Jeremi Suri

Görüşler: Claudine Gay'in istifasından çıkarılması gereken gerçek ders

Ancak tüm bu yatırımların amacı dünyanın geri kalanına yeterince anlatılamıyor. Amerikan üniversiteleri, öğrenme ve keşif için başka hiçbir kurumda benzeri olmayan dinamik alanlar sunmakta ve dünyayı irili ufaklı yollarla iyileştirme çabalarını teşvik etmektedir. Bugün çoğu kampüste, bu zorlayıcı misyon hak ettiği savunuculara sahip değil. Harvard Üniversitesi rektörü Claudine Gay'in sadece altı ay sonra, İsrail-Hamas çatışması ve intihal iddiaları hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamaların cezalandırıcı bir şekilde incelenmesinin ardından istifa etmesi, üniversitenin misyonu ile rektörün rolü arasındaki derinleşen uçurumu yansıtmaktadır.

Gay ile birlikte Pennsylvania Üniversitesi'nden Liz Magill de kısmen bağışçıların ve diğerlerinin yoğun baskısı nedeniyle, kısmen de şiddetli tartışmaların ortasında kampüslerini kurumsal misyonlarının zorlayıcı bir ifadesi etrafında bir araya getiremedikleri için istifa etti. Bu çok zor bir meydan okumadır. Aslında eski bir zorluk, her iki liderin de karşılaştığı ateşli tartışmalardan önce gelen bir zorluk. Şimdi ise yeni nesil üniversite liderlerinin yüzleşmesi gereken bir meydan okuma. Sinir bozucu gerçek şu ki, mevcut üniversite liderlerinin çoğu hazırlıksız.

Bugün nasıl üniversite rektörü olunuyor? Bu kişilerin seçilme süreci oldukça garip ve son zamanlarda ortaya çıkan sorunları besliyor. Üniversite liderlerini atayan komiteler neredeyse her zaman gizlidir ya da şeffaflıktan yoksundur ve en iyi okullarda genellikle en önemli şey olan öğretim ve araştırmadan uzak sesler hakimdir.

Başkan ve dekan arama komiteleri, adayların öğretim ve araştırma kalitesinden çok kaynak yaratma, halkla ilişkiler ve atletizm yönetimine öncelik vermektedir. Rektörler entelektüel liderler olarak seçilmiyor; onlar aslında güçlü dış paydaşları olan büyük üniversite şirketlerinin yöneticileri. O halde, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, rektörlerden dış baskıları karşılamaları beklenmekte ve sonuç olarak da bu talebi genellikle asıl sorumlulukları olan eğitimin önüne geçirmektedirler. Birçok rektör ve dekan en az on yıldır bir sınıfta ders vermemiş ya da bir arşiv veya laboratuvarda çalışmamıştır.

Çünkü üniversite bürokrasisinde ilerlemek için bir bürokrat gibi davranmak, bütçeleri dengeleyerek ve tartışmalardan kaçınarak çeşitli grupları memnun etmek zorundasınız. Politikacılar ve diğerleri tarafından "uyanmış" üniversite ortamının sözde yükselişi hakkında çok şey yapıldı ve bu eleştirilerde eleştirmenlerin seçici olarak yayınladıkları siyasi destek veya kınama açıklamaları ile tipikleştirildi. Ancak üniversitelerden gelen en siyasi açıklamalar neredeyse hiçbir zaman liderlerinden gelmez. Rektörler siyasi bir hedef peşinde koştuklarında - çeşitlilik de bunlardan biri - bunun nedeni, George Floyd' un 2020 baharında Minneapolis polis memuru Derek Chauvin tarafından korkunç bir şekilde öldürülmesinden sonra olduğu gibi, üniversite içindeki ve dışındaki güçlü grupların eylem kanıtı talep etmeleridir. Bu vakada ve diğer pek çok vakada, üniversite liderleri trendleri takip etti ve kaçınılmaz olana kadar eşitsizlik de dahil olmak üzere diğer zor konulardan kaçındılar.

Üniversite rektörleri çoğu zaman bir amaç uğruna değil, toplumlarının en etkili üyelerini rahat ettirmek için seçiliyor. Günümüzün diğer politikacıları gibi onlar da çıkar gruplarına hizmet ediyorlar. En organize grupların parası ve siyasi bağlantıları vardır ve bunlar büyük ölçüde üniversite dışındadır. Son yıllarda üniversiteler dış finansmana ve işgüzar politikacıları yatıştırmaya daha bağımlı hale geldikçe bu grupların etkisi de artmıştır.

Bu arada, üniversite kampüslerindeki en az güçlü çıkar grupları, kendilerini öğrenmeye ve burs almaya adamış araştırmacılar ve öğrencilerdir. Öğrenciler ve akademisyenler, kampüslerdeki kaynaklar ve önceliklerle ilgili temel kararlar üzerinde oldukça az etkiye sahiptir ve bağışçıların ve siyasi figürlerin gücü arttıkça zaten yetersiz olan bu etki azalmıştır. Gay ve Magill'in görevden alınması elbette bu gücün bir kanıtıdır, ancak bu tek örnek değildir. Bu güç gaspı, iki üniversite liderinin yanlış adımlarının ya da hedef alınmasının çok ötesine geçiyor. Kütüphaneler ve diğer öğrenci akademik kaynak bütçeleri küçülürken, bağışçılar için daha fazla lüks loca ile futbol stadyumlarının boyutunun nasıl büyüdüğüne bir bakın.

Yaygın varsayımların aksine, kampüslerimizin liderleri nadiren aktif akademisyenler veya kararlı savunuculardır. Birinciler araştırmaya fazla odaklanırken, ikinciler dik ve affetmez bir idari yolu tırmanmak için fazla tartışmacıdırlar. Üniversiteler, başlarını öne eğen ve geleneksel bilgeliğe ve onun arkasındaki güce uyan dekanlar, provostlar ve başkanlar yetiştirmektedir.

Her ne kadar büyük organizasyonlarda bu durum kaçınılmaz olsa da, son olaylar bu dinamiğin bizi yükseköğretim misyonundan ne kadar uzaklaştırdığının altını çiziyor. Hamas 'ın Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en kanlı saldırıyı başlatması ve ardından İsrail 'in sivillere yönelik son zamanların en ölümcül saldırılarından bazılarıyla misilleme yapmasının ardından üniversite liderleri büyük ölçüde ortada yoktu.

Şiddet, öğrencilerinin ve akademisyenlerinin çoğunu doğrudan etkiledi ve neredeyse herkesi dehşete düşürdü. Sebep ve suçlama konusundaki yargılar elbette büyük farklılıklar gösteriyordu ancak liderlerin ilgisizliği ya da kayıtsızlığı, öfkeli ve korkmuş öğrenciler kendilerini ihmal edilmiş hissettikçe durumu daha da kötüleştirdi. Üniversitelerin misyonu, bu konular etrafında öğrenmeyi ve keşfi mümkün kılmak için acil ve yoğun çabalar gösterilmesini, tüm gruplara saygı duydukları ve diğerlerini de dahil ettikleri sürece kendilerini saygı duyulan ve dahil edilmiş hissedecekleri güvenli ve özgür bir alan sağlanmasını gerektiriyordu.

Gay, Magill ve MIT başkanı Sally Kornbluth 'un ifade vermek üzere çağrıldıkları ve New York'tan GOP Temsilcisi Elise Stefanik'in sert sorularına maruz kaldıkları Kongre'de üniversite liderlerinin tereddütleri, zor ahlaki konulardan rahatsızlık duyduklarını, herhangi bir ses grubunu gücendirmekten korktuklarını ve meşru protestolar da dahil olmak üzere ilgili tartışmalar karşısında sessiz kalmaya kararlı olduklarını gösterdi. Taraf tutmayarak ya da her şeyin "bağlama bağlı" olduğunu söyleyerek kimseyi memnun etmediler ve herkesi düşmanlaştırdılar. Tartışmalı konular üzerinde çalışarak başarılı olan eğitimciler böyle davranmaz. Yöneticilere böyle davranmaları ve kariyerlerini devam ettirmeleri öğretilir.

Başkan Gay, Magill ve muadillerinin tartışmalara eğilmeleri ve üniversitelerdeki tüm öğrenimin ardında yatan insani değerleri açıkça ifade etmeleri daha iyi olurdu: kişinin kimliğine yönelik şiddet içeren saldırılara karşı özgürlük, geçmişteki yanlışlar için adalet ve kendini savunma ve özyönetim hakları. Bu değerlerin karmaşık uygulamalarından kaçınmak değil, bunlara dikkat etmek gerekir.

Her şeyden önce, başkanlar mümkün olan en geniş yelpazede gerçeğe dayalı görüşleri teşvik etmeli ve tüm grupların - güçleri ne olursa olsun - gelişen bir kampüs sohbetinin tam ve saygın parçaları olduklarını anlamaları sağlanmalıdır. Liderler, öğrenmeyi pervasızca göz ardı eden, başkalarına zorbalık eden veya belirli grupları taciz eden görüşlerin ifade edilmesinden kaçınmalı ve bunları sınırlandırmalıdır. Irkçı iftiralar veya cinsiyetçi hakaretler gibi soykırım çağrıları açıkça bu ikinci kategoriye girer ve bu şekilde tanımlanmalıdır.

Üniversite liderlerinin değerler ve bunların dünyamızdaki karmaşık politika meselelerine uygulanması konusunda dürüst bir mücadele modeli oluşturmaları gerekmektedir. Eğer politikacılar ya da diğer güç simsarları bu mücadeleyi engellemeye ya da kooptasyon yapmaya çalışırlarsa, akademik özgürlüğe ve üniversitenin gerçek amacına engel oldukları söylenmelidir.

Öğrenciler savaşlar ve demokrasiye yönelik tehditlerle yüzleştikçe kampüs liderleri önümüzdeki aylarda daha fazla zorlukla karşılaşacaktır. Gördüğümüz gibi, ahlaki kayıtsızlık sadece öfke ve korkuyu körükleyecektir.

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Keskin bir şekilde bölünmüş, şiddet dolu çağımızda liderler idari prosedürlerin arkasına saklanamazlar; ortak değerleri ifade etmenin ve öğrenme ve keşif amacıyla tartışmalı dünya olaylarını ele alan tartışmaları teşvik etmenin bir yolunu bulmalıdırlar. Geçmişteki hataları tekrarlamak yerine dünyayı iyileştirecek yurttaşlar yetiştirmenin tek yolu budur.

Bu nedenle üniversitelerin yeni liderler yetiştirmesi ve mevcut liderleri ahlaki vizyonu dile getirmeye ve yükseköğretimin temel misyonuna kararlı bir bağlılıkla hareket etmeye teşvik etmesi gerekir. Para toplamak ve güçlü çıkar gruplarını dengelemek önemli olmaya devam edecektir, ancak bunlar ikincil planda kalmalıdır. Sınıf, arşiv ve laboratuarla bağlantı, üniversite çalışmalarının amacının bulunduğu yerdir; en temel öğrenme ve keşfin gerçekleştiği yerdir. Başkanlar ve dekanlar daha çok bu ortamlardan gelmelidir. Üniversitenin gerçekte neyle ilgili olduğunu somutlaştıran aktif akademisyenler ve kendini kanıtlamış öğretmenler olmalıdırlar. Tartışmalara karşı gerçekçi bir şekilde konuşabilir ve zor konuların ciddi bir şekilde tartışılmasını teşvik edebilirler. Amerikan üniversitelerinin dünyayı nasıl değiştirebileceğini ve değiştirdiğini anlarlar.

Bu yeni yılda, bir dizi seçkin kurum yeni rektörlerini seçecek. Kampüs liderlerimizde neye değer verdiğimizi toplu olarak değiştirebilirler. Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretimde dünyaya liderlik ediyor; bunun nedenini hatırlamamızın zamanı geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com