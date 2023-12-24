Görüş: Yüksek Mahkeme Mitch McConnell'ın büyük hatasını düzeltebilir

Editörün Notu: Eski bir avukat olan Dean Obeidallah, SiriusXM radyosunun günlük programı "The Dean Obeidallah Show "un sunucusudur . KendisiniThreads üzerinden takip edebilirsiniz. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüş okuyun .

Dean Obeidallah

Yüksek Mahkeme yargıçları bunu, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın bir ayaklanmaya karıştığını ve bu nedenle "Birleşik Devletler Anayasası'nın 14. Değişikliğinin 3. Bölümü uyarınca başkanlık görevinden diskalifiye edildiğini" tespit eden son kararını kabul ederek yapabilir.

Hatırlatmak gerekirse, 6 Ocak 2021'den kısa bir süre sonra Trump, Temsilciler Meclisi tarafından ayaklanmaya teşvik ettiği gerekçesiyle görevden alınmıştı. Temsilciler Meclisi'ndeki 10 Cumhuriyetçinin yanı sıra alt meclisteki tüm Demokratlar tarafından onaylanan bu tek azil maddesi, yargılamaların ilerlemesine neden olarak özellikle 14. Değişikliğin 3. Bölümünü gösteriyordu .

Senato Trump'ı mahkum etmek için gerekli üçte iki barajına ulaşamamış olsa da, oylama yedi Cumhuriyetçinin de dahil olduğu basit bir çoğunluğun (57-43) desteğini aldı. Bu da Kongre'nin her iki kanadının çoğunluğunun, 6 Ocak ayaklanmasındaki rolü nedeniyle Trump'ın görevden alınması lehinde oy kullandığı anlamına geliyor.

Oy sayımının ardından Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell kürsüye çıkarak Trump'ı yaptıklarından dolayı sert bir şekilde eleştirdi. McConnell, 6 Ocak 2021' de "Amerikan vatandaşları kendi hükümetlerine saldırdı. Hoşlarına gitmeyen belirli bir demokratik işi durdurmak için terörizmi kullandılar." Ardından suçlunun Trump olduğunu açıkça ifade etti: "Bunu yaptılar çünkü dünyadaki en güçlü adam tarafından vahşi yalanlarla beslenmişlerdi - çünkü seçimi kaybettiği için kızgındı."

McConnell sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Yardımcısı (Mike) Pence'in tehlikede olduğu her makul gözlemci tarafından açıkça görüldükten sonra bile, Trump pankartları taşıyan kalabalık polisleri döverken ve çevreyi ihlal ederken, Başkan, Başkan Yardımcısına saldıran bir tweet daha gönderdi."

GOP Senato lideri, Trump'ın saldırı sırasındaki tepkisine de değinerek, "bir güruhun kendi adına Kongre binasına saldırdığını" ve eski yardımcıları ile müttefiklerinin saldırıyı kamuoyu önünde durdurması için kendisine yalvardığını söyledi. McConnell, "Ancak Başkan hızlı hareket etmedi" dedi. "Bunun yerine, kamuya açık raporlara göre, kaos ortaya çıkarken televizyonu mutlulukla izledi. Seçimleri iptal ettirme planını sürdürdü."

Ancak bu güçlü sözlere rağmen McConnell beraat yönünde oy kullandı çünkü Trump dava sırasında zaten görevde değildi ve senatöre göre "Şu anda özel bir vatandaş olan eski bir makam sahibini mahkum etme ve diskalifiye etme yetkimiz yok." Senato bunun yerine Trump'ı mahkum etseydi, federal makamlara yeniden aday olması engellenebilirdi .

McConnell'in anayasal açıdan haklı olup olmadığını bir kenara bırakırsak, mahkemeler artık "şu anda özel bir vatandaş olan eski bir makam sahibini diskalifiye etme" yetkisine sahiptir. Colorado Yüksek Mahkemesi'nin 4-3'lük kararıyla yaptığı da tam olarak buydu. Mahkemenin de belirttiği gibi, Trump'ın "kendisinin tasarladığı ve harekete geçirdiği" ayaklanmayla amacı, "Kongre'nin 2020 başkanlık seçimlerini onaylamasını engellemek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini durdurmaktı." Trump'ın ayaklanmayı sona erdirmek için hızlı hareket etmediğine dikkat çeken McConnell gibi Colorado Yüksek Mahkemesi de Trump'ın o gün Pence'i hedef alan tweet'iyle "ayaklanmayı desteklemeye devam ettiğini" kaydetti.

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu davada ne karar vereceğini kimse kesin olarak bilmiyor. Aslında, Trump'ın Colorado kararını resmen temyize götürüp götürmeyeceği sorusu tartışmaların çoğunda kaybolmuş durumda.

Ancak Perşembe günü SiriusXM radyo programımda, Trump'ın Colorado'da oy pusulasından diskalifiye edilmesi için açılan davayı kazanan avukatlardan biri olan Mario Nicolais ile tartıştığım gibi, Trump ABD Yüksek Mahkemesi'nin aleyhine karar verebileceği riskini takdir etmelidir. Böyle bir durumda Trump'ın bir daha görev yapamayacağı kesinleşirken, kararın geçerli olması halinde Trump sadece 2020'de Joe Biden'a 13 puandan fazla farkla kaybettiği Colorado'da oy pusulasından men edilmiş olacak.

Trump temyize gider ve ABD Yüksek Mahkemesi davayı görüşürse, 14. Değişikliğin 3. Bölümünü ihlal ederek 6 Ocak ayaklanmasındaki rolü nedeniyle Trump'ı herhangi bir görevde bulunmaktan diskalifiye ederek ABD Anayasasını koruma fırsatına sahip olacaklar. Ve geçmişteki bu yanlışları düzeltmek onları Noel sabahındaki Ebenezer Scrooge gibi yapacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com