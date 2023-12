Görüş: Yüksek Mahkeme Trump'ın zaferini neredeyse imkansız hale getirebilir

Editörün Notu: David Mark siyasi bir gazeteci, yazar ve konuşmacıdır. "Going Dirty: The Art of Negative Campaigning" kitabının yazarı ve "Dog Whistles, Walk-Backs, and Washington Handshakes" kitabınınortak yazarıdır:Decoding the Jargon Slang and Bluster of American Political Speech" adlı kitabın ortak yazarıdır. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüş okuyabilirsiniz .

David Mark

Seçim gününe 10 ay kala pek çok şey değişebilirken, Başkan Joe Biden ile 2020'de mağlup ettiği Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki olası bir rövanşta, kalan 40 eyalet ve Columbia Bölgesi'nin kırmızı ya da mavi kamplara ayrılması beklenebilir.

Trump'ın 2024 seçimleri için uygun olmadığına karar verilip verilmeyeceği ise bir joker. Eğer mahkemeler buna izin verirse, salıncak eyaletler 2024'te başkanlığı kimin kazanacağı konusunda daha da etkili olabilirler, zira dışişleri bakanlarının Demokratlar tarafından seçildiği ya da Demokrat bir vali tarafından atandığı ve Trump'ın adının oy pusulalarında yer almamasına karar verebilecek konumda olabilecekleri bu salıncak eyaletlerde toplam 68 seçmen oyu bulunmaktadır. Bu 538 oydan 270'i başkanlığı kazanmak için gerekli olan çoğunluktur.

Perşembe günü Maine Dışişleri Bakanı Shenna Bellows'un Trump'ı eyaletindeki oy pusulasından çıkarma kararıyla birlikte bu konu ulusal çapta büyük bir önem kazandı. Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi ve eyalet yasama organı tarafından görevine seçilen bir Demokrat olan Bellows, Trump'ın 6 Ocak 2021'de Biden'ın 2020'deki zaferinin kongre tarafından onaylanmasını engellemeye çalışmasındaki rolü nedeniyle - o gün dönemin başkanının destekçileri tarafından Kongre Binası'na yapılan saldırı da dahil olmak üzere - yaptığı eylemleri gerekçe gösterdi. Bellows, 14. Değişikliğin "isyancı yasağına" dayanarak Trump'ı eyaletin 2024 ön seçim oy pusulasından çıkardı. Ancak Bellows'un kararı, Maine Yüksek Mahkemesi - mahkeme düzeyinde bir mahkeme - bir karar verene kadar askıya alınacak.

Maine'in bu hamlesi, Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin 4-3'lük kararında benzer 14. Değişiklik "ayaklanma yasağı" endişelerini gerekçe göstererek Trump'ı eyaletin 2024 oy pusulasından çıkarmasından 9 gün sonra geldi. New York Times'ın haberine göre Trump'ın kampanyası her iki karara da Salı günü itiraz etmeyi planlıyor. Maine'de Trump'ın avukatları karara bir eyalet mahkemesinde itiraz ederken, Colorado kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürülecek.

Colorado ve Maine, Trump'ın 2024 oy pusulalarından çıkarılmasına yönelik tedbirleri değerlendiren tek eyaletler değil. Michigan ve Minnesota da bu yöndeki önerileri reddetti. Kaliforniya'da resmi bir mahkeme itirazı olmasa da, eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi de kısa süre önce Trump 'ın çıkarılması yönündeki siyasi baskıya rağmen, eyaletin GOP önseçimi için onaylı adaylar listesinde kalmasına karar verdi. Trump ayrıca Arizona ve New Hampshire'da oy pusulasına erişim itirazlarından da kurtuldu, Oregon 'daki itirazın sonucu ise beklemede.

Yasal işlemlerin bu şekilde çoğalması ve iki eyaletin Trump'ın oy pusulasına erişimini reddetmiş olması, yüksek mahkemenin konuyu ele almasını muhtemel kılıyor. Yargıçlar bunu, Trump'ı gelecekteki oy pusulalarından uzak tutma çabalarını değerlendirirken eyaletlerin izlemesi gereken bir tür tek tip standartlar belirlemek amacıyla yapacaklardır - buna izin verilip verilmemesi de dahil.

İlk bakışta Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın tek tek eyaletlerin oy pusulalarından çıkarılabileceğine hükmetmesi pek olası görünmüyor. Zira 6-3'lük muhafazakâr çoğunluk Trump tarafından atanan üç yargıçtan oluşuyor. Ve daha genel olarak, son yıllarda yargıçlar seçim kurallarına ilişkin anlaşmazlıklara girme konusunda isteksiz davranmış, bunun seçilmiş yetkililerin alanına ait olduğunu söylemişlerdir.

Yine de Trump dönemi siyaseti her şeyin olabileceğini açıkça ortaya koydu. Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın oy pusulasını diskalifiye eden bir takım tedbirlere izin vermesi halinde - ki bu Trump'ın kampanyasının açtığı davaları reddetmek şeklinde de olabilir - eyalet sekreterlerinin önemi daha da artacaktır. İşte bu noktada 68 seçmen oyu devreye giriyor.

Örneğin Colorado'nun seçmen oylarını Demokrat adaya vereceği neredeyse kesin - 2020'de Biden Colorado'da Trump 'ı %55,4'e %41,9 yendi. Trump'ın Colorado oy pusulasından çıkarılması pratik siyaset açısından önemli olmayacaktır.

Ancak Demokratlara yakın üst düzey seçim yetkililerinin bulunduğu eyaletlerde durum hiç de böyle değil. Seçilmiş Demokrat dışişleri bakanları arasında Arizona'dan Adrian Fontes (11 seçmen oyu), Michigan'dan Jocelyn Benson (15 seçmen oyu), Nevada'dan Cisco Aguilar (6 seçmen oyu) ve Kuzey Carolina'dan Elaine Marshall (16 seçmen oyu) bulunmaktadır. Pennsylvania'da (19 seçmen oyu) Al Schmidt, Demokrat Vali Josh Shapiro tarafından atandı ve eyalet Senatosu tarafından onaylandı ( Schmidt, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Cumhuriyetçi eski bir Philadelphia şehir komiseri).

Maine'de Trump'ın lehine olan tek bir seçim bölgesi olan 2. Kongre Bölgesi'ndeki oyları da eklediğimizde ( 2016 ve 2020 'de bu bölgeyi Trump kazanmıştı) toplam oy sayısı 68'e ulaşıyor. Çünkü Maine, Nebraska hariç diğer tüm eyaletlerden farklı olarak, eyalet genelindeki halk oylamasına göre iki seçim oyu ve her kongre bölgesi için bir oy veriyor. Bu da Maine'de dört, Nebraska'da ise beş seçim oyu anlamına geliyor.

Elbette bazı kararsız eyaletlerdeki seçmen oyları, en üst düzey seçim yetkilisinin Cumhuriyetçi olduğu eyaletlere düşüyor ve toplam 21 seçmen oyu elde ediliyor. GOP Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'in bulunduğu Georgia (16 seçmen oyu) ve Demokratların 2008 ve 2020'de olduğu gibi Cornhusker Eyaleti'nin 2. kongre bölgesinden bir seçmen oyu kazanma şansının yüksek olduğu Nebraska da buna dahil. 2020'de Biden'ın kolayca kaz andığı New Hampshire'da (4 seçmen oyu) dışişleri bakanı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu yasama organı tarafından atanıyor.

Bu arada, ülkenin tartışmasız en önemli salıncak eyaleti olan Wisconsin'de seçimler, seçim komisyonu tarafından denetleniyor. Bu kurul Perşembe günü Trump'ın 2024 oy pusulasından çıkarılması talebini reddetti ki bu da seçim sezonunun geri kalanı için konuyu tartışmalı hale getirecek gibi görünüyor.

Bunların hiçbiri dışişleri bakanlarının partilerinin siyasi çıkarları doğrultusunda hareket edecekleri anlamına gelmiyor. Yine de, bu üst düzey seçim yetkililerinin Trump'ın eyaletlerinin başkanlık oy pusulalarında yer alıp almaması gerektiğine dair dürüstçe ortaya koydukları görüşlerinin doğal olarak partizan tercihleri doğrultusunda olması tamamen mümkün, hatta muhtemeldir.

Michigan bunun en belirgin örneği. Dışişleri Bakanı Benson Çarşamba günü yaptığı açıklamada eyaletin en üst mahkemesinin haklı olarak Trump'ın yaklaşan Cumhuriyetçi önseçim oy pusulasında yer almasını engelleme yetkisi olmadığı sonucuna vardığını söyledi. Ancak şu anda sadece bir varsayım olan Yüksek Mahkeme kararının eyalet sekreterlerine bu yetkiyi vermesi halinde, Benson kendi profesyonel muhakemesini kullanabilir ve Trump'ı diskalifiye edebilir.

Eyalet seçim yetkilileri Trump'ı oy pusulalarından çıkarırsa - ki Yüksek Mahkeme tarafından yeşil ışık yakılmıştır - eski başkanın ikinci bir dönem kazanması matematiksel olarak neredeyse imkansız hale gelebilir. Bunun canlı bir olasılık haline gelip gelmeyeceği yakında Yüksek Mahkeme'nin elinde olabilir.

Kaynak: edition.cnn.com