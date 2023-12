Görüşler: George Santos'un koltuğunu doldurmak için yapılacak özel seçim 2024 hakkında ne gösterecek?

Long Island Cumhuriyetçi liderleri, Santos'u iki kez milletvekili adayı göstermenin zararlarını en aza indirmek için aylarca uğraştıktan sonra, Santos'un boşalan koltuğunu dolduracak bir aday buldular.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin ağır raporu ve bir dizi federal suçlamanın ardından 1 Aralık'ta Meclis'ten ihraç edilen seri uydurmacı Santos'un aksine Mazi Melesa Pilip, tıpkı saygın Demokrat rakibi Thomas Suozzi gibi çekici ve gerçek bir özgeçmişe sahip görünüyor.

Bu durum, 13 Şubat'ta yapılacak ve tüm Temsilciler Meclisi koltuklarının kapışılacağı Kasım 2024 seçimleri öncesinde partilerin ülkenin en etkili seçmen grubu olan banliyö sakinleri arasındaki konumlarını ön plana çıkarabilecek hızlı ve öfkeli bir özel seçime zemin hazırlıyor.

New York'un 3. kongre bölgesindeki yarışta ılımlı bir banliyölünün isteyebileceği her şey var: her biri seçmenlere hitap etmek için koridorun diğer tarafına eğilme geçmişine sahip iki güçlü aday.

Nassau County milletvekili Pilip, Etiyopya doğumlu bir Ortodoks Yahudi. 1991 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Süleyman Operasyonu kapsamında kurtarılan 14.000 Etiyopyalı arasında yer aldı. İsrail'de büyümüş ve ABD'ye göç etmeden önce IDF'de görev yapmıştır. Yedi çocuk annesi Pilip aslında Demokrat olarak kayıtlı olsa da, iki kez Cumhuriyetçi Parti çizgisinde ilçe meclisi için yarış kazandı.

Suozzi'nin ise siyasi açıdan hafif olduğu söylenemez. Yerel bir Demokrat hanedanın veliahtı olarak, küçük bir şehrin belediye başkanlığı, büyük bir ilçenin genel müdürlüğü ve New York'un 3. kongre bölgesini temsil eden Temsilciler Meclisi koltuğu için yarışları kazandı ve 2022'de başarısız bir valilik teklifi başlatmak için vazgeçti. (Bu ayın başlarında, 2022'de Suozzi'nin sert kampanyasına rağmen onu yenen New York Valisi Kathy Hochul, adaylığını engellememeyi kabul etmeden önce Albany'de - Long Island'dan yaklaşık 200 mil uzakta - özel bir görüşme talep etti).

Partisinin ilerici eğilimi ile çelişen ılımlı bir isim olan Suozzi, üstlendiği her görevde merkezci bir pozisyon benimsedi. Bu yarışta da her iki partiden yerel belediye başkanlarının destek leriyle büyük ölçüde bu stratejiye sadık kalıyor.

Cumhuriyetçilerin 2024'te Meclis'teki zayıf çoğunluklarını kaybedebilecekleri ve her iki partinin de genel seçimlere giderken en azından bir momentum algısı yaratmak için erken bir galibiyet elde etmek istedikleri göz önüne alındığında, bu yarış on milyonlarca dolara mal olacak sıkı bir yarış olabilir.

Ancak özel seçimin asıl önemi, her iki partiye de kararsız banliyö sakinlerini kazanabilecek mesaj, strateji ve taktikleri deneme imkanı vermesidir. İster Kongre'deki tıkanıklığı eleştirmek, ister rakiplerini popüler olmayan başkanlık adaylarına bağlamak, ister kürtaja erişim konusunda mücadele etmek, isterse de ABD'nin İsrail-Hamas savaşındaki rolüne ilişkin farklı vizyonlar sunmak olsun, bu seçmenlerde en çok yankı uyandıran mesajlar muhtemelen Kasım 2024 öncesinde ülke genelinde tekrarlanacaktır.

"Mor" banliyö sakinleri on yıllardır hangi partinin sadece Kongre'de değil Beyaz Saray'ın anahtarlarını da alacağını belirliyor. Bu kesimin en belirgin siyasi özelliği, her iki tarafın da hem üslup hem de içerik bakımından aşırılıklara karşı güvensizlik duymasıdır.

Demokratlar 2020'den bu yana ülke genelinde banliyö bölgelerinde başarılı olurken, Long Island nadir bir istisna oldu. Cumhuriyetçiler, 2022 ara seçimlerinde beklenen kırmızı dalgayı yaratamamalarına rağmen Long Island'da kırmızı bir tsunami gördüler.

Önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, Demokratların 2024'te 2022'de olduğundan çok daha fazla sayıda katılım göstermesi muhtemeldir; bu da partiye Cumhuriyetçilerin güçlü yönlerini aşmak için adil bir şans vermelidir: yüksek seçmen katılımı sağlamak ve suç, konut ve vergiler konusunda zorlayıcı mesajlar vermek.

İlk yorumlara göre, bu özel seçimde önde gelen stratejilerden biri rakibi aşırılık yanlısı olarak göstermek olacak. Şimdiye kadar bu tür saldırılar adayların kendilerinden gelmemiş olsa da, Demokratik Kongre Kampanya Komitesi Başkanı Washington Temsilcisi Suzan DelBene'nin Pilip'i "MAGA aşırıcısı" olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. New York Cumhuriyetçileri ise Suozzi'yi, Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez'in de içinde bulunduğu ilerici Meclis "ekibiyle" ilişkilendirmeye çalıştı.

Pilip, Suozzi'yi yanlış da olsa, politikaları banliyö sakinlerini küstüren solcu eyalet ve şehir politikacılarıyla ilişkilendirerek ılımlı iyi niyetini zedelemeyi başarabilecek mi? Suozzi'yi, onay oranları tehlikeli derecede düşük olan Biden ile ilişkilendirerek lekeleyebilir mi? Ya da gerçekte - en azından bu nispeten güvenli ve müreffeh banliyöde - böyle olmadığı halde, şiddet suçlarının arttığı ve ekonominin battığı algısını istismar ederek?

Pilip, ilçe meclis üyeliğinden daha yüksek bir görevde bulunmamıştır. Dolayısıyla, İsrail-Hamas savaşı dışında, seçmenleri harekete geçiren sıcak ulusal konularda kamuoyuna açık çok az pozisyon aldı. Birkaç gün öncesine kadar bu konular arasında en sıcak olanlardan biri de kürtajdı. Gazeteciler tarafından sıkıştırıldığında Pilip, "yaşam yanlısı" olmasına rağmen kürtajın ulusal düzeyde yasaklanmasına karşı olduğunu söyleyerek kendisini partisi içinde göreceli olarak ılımlı bir konumda konumlandırmaya çalıştı.

Ancak bu çerçeve, kürtajla ilgili diğer konularda - Cumhuriyetçilerin Medicaid tarafından finanse edilen kürtajlara ve hamilelikleri sonlandırmak için ilaç kullanımına karşı çıkması gibi - pek çok cevapsız soru bıraktı. Suozzi, özellikle Yüksek Mahkeme'nin Roe v. Wade'i bozan Dodd kararından sonra kürtaj haklarının sınırlandırılması konusunda parti liderleriyle aynı fikirde olmayan bazı Cumhuriyetçi kadınlar arasında Pilip'e zarar vermek için bunu kullanabilir mi?

Halkın Pilip'in siyasi duruşuna aşina olmaması, onun ilgi çekici biyografisini köreltmeyi ve onu bir "MAGA aşırıcısı" olarak tanımlamayı kolaylaştırıyor mu? Suozzi seçmenleri Pilip'in ılımlı banliyö duyarlılıklarına uymadığı konusunda ikna edebilir mi - özellikle de popüler olmayan Trump'a oy verip vermediğini ama partinin adayı olması halinde ona oy verip vermeyeceğini söylemeyi reddettikten sonra? Suozzi, seçmenlere Mazi 'nin kendisini reddetmeden önce Santos ile birlikte kampanya yürüttüğünü ve onun "harika" bir arkadaş olduğunu söylediğini hatırlatarak Pilip'i lekeleyebilir mi?

Ve bir de nihai bölücü mesele var: İsrail-Hamas savaşı. Pilip, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına verdiği ezici yanıtın açık sözlü bir destekçisi oldu - bu pozisyon, bölgedeki nispeten çok sayıdaki Ortodoks Yahudi'ye yardımcı olması muhtemel. Ancak bu durum, bölgede sayıları giderek artan Müslüman seçmenler nezdinde ona zarar verecek mi?

Savaş, Suozzi ve diğer banliyö Demokratları için daha çok bir mayın tarlası. Suozzi, İsrail'in sadık bir destekçisi olmaya devam ediyor ve Yahudi cemaatiyle köklü bağları varancak partisi savaş nedeniyle bölünme belirtileri gösteriyor. Suozzi, kendisini Filistinlilere sempati duyan ilerici Demokratlarla ilişkilendirmeye yönelik beklenen çabaları nasıl savuşturacak? Son yıllarda Demokratları destekleyen ancak kendisinin ve Biden'ın ifade ettiği güçlü İsrail yanlısı duruş nedeniyle evlerinde kalabilecek genç seçmenler ve Müslümanlarla arasını nasıl düzeltecek?

Santos'un dramı şimdiden ulusal ilgiyi bölgeye odaklamış durumda. Sorunlar ve daha fazlası göz önüne alındığında, politikacılar Kasım ayında ülke genelinde rekabetçi banliyö yarışlarını nasıl kazanacaklarına dair ipuçları için New York'un 3. bölgesine bakacaklar.

