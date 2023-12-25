Noah Berlatsky

Görüşler: 'Ferrari'de tesadüfi ifşaat

Bazen "Iron Man" filmlerindeki sanayici milyarder Tony Stark gibi gerçek süper kahramanlar olarak tasvir edilirler. Bazen de "The Founder" (2016) filmindeki McDonald's'ın kurucusu Ray Kroc gibi hagiografik biyografi filmlerinde yer alırlar. Bazen de ikonik ürünleri kutlayan filmlerin karakterleri olurlar - bu yılki "Air" filminde Nike'ın Phil Knight'ı ya da "Ford Ferrari'ye Karşı" (2019) filminde Henry Ford II.

Türü ne olursa olsun, dünyayı kurtarmak / ucuz fiyata güvenilir gıda sağlamak / markalı bir spor ayakkabısı yapmak / herkesin iyiliği için kapitalizmi ileriye taşımak için katı geleneksel bilgeliğin üstesinden gelen bazı kendine özgü kusurları (örneğin cinsel sadakatsizlik) olan cesur vizyonerler olarak tasvir edilirler.

Michael Mann'ın sanayinin dahi devi EnzoFerrari'yi (Adam Driver) konu alan yeni filmi "Ferrari" de öncekilerle hemen hemen aynı "yenilikçi" yolda ilerliyor. Aradaki fark, "Ferrari "nin kapitalist sömürünün en kötü sonuçları hakkında çok daha açık sözlü olması. Bu en kötü durumlar görsel olarak muhteşemdir - ama aynı zamanda Enzo'yu desteklemeyi Mann'ın belki de amaçladığından çok daha zor hale getirirler. Film, bu zengin adamı ve servet birikimini neden alkışladığımızı sorgulatıyor.

Brock Yates'in 1991 tarihli Ferrari biyografisinden uyarlanan film 1957 yazında geçiyor. Ferrari'nin şirketinin sermayesi yetersizdir ve iflasla karşı karşıyadır. Enzo ve karısı Laura (Penélope Cruz, klişe bir rolle mücadele ediyor) arasındaki ilişki, kısmen oğullarının ölümü nedeniyle dağılmaktadır. Laura, Enzo'nun uzun süredir metresi olan Lina Lardi'nin (Shailene Woodley) Enzo'dan olan oğlunu büyüttüğünü keşfedince bu çözülme daha da şiddetlenir. Enzo, Brescia ve Roma arasındaki prestijli kros yarışı Mille Miglia'yı kazanarak yeni bir iş ortağı bulmayı ve tüm ev ve iş sorunlarını çözmeyi ummaktadır. Umutlarını özellikle yeni İspanyol sürücüsü Alfonso de Portago'ya (Gabriel Leone) bağlar.

İzleyicilerin, karısı ve metresiyle pazarlık yaparken, oğluyla oynarken ve şirketini korumak için savaşırken Enzo'nun çıkmazlarına sempati duymaları beklenir. Ancak Enzo'nun kapitalist bir kahraman olmasında bir sorun var. Şirketini korumak, insanların hayatını riske atmak anlamına geliyor.

1950'lerde araba yarışları çok tehlikeliydi: arabalar sık sık bozuluyordu ve bizim kabul ettiğimiz güvenlik özelliklerinden yoksundu - emniyet kemeri bile zorunlu değildi - ve sürücülerin arabalarından nasıl uçtukları göz önüne alındığında, Enzo'nun sürücüleri bunları takmıyordu. Ölümler o kadar sık oluyor ki Enzo, sürücülerine fazla yaklaşmamaya özen gösterdiğini söylüyor.

Film, ölüm tehlikesini yarışların heyecan verici yanının bir parçası olarak çerçeveliyor. Sürücülerin kararlı, yakışıklı yüzlerinin yakın çekimleri ve sert erkekliğin tamamlayıcısı olan çekici kız arkadaşlarına tekrarlanan göndermeler var. De Portago, dönemin ünlü Hollywood seks sembollerinden Meksikalı sinema oyuncusu Linda Christian (Sarah Gadon) ile çıkmaktadır.

Enzo'nun servetini kelimenin tam anlamıyla işçilerinin kanı ve kemikleri üzerine inşa ettiğini gözden kaçırmak zor. Bu durum, özellikle Mille Miglia'dan önce sürücülerini fazla temkinli oldukları için azarladığı bir moral konuşması yaptığında açıkça görülür. Onlara, başka bir şirketten bir sürücü onları geçmek üzereyse, yenilgiyi kabul etmektense kendilerini ve rakiplerini öldürmeye hazır olmaları gerektiğini söylüyor.

"Hepimiz bunun ölümcül bir tutku olduğunu biliyoruz, bizim korkunç neşemiz," diye ısrar ediyor Enzo, Adam Driver'ın tüm ciddi belagat gücüyle. Ama elbette, Enzo tutkulu olsa da, ölecek olan o değil. Yarışları eğlenceli bulsa da, onlardan kelimenin tam anlamıyla para da kazanıyor. Sürücülere banka hesabı için kendilerini feda etmelerini söylüyor.

Filmde basın bu hikayeyi anlatmaya çalışıyor; bir muhabir Enzo'dan "küçük çocuklarını yiyen Satürn" olarak bahsediyor. Ancak Enzo, muhabirlerin "akbaba" olduğunda ısrar ederek kendi suçunu abartıyor. Film çoğunlukla izleyicilerin Enzo'nun görüşünü doğru olarak kabul etmelerini bekliyor. Ancak Enzo'nun basını dikkatlice manipüle ettiğini de gösteriyor. Dostane yayınlar için teşvik olarak erişim sağlıyor. Hatta rüşvet bile veriyor.

Film yine Enzo'nun etik hatalarını, kurallara göre oynamayı reddetmesinin bir göstergesi ve daha iyi bir yarış arabası yapmaya olan mutlak bağlılığının kanıtı olarak göstermeye çalışıyor. Yine de medyaya yapılan ödemeleri rüşvetçi bir örtbas olarak da görebilirsiniz.

İşvereninizin zenginleşmesi için ölmek kapitalizmin aşırı bir biçimi gibi görünebilir. Ancak bu o kadar da nadir bir durum değil. İşyerindeki ölümler 20. yüzyılın ortalarından bu yana çok şükür büyük ölçüde azaldı, ancak yine de bir sorun olmaya devam ediyor. 2018 yılında ABD'de 5.250 işçi mesleki yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Ve "Ferrari "deki hikayeye uygun olarak, bu ölümlerin ezici çoğunluğu (%92) erkekti.

Ferrari'nin yarış arabası sürücülerinde olduğu gibi, erkeklerin egemen olduğu meslekler - balıkçılık ve avcılık işçileri, pilotlar, çatı ustaları, petrol kul esi işçileri - genellikle erkeksi bir cesaret ahlakına sahiptir. Korkusuzluktan gurur duyulur. Ve bu gurur, güvenlik özelliklerinden cimrilik edebilen ve tehlikenin sadece işin bir parçası olduğunu iddia edebilen kapitalistlerin yararına olur. Kesinlikle "Ferrari "de, sporun ve arabanın cazibesi kısmen tehlikenin yakınlığıdır; erkekler hayatı uçlarda yaşar, göz alıcı kadınlar onlara veda öpücüğü verirken hızlı arabalara kayarlar. Görünüşe göre işyeri güvenliği, daha az havalı arabalar kullanan daha az erkeksi erkekler içindir.

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Kendi şirketinin zaferi için başkalarının hayatını riske atan bir patron olarak Enzo, burada kahraman olduğu kadar kötü adam da olabilirdi. Ancak Hollywood, stüdyo kahramanın kim olduğuna karar verirse onu desteklemenizi sağlamaya yöneliktir. Enzo'nun hikayesini takip ediyorsanız, her olayı Enzo'yu nasıl etkilediği açısından düşünürsünüz. Yani korkunç bir kaza olduğunda, kaçınılmaz olarak şöyle düşünürsünüz: "Oh, hayır- bu Enzo'nun iş servetini nasıl etkileyecek!"

Ama sonra, filmin ikna edici çabalarına rağmen, Enzo'nun iş servetinin neden onlar için ölen insanlardan daha önemli olduğunu ve aslında bu şekilde insanları öldürmeye devam eden bir işi kapatmanın daha iyi olup olmayacağını merak etmek zorunda kalıyorsunuz. Enzo samimi görünse bile, bir vizyonu olsa bile, spor araba yarışlarının heyecan verici olduğunu ve tehlikenin heyecanın bir parçası olduğunu düşünseniz bile, bazı insanların emeklerini, sağlıklarını ve hatta hayatlarını başkalarının zengin olabilmesi için feda ettiği bir sistem nasıl bir sistemdir?

Hollywood bize bu kıyma makinesinin başındaki insanların sevimli olduğunu söyleyip duruyor. "Ferrari" bunu satmıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com