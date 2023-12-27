Frida Ghitis

Görüşler: 2024'te dünyanın karşı karşıya olduğu büyük riskler

2024 ne getirecek? "Tahminler zordur, özellikle de gelecek hakkında" sözü, Hall of Fame yakalayıcısı Yogi Berra'ya, Nobel Ödüllü fizikçi Niels Bohr'a ve daha birçoklarına atfedilen bir gerçektir. Bu açıklık, 2020'de öğrendiğimiz gibi geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu ve risklerin büyüklüğü göz önüne alındığında cevap arayışının ne kadar sinir bozucu olabileceğini vurguluyor.

Hiç şüphesiz, ABD seçimleri bugün tüm dünyada en çok merak edilen konulardan biri. Son seyahatlerimde kaç kişinin bana Amerikalıların eski Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirebilecekleri konusunda ne kadar endişeli ve şaşkın olduklarını söylediğini sayamadım. Hatta The Economist dergisi "Donald Trump 2024 yılında dünya için en büyük tehlikeyi oluşturuyor" diyerek Trump'ı hepimizin üzerinde beliren bir gölge olarak tanımladı.

Seçim, Trump'ın otoriter özellikler taşıyan kaotik başkanlığının ABD tarihinin bir şansı mı yoksa Amerika'nın otoriter izolasyonizme doğru inişinde dört yıllık bir duraklamadan başka bir şey olmayan Joe Biden başkanlığı mı olduğunu belirleyecek.

Cevabın dünya genelinde ciddi yansımaları olacaktır.

İkinci bir Trump başkanlığının birçok cephede daha aşırı olacağı neredeyse kesin. Eski başkan, Adalet Bakanlığı'nı siyasi rakiplerinden intikam almak için kullanmaya, ABD kurumlarının altını oymaya, demokrasinin altını oymaya ve diktatörlükle flört etmeye yemin etti.

Bu eylemler, Batı tarzı demokrasinin başarısız bir sistem olduğunu iddia edenleri güçlendirecek ve Batı karşıtı otokrasilerin (Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore) ortaya çıkan bloğunu güçlendirecektir - hepsi ağır silahlarla komşularını tehdit ederken Batı'nın küresel etkisine meydan okumaya çalışan bir tiranlar ekibi.

Trump, ABD'nin müttefiklerinin ve düşmanlarının Trump 2.0 döneminin risklerini - ya da bakış açınıza bağlı olarak potansiyelini - anlamaları için yeterince konuştu. Trump'ın açıklamaları Amerika'nın müttefiklerinin, Trump'ın göreve dönmesi halinde Washington'un kendilerini savunmaya ne kadar kararlı olacağını sorgulamalarına yol açtı.

Eski başkan Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitireceğini ilan etti bile. ABD'nin Güney Kore'yi savunması gerekip gerekmediğini sorguladı ve Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin kendilerini savunmak için nükleer silah edinmelerini ima etti.

Ukrayna ile ilgili yorumları, Trump'ın eleştirmekten hoşlanmadığı, hatta Ukrayna'yı kuşatırken övdüğü otokrat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dikkatini çekmiştir.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, Putin'in Ukrayna'da sınırlı bir zaferle yetinmeyeceğini, "özellikle de kendisine çok daha elverişli bir senaryo sunabilecek olan Amerikan seçimlerinden önce" tatmin olmayacağını söyledi. Başka bir deyişle Putin, Kasım ayında Trump'ın kazanmasının Washington'un Kiev'e verdiği desteği ortadan kaldıracağını ve Rusya'nın Ukrayna üzerinde tam bir zafer elde etmesine yardımcı olacağını umarak saldırmaya devam edecek.

Daha önce Moskova'nın boyunduruğu altındaki ülkelerin ve diğerlerinin uyardığı gibi, Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Putin eski Sovyet imparatorluğunun diğer kısımlarını geri almak için bir yol görebilir, belki de şu anda NATO üyesi olan küçük Moldova 'yı ve hatta Baltık ülkelerini fethetmeye çalışabilir.

NATO'nun tüm üyelerini savunması gerekiyor, ancak Trump ABD'nin zor durumdaki bir müttefike yardım edip etmeyeceği konusunda şimdiden şüphe uyandırdı. Başkanın Kongre onayı olmadan ABD'yi NATO'dan tek taraflı olarak çekmesini yasaklayan bir yasa tasarısının kısa süre önce iki parti tarafından onaylanmasına rağmen, başkan küresel askeri meydan okumalara yanıt verme konusunda geniş bir serbestliğe sahip olacaktır.

Biden'ın İsrail ve Hamas arasındaki savaşın genişlemesini önlemek amacıyla Akdeniz ve Kızıldeniz 'e ABD savaş gemileri göndermesi -ki bu çatışma halihazırda bölgesel olma tehdidi taşıyor- ya da lideri adayı yeniden birleştirme sözünü yineleyen Çin'e bir uyarı olarak Tayvan'a destek sözü veren sert mesajlar göndermesi gibi günümüz krizlerinde bunu neredeyse her gün görüyoruz.

Putin'in neo-emperyalist hedeflerini zorlamasına ABD seyirci kalırsa, Çin Tayvan'ı ele geçirmeye ve komşularına daha fazla zorbalık yapmaya kalkışabilir. Cesaretlenmiş bir Çin ihtimali nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına darbe vuracaktır.

Aynı zamanda küresel dalgalanmaları da tetikleyecektir. Pax Americana'nın sonu, ne kadar kusurlu olursa olsun, daha fazla orta ölçekli gücü rakiplerine karşı silahlanmaya itecektir.

Yine de Trump seçimi kazanamayabilir. Biden yeniden seçilirse, küresel istikrarı yeniden tesis etme şansı çok daha yüksek. Ancak bu ihtimal garanti olmaktan çok uzak.

Aslında ABD, aralarında Meksika, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi önemli ülkelerin de bulunduğu, seçime gidecek çok sayıda ülkeden sadece biri. Bazılarının sonucu önceden bellidir; örneğin Rusya'daki seçim tam bir maskaralıktır. Ancak diğerleri önümüzdeki yıllarda yeni yönlere işaret edebilir.

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Bildiğimiz bir şey varsa o da kimsenin sonsuza kadar yaşamadığıdır. Dünyanın önemli isimleri - Biden, Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney - 70'li ve 80'li yaşlarının sonlarında. Hamaney 'in 2022'de hasta olacağı söylendi ancak ofisi bu haberleri yalanladı. Yerine kimin geçeceğini, halefinin ne kadar radikal olacağını ya da o an geldiğinde İranlıların nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz.

Unutmayalım ki, 2024 yılı da kesinlikle mutlu sürprizler getirecek. Ne olduğunu bilmiyoruz (bunlar sürpriz!), ancak sorunların daha iyi bir şekilde çözülmesi için önemli bir şans var.

Genel olarak gelecek konusunda kötümser değilim. Bugün ABD emin ellerde. Ekonomi oldukça iyi gidiyor. Batı, yaşadığı zorluklara rağmen birlik içinde. İnsanlar her yerde özgürlüğü esarete tercih ediyor. Pek çok karanlık senaryonun bir de öbür yüzü, potansiyel olarak mutlu bir sonucu vardır. Bunların çoğu, seçmenlerden dünya liderlerine kadar karar veren insanlara bağlı. Ve gezegenin dört bir yanında sayısız insan daha iyi bir gelecek için çalışıyor.

Uçurumun kenarında durduğumuz düşüncesi bizi bir adım geri atmaya, uçurumdan uzaklaşmaya ve daha barışçıl, umut verici bir yola yönelmeye motive edebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com