takımı Atlanta Braves olurken, Mets ve Yankees iki numaralı tahmin için başabaş gidiyor. Thomas Mets'te yükselirken, Yang "sapkın sadakatinden dolayı" Yankees'e güveniyor.

Futbol söz konusu olduğunda, tahmincilerimizin Super Bowl'u kazanma favorisi geçen yıl tahmin ettikleri takım: Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas ve Yang, büyük ölçüde oyun kurucuları Jalen Hurts'ün vaatleri nedeniyle geçen Aralık ayında Eagles'ın beklentileri konusunda iyimserdi. Bu yıl, Sara Stewart bu grup içinde bahislerini ikinci kez Eagles'a yatırmak isteyen tek kişi. Eagles yine de tahminlerin çoğunu kazandı, büyük ölçüde geçen yıl kazanacaklarını tahmin etmeyen katılımcıların desteğiyle. Bu da kahinlerimizin yanlış giden bir tahmini çabuk unutmadıklarını gösteriyor.

Cupp ve Alice Stewart Kansas City Chiefs'in üst üste ikinci kez galip geleceğini düşünürken, Jones ve Yang San Francisco 49ers'a güveniyor. Thomas'ın tahmini ise şöyle: "Miami Dolphins. Çok istikrarlılar ve Eagles geçen yıl bunu mahvetti."

Spor soruları arasında, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'nda en çok altın madalyayı hangi takımın kazanacağı konusunda en fazla fikir birliği var. İki kişi dışında tüm katılımcılar ABD takımını seçerken, Kent Sepkowitz ve Seymour Çin'i tahmin ederek bu konuda aykırı görüş bildiriyor. En çok altın madalya kazanacak sporcuya gelince? Çoğunluk Simone Biles'in yine olağanüstü bir yıl geçireceğini düşünüyor.

'Az önce iyi bir televizyon gecesi yaptık...'

... dedi Roman Roy, "Succession" dizisinin merkezinde yer alan kurgusal haber ağı ATN'ye atıfta bulunarak.

Ancak kahinlerimiz, gerçek hayatta HBO'nun hit dizisini izleyerek geçirilen her gecenin iyi bir televizyon gecesi olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Aslında, neredeyse tüm katılımcılarımız "Succession "ın en iyi drama dalında Emmy kazanacağından emin. Jackson ve Obeidallah ise en iyi dramanın sırasıyla HBO'nun "White Lotus" ve Netflix'in "The Crown" dizilerine gideceğini düşünüyor. (CNN ve HBO'nun her ikisi de Warner Bros Discovery'ye aittir).

Pek çok dizi ilk sezonunda zirveye ulaşır. Ancak "Succession" yaşlandıkça daha iyi bir hale geldi ve hayranlarını finaline üzdü. Yazar Ani Bundel Mayıs ayındaki final öncesinde, "'Succession'ı her bölümün bir öncekinden daha iyi olduğu bir anda bitirmek cesur bir hamle gibi geliyor" dedi. Dizinin güçlü finaliyle birlikte, "TV dünyası bir kez daha gerçekten harika bir dizinin ayırt edici özelliklerinden birinin ne zaman bırakacağını bilmek olduğunu hatırlatıyor."

"Ted Lasso" en iyi komedi dalında katılımcıların favorisi. Ancak Yang, bu yılın "The Bear "ın Emmy alacağı yıl olacağını düşünüyor. Geçen yıl da "The Bear "ın arkasında durmuş ancak hangi kategoride aday gösterildiğini sorgulamıştı. "Bu bir komedi mi yoksa drama mı?"

'Oppenheimer' 'Kenough' mu olacak?

Sinema dünyasında gözler açılış gününde tüm ülkenin konuştuğu ikilide. Tahmincilerimizin yaklaşık yarısı "Oppenheimer "ın en iyi film ödülünü alacağını düşünüyor, ancak birçoğu "Barbie "ye selam verdi. Seymour 'un dediği gibi, Akademi Ödülü "'Oppenheimer'a gidecek, eğer her zamanki gibi iş olursa. ('Barbie', eğer değilse.)"

Bu iki film Oscar spekülasyonlarından çok daha fazlası için yem sağladı; gösterime girdiklerinde çok sayıda düşünce yazısına ilham verdiler. SaraStewart şöyle diyor: "Barbie'nin güzelliği her şey olabilmesinde. İşte tam da bu yüzden hala çocuklarda yankı buluyor ve bu yüzden yetişkin nesiller Gerwig'in filminin fragmanlarını katıksız bir zevkle izliyor." ("Barbie" CNN'in ana şirketinin sahibi olduğu Warner Bros. tarafından dağıtıldı).

Katılımcılarımızın Oscar şansı olduğunu düşündüğü diğer tek film "Killers of the Flower Moon". Grubun iki bilim dehası Lincoln ve Sepkowitz, Martin Scorsese'nin başyapıtının ödülü kazanacağını tahmin edenler arasında.

Bu Taylor Swift'in dünyası ve biz sadece onun içinde yaşıyoruz

Bu yıl hiçbir ünlü Taylor Swift kadar hepimizin dikkatini çekmedi. Pop yıldızı The Eras Tour'un ABD ayağında stadyumlarda kapalı gişe oynadı; Billboard 200'de zirveye yerleşen ve Swift'i en çok 1 numaraya yükselen kadın yapan Speak Now (Taylor's Version) da dahil olmak üzere iki albüm yayınladı; açılış hafta sonunda yurt içinde en yüksek hasılatı elde eden konser filmi rekorunu kırdı; ve TIME Dergisi tarafından yılın kişisi seçildi. Oh, ve milyarder oldu.

Ancak Swift'in etkisi müzik endüstrisinin ötesine uzandı. Araştırma şirketi QuestionPro'ya göre The Eras Tour'un tahmini ekonomik etkisi 5 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir rakamdı. Yang 'ın da belirttiği gibi, "Kimse kapitalizmi Taylor Swift gibi yapamaz."

O halde, tahmincilerimizin çoğunun "Midnights" albümünün yılın albümü dalında Grammy kazanacağına dair bahse girmesi şaşırtıcı olmamalı. Filipovic, "Bu onun zamanı, hadi onun için tamamlayalım," dedi. Obeidallah'a göre, "Grammy'yi kazanamasa bile, 2023 ve 2024'ü çoktan kazandı!"

AncakRanney, Grammy için Swift'e güvenme dürtüsüyle savaşarak, "T Swift'e bayılıyorum ama SZA'nın 'SOS' albümü bu galibiyeti hak ediyor" dedi.

'Ya sonsuza dek sürecek ya da alevler içinde yok olacak'

Swift'in bu yılı bir nedenle daha dikkat çekiciydi: Kansas City Chiefs'in sıkı oyuncusu Travis Kelce ile çıkmaya başladı. Swift ve Kelce, eski sevgilisi Joe Alwyn ile olan ünlü ve gizli ilişkisinin aksine, spot ışıklarından uzak durmadılar. Bununla birlikte, gazeteci Frankie de la Cretaz, "Şarkıcı ve sıkı oyuncu arasındaki potansiyel bir ilişkiye dair podcast, sosyal medya paylaşımları ve oyun içi göndermelerden oluşan tufan -kendisinden herhangi bir teşvik ya da onay gelmeden önce- onun isteklerine ve sınırlarına tamamen saygısızlık gibi görünüyor" dedi.

AncakFilipovic, çiftin dinamiğinde canlandırıcı bir şey gördü. "Erkek güvensizliğinin zirve yaptığı bir dönemde Taylor-Travis ilişkisi faydalı bir model: her ikisi de yaptıkları işte mükemmel olan iki hırslı yetişkin, ancak çiftin kadın yarısı hem daha başarılı hem de büyük bir farkla daha çok kazanıyor - ve erkek yarısı bununla tamamen iyi görünüyor."

Jackson ve Obeidallah Swelce'in geleceği konusunda en iyimser olanlar. (Yoksa Traylor mu? Ya da Tayvis mi?) 2024'ün sonunda çiftin evlenmiş olacağını düşünüyorlar. Ranney ve Alice Stewart da çiftin hala güçlü bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyor, ancak bahislerini koruyorlar. Hızlı bir nişanlanmanın kapıda olduğuna inanıyorlar. Geri kalan katılımcılar arasında Swift ve Kelce'in birlikteliğinin uzun sürmeyeceği konusunda fikir birliği var. Ghitis 'in dediği gibi: "Biz ondan onun Kelce'den bıktığı kadar bıkacak mıyız? Hayır. İnsanlar hala Taylor'a takıntılı olacak ve Travis başka bir ayrılık şarkısı için yem olacak."

Korkusuz tahmincilerimiz Swift ve Kelce'in durumunun ne olacağını düşünürse düşünsün, kesin olan bir şey var: Jane Carr 'ın bu ayın başlarında kültür yılı bültenimizde ortaya koyduğu gibi, müzik, spor ve favori yıldızlarımız arasındaki ilişkilere olan sevgimiz 2023'ün belirleyici bir yönüydü. Aynı şeylerin önümüzdeki yıl da bizi bir araya getireceği kesin.

Kaynak: edition.cnn.com