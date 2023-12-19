Nicole Hemmer

Görüş: Yüksek Mahkeme ABD demokrasisinin kaderini elinde tutabilir

Yüksek mahkemenin bu davalarda nasıl karar vereceği konusundaki spekülasyonlar bir yana, kurum son yıllarda genel olarak ABD'de demokratik yönetişimi azaltma çabalarının müttefiki olmuştur. Bunun izini 2000 başkanlık seçimlerini belirleyen Bush v. Gore ya da Oy Hakkı Yasası'nın büyük bir kısmını ortadan kaldıran Shelby County v. Holder ya da seçimlerde kontrolsüz şirket harcamalarının önünü açan Citizens United davalarına kadar sürebilirsiniz. Son yıllarda bu eğilimler daha da hızlandı.

Özellikle 2017'den bu yana Trump karşıtı çevrelerde popüler olan belli bir tür liberal temenni nedeniyle, bu gidişatın ne kadar geriye gittiğini akılda tutmak önemlidir. Başkan Donald Trump'ın yönetiminin ilk günlerinden itibaren, demokrasiye yönelik tehdidinden endişe duyan Amerikalılar kendilerini "mahkemeler bizi kurtaracak" şeklinde teselli ettiler.

Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden gelenlere yönelik ilk seyahat yasağını durduran tedbir kararlarından, Trump'ın dört davasından birinde mahkumiyet almasının yeniden seçilmesine mal olacağını gösteren anketlere kadar pek çok Amerikalı, normların başarısız olduğu yerde hukukun işleyeceği inancına sarıldı. Politikacılar kürsüde yalan söylerken bunun bir sonucu olmayabilir, ancak yemin altında yalancı şahitlik cezasıyla karşı karşıya kalırlar.

Normlar solup gitmiş olabilir, ancak hukuk, belirlenmiş kuralları ve tarafsızlığa olan bağlılığıyla sağlamlığını korumaktadır. Her ne kadar pek çok yazar 2024 seçimleri yaklaşırken mahkemelerin illiberalizme karşı sihirli bir kale gibi davranamayacağı konusunda uyarıda bulunsa da, yaklaşan Trump davaları adalet sisteminin demokrasiyi kurtaracak bir deus ex machina olduğu fikrini canlı tutuyor.

Bu umutların bazılarını destekleyecek kanıtlar olduğu kesin. Yargıçlar ve jüriler Trump ekibinin seçim davalarına gülüp geçtiler. Kongre Binası saldırısıyla suçlanan yaklaşık 600 kişi, 6 Ocak ayaklanması ile Ekim 2023 arasındaki iki buçuk yıl içinde suçlarını kabul etti ve yüzden fazla kişi de mahkemede suçlu bulundu. Kışkırtıcı komplo kovuşturmaları, yerel terörizmin bir dizi yalnız kurt saldırısından daha fazlası olarak, parçalanabilecek ve etkisiz hale getirilebilecek daha geniş bir hareket olarak başarılı bir şekilde kovuşturulabileceğini gösterdi.

Aynı zamanda, Yüksek Mahkeme'nin Amerika'nın siyasi tarihinin bu özel anında bu davaları alması, seçimler ve demokrasinin işleyişi söz konusu olduğunda ülkenin en yüksek mahkemesinin 21. yüzyılın başından bu yana neler yaptığını - ve yapmadığını - keskin bir şekilde hatırlatıyor. Bu davalar sadece kürtaj ve 6 Ocak'la ilgili değil; mevcut muhafazakar süper çoğunluğuyla bu organın bu tartışmaları dinlemesi, hükümetin nasıl işlediği sorusunu masaya yatırıyor: demokrasinin işlevlerini nasıl koruduğu ve temel hakları nasıl güvence altına aldığı. Normların başarısız olduğu yerde hukukun başarılı olabileceğine dair tüm umutlara rağmen, mahkemelerin bizi kurtaracağının garantisi yok. Büyük olasılıkla, kendimizi kurtarmamızı daha da zorlaştıracaklardır.

Bu davaların riskleri ilgisiz görünebilir. Sonuçta, seçim sayımını durdurma ve potansiyel olarak seçimi iptal etme çabalarının kürtaj hapı mifepristonun FDA onayı ile pek ilgisi yok. Ancak her iki dava da liberal demokrasinin geleceğinin belirsizliğini koruduğunu ve mahkemelerin demokratik yönetimin koruyucuları olmak bir yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde illiberalizmi ilerletme projesinin ön saflarında yer aldığını hatırlatıyor.

Yüksek Mahkeme'den, Kongre Binası'na yapılan saldırıyla ilgili yüzlerce kovuşturmada kilit suçlama olan resmi işlemlerin engellenmesine dayalı mahkumiyet kararlarının iptalini talep eden 6 Ocak tarihli Fischer davasını ele alalım. Trump'ın kendisi bile yaklaşan duruşmalarından birinde bu tüzük kapsamında yargılanıyor.

Bu kovuşturmalar, hükümetin ayaklanmaya verdiği tepkinin öylesine temel bir bileşeni ve hayati derecede gerekli bir parçası oldu ki, Cumhuriyetçi yetkililerin büyük bir çoğunluğu Kongre'ye yönelik şiddetli saldırıyı kınamayı, soruşturmayı ve hatta kabul etmeyi reddediyor. Genellikle 6 Ocak sanıklarına yöneltilen çok sayıda suçlamadan sadece biri olan bu yasanın geniş çaplı kullanımı, sadece saldırıya karışmanın sonuçlarını değil, aynı zamanda 1970'ler ve 1980'lerdeki başarısız kışkırtıcı komplo davalarından sonra savcıların onlarca yıldır kaçındığı bir yaklaşım olan yerel terörizme karşı geniş çaplı kovuşturmaların mahkemede başarılı olabileceğine dair kanıtlar da sağlamıştır. Mahkeme, tüzüğün alışılmadık derecede dar ve eğilimli bir okumasına dayanan bu kovuşturmaları bozarsa, bu sadece 6 Ocak davalarına değil, aynı zamanda savcıların bu tür geniş komplo kovuşturmalarına girişme istekliliğine de bir darbe indirecektir.

Mifepriston davası da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel haklar için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Hem çoğunluk görüşü hem de Cumhuriyetçi yasa koyucular tarafından desteklenen Dobbs kararının mantığı, Dobbs'un kürtajı yasaklamadığı, aksine kürtajın yasallığı konusundaki kararı eyaletlere ve dolayısıyla halka iade ettiği yönündeydi. Demokratik karar alma mekanizmasını genişletme çabası olarak gizlenen bu önermenin, Dobbs kararının alınmasından bu yana geçen bir buçuk yıl içinde gülünç derecede yanlış olduğu kanıtlandı. İlaçla kürtajı uzun bir süre için etkin bir şekilde sona erdiren bir karar, 2024 seçimlerinde Demokratlara neredeyse kesinlikle yardımcı olacak olsa da, yüz binlerce hamile Amerikalının hayatını ve sağlığını tehlikeye atacaktır.

Kürtaja erişim ne zaman oy pusulasında yer alsa, seçmenler üreme sağlığı hizmetlerine erişimi korumak için kitlesel olarak sandığa gitmektedir. Bu da Cumhuriyetçi yasa koyucuları, temsil ettikleri halkın iradesini geçersiz kılmak ya da engellemek için, kürtaj haklarını koruyan seçimleri geçersiz kılma çabalarından, yeni oylama girişimlerini engellemeye ya da eyalet anayasalarını değiştirmeyi zorlaştırmaya kadar her türlü olası mekanizmaya ulaşmaya yöneltmiştir. Eski bir Cumhuriyetçi senatör olan Rick Santorum, Ohio'da yapılan bir referandumda kürtaj hakkının eyalet anayasasına girmesinin ardından partisinin antidemokratik tutumunu özetlemiştir: "Şükürler olsun ki bu ülkedeki eyaletlerin çoğu her şeyi oy pusulasına koymanıza izin vermiyor çünkü saf demokrasiler bir ülkeyi yönetmenin yolu değildir."

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Ve bu konuda kısmen haklı. Temel haklar oy pusulasında yer almamalı; Anayasa ve mahkemeler tarafından korunmalıdır. Oy pusulasında yer almalarının tek nedeni, mahkemenin bu temel haklara yönelik korumasını kaldırmış olmasıdır. Bunu yaparken, alt mahkemelerin de aynı şekilde bedensel özerkliğe ilişkin temel hakları kısıtlamaları için alan yaratmıştır. Teksas'ta yaşanan olayda, ölümcül anomalileri olan bir fetüs taşıyan hamile Kate Cox'un, gelecekte çocuk sahibi olmasını güvence altına alabilecek kürtaja erişimi engell enmişti. Teksas mahkemesi Kate Cox'un kürtaja erişim için eyaletin katı standartlarını karşılamadığına hükmetti; eyaletin başsavcısı hızlı bir şekilde eyaletteki hastanelere Cox'a gerekli prosedürü sağlamaları halinde kovuşturmaya uğrayacaklarını bildirdi. Demokrasinin siperi olan mahkemeler için bu kadarı da fazla.

Mahkemeler, Trump'ın seçilmesinden bu yana geçen yıllarda hesap verebilirlik konusunda kilit bir rol oynadı. Ancak mahkemeler aynı zamanda ABD'de illiberalizme geçişin de ön saflarında yer alıyor - 2024'e girerken bunu gözden kaçıramayız. Oy verme hakları ve üreme özerkliğine yönelik saldırılarıyla sadece Yüksek Mahkeme de değil. Avukatlar, başsavcılar ve yargıçlardan oluşan bütün bir ağ, ABD'de demokratik yönetimden uzaklaşmayı kolaylaştırmak için çalışıyor. Mahkemeler önümüzdeki aylarda bazı kazanımlar elde etse de, kurumların sadece demokrasiyi kurtarmakla kalmayıp, birçok durumda aktif olarak ona karşı çalıştıklarını unutmamak önemlidir.

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Kaynak: edition.cnn.com