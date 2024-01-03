Görüş: Tokyo pistindeki çarpışma çok daha büyük bir trajediye dönüşebilecek bir felaketti

Editörün Notu: Les Abend, American Airlines'ta Boeing 777 kaptanıydı ve havayolunda 34 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Kendisi CNN havacılık analisti ve Flying dergisinin kıdemli yazarıdır. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüş görüntüleyin .

Les Abend

Salı günü JAL 516 uçağında bulunan 379 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ne yazık ki, sahil güvenliğe ait De Havilland Canada DHC-8 uçağındaki beş mürettebat hayatını kaybetti. Kamu yayıncısı NHK'ya göre uçağın kaptan pilotunun durumu kritikti.

Olumlu bir not olarak, JAL uçağındaki kokpit ve kabin ekibine teşekkür etmek gerekir. Uçuş görevlilerinin her kalkış ve inişte olası bir tahliyeye hazırlıklı olmaları ders kitabı eğitimidir. Koltuklarından sıçramaları ve yolcuların kaçabileceği güvenli çıkışları derhal belirlemeleri için tetiklenirler. Bu nedenle uçuş görevlileri kalkışta ve inişte yolcuların telefonlarını ve bilgisayarlarını kapatmalarını isterler, böylece bu tür olası durumlarda durumdan haberdar olurlar.

Bir yangın, belirli bir kapıyı veya acil durum pencere çıkışını kullanılamaz hale getirebilir. Herkes hayatta kaldığına göre, uçuş görevlilerinin A-350'yi tahliye etmek için doğru çıkışları seçtikleri açıktır. Pilotların da motorlara giden yakıtı kapatmayı da içeren tahliye kontrol listesini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıkları anlaşılıyor.

Bu kaza nasıl meydana gelmiş olabilir? Soruşturma tamamlanana kadar kesin olarak bilemeyeceğiz. Şu an için bir spekülasyon olsa da, bu kaza bana 1991 yılında Los Angeles Uluslararası Havaalanında meydana gelen benzer bir durumu hatırlattı. USAir'e ait bir Boeing 737-300 pistte SkyWest'e ait bir Swearingen Metroliner turboprop tipi banliyö uçağıyla çarpışmış ve 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Los Angeles havaalanında yoğun bir gündü. Uçakların pist ve taksi yollarındaki yüzey hareketleri o kadar karmaşık bir hal almıştı ki, hava trafikkontrolörü Metroliner'ın kalkış için hala pistte beklemekte olduğunu unutmuştu. Bu arada, kontrolör B-737'ye aynı piste iniş izni vermişti.

Karanlıkta iniş yapan USAir mürettebatı, pist kavşağında duran küçük SkyWest uçağının siluetini ya da navigasyon ışıklarını seçememiştir. B-737 inişten hemen sonra Metroliner ile çarpıştı.

Bu kaza bir dizi prosedürel ve teknolojik değişikliğin katalizörü olmuştur. Bu değişikliklerden biri, kontrolörlerin bir uçağı gece veya görüş mesafesinin düşük olduğu havalarda kalkış için piste taksi yapmasını yasaklamak olmuştur.

Los Angeles kazası Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelmiş olmasına rağmen, havacılık dünyasının büyük bir kısmı bu kazayı not etti. Pilotlar aktif bir pistte kalkış izni için bir dakikadan fazla bekleme konusunda aşırı duyarlı hale geldi. Kontrolörler de aynı pistte kalkış için bekleyen bir uçağa iniş izni verilmesini içeren prosedürlere karşı aşırı duyarlı hale geldiler.

Haneda Havaalanı, kesintisiz telsiz konuşmaları ile dünyanın en yoğun havaalanlarından biridir ve bir trafik kontrolörünün mesajının yanlış anlaşılması ve uçaklardan birinin yanlış yerde olması mümkündür. Normalde bir klerans pilot tarafından okunur ve onaylanır, ancak yoğun iletim durumlarında hemen geri bildirimde bulunma fırsatı olmayabilir. Bazen bir iletim kritik bir zamanda başka bir uçak tarafından engellenir, bu da hem pilotların hem de kontrolörlerin durumdan haberdar olmalarını önemli hale getirir. Bir seferde yalnızca bir iletim gerçekleşebilir.

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Bir başka senaryo da Airbus A-350 pilotlarının yanlış paralel pist için sıraya girmiş olmalarıdır. Ben bu ihtimali daha düşük buluyorum çünkü kokpitteki en az bir pilotun hatayı fark etmiş olması gerekirdi, hava trafik kontrolörünün fark etmiş olması bir yana.

Ayrıca, Japonya'daki prosedürler ABD'dekilerle hemen hemen aynıdır; hava trafik kontrolörleri çok yetkin ve düzenlidir. Uçtuğum tüm uluslararası destinasyonlar arasında Japonya en güvenli olanlardan biriydi.

Şüphesiz Haneda Havalimanı kazasına ilişkin soruşturma, çarpışmaya yol açan yanlış adımları ortaya çıkaracaktır. Kesin olan bir şey varsa, o da kazaya pek çok faktörün karışmış olduğudur. Bu faktörler arasında insan unsuru da yer alacaktır. Gelecekte bu tür trajedileri önlemek amacıyla kaza müfettişlerine muhtemel neden ya da nedenlere ulaşmaları için zaman vermemiz gerekecek.

Tokyo'ya mı uçuyorsunuz? Uçağa binmekte tereddüt etmeyin. Ben olsam binerdim.

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Kaynak: edition.cnn.com