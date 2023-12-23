David Zurawik

Görüş: Rupert Murdoch medyanın ve siyasetin mahvolmasına yardım etti

Perşembe günü Fox ve News Corporation yönetim kurullarının günlük kontrolünden istifa ederek iki şirketin de onursal başkanı olan 92 yaşındaki kurucu, bazı analistlere göre demokrasimizi tehdit edecek kadar öfkeli ve kutuplaşmış bir vatandaşlığa katkıda bulunan pervasız, partizan gazetecilik ve yorumculuk mirasını geride bırakıyor. Murdoch'ın imparatorluğun günlük kontrolünü oğlu Lachlan'a devretmesiyle birlikte Fox'un tehlikeli iş yapma biçimi daha iyiye doğru değişecek gibi görünmüyor.

Kutuplaşmaya katkıda bulunan politikacılar ve küresel ekonomi gibi başka faktörler olsa da Murdoch'ın Fox News'u, Kongre'nin en gürültücü ve en haddini aşan üyelerini vitrine çıkararak ve göçmenlerden Demokratlara kadar çeşitli grupları ülkenin ekonomik zorlukları için günah keçisi ilan ederek bu faktörlerde bile rol oynadı.

Murdoch medya imparatorluğunu Avustralya 'da 1950'lerden, ABD'de ise 70'lerden bu yana gazeteler üzerinden kurarken, Amerikan siyasi hayatında dev bir güç haline gelmesini sağlayan şey 1996 yılında Fox News kanalını kurması oldu. Kanal, "adil ve dengeli" sloganıyla haber olarak markalaşmış olsa da (birkaç yıl önce bu sloganı bıraktı), aslında hiç de öyle değildi.

1990'larda kablolu TV'de muhafazakar seslere yer veren bir kanala yer vardı, buna şüphe yok. Ancak Murdoch'ın Roger Ailes 'i genel müdür olarak atamasıyla birlikte Fox News kuruluşundan itibaren gazetecilikten ziyade siyasi bir operasyona dönüştü. Richard Nixon 'ın 1968'de başkan seçilmesine yardımcı olan Ailes, medyanın siyasi kullanımı konusunda uzmanlaşmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'deki ana akım medya bekçileri propaganda ve dezenformasyon konusunda çok dikkatliydi. Bunun etkilerini 1930'larda ve 40'larda Avrupa'da görmüşlerdi. Propaganda, Almanya'da Adolf Hitler'in ve İtalya'da Benito Mussolini'nin yükselişinde kilit bir bileşendi.

Ama Murdoch öyle yapmadı. Murdoch'un mirasının göz ardı etmememiz gereken bir diğer önemli parçası olan Fox News'u haritaya yerleştirmek için ne gerekiyorsa yapması konusunda Ailes'i serbest bıraktı: Propaganda, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon için kablolu haber kanalının kapılarını açtı. Ve güçlü bir sağ kanat mesaj makinesi haline gelen şeyin şablonunu oluşturdu.

Ve bakın şimdi, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırı ya da mağlup bir başkanın iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini desteklemeyi reddetmesi gibi soluk ötesi siyasi eylemleri anlamlandırmak için güvenebileceğimiz medya platformları bulmaya çalışırken ne durumdayız. Medyaya olan güvensizliğin, dezenformasyon ve yanlış bilgi selinin tek nedeni Murdoch değil. Ancak onun Fox News kanalı, 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı gibi yanlış söylemleri ortaya atan en büyük ve en yüksek ses.

1980'lerden bu yana Murdoch ve Fox hakkında yazıyorum ve Murdoch'ın ideolojiden çok parayla ilgilendiğini gözlemledim. Ancak onun en büyük günahı, çoğu ana akım Amerikan yayıncısının iş yapmanın bedeli olarak kabul ettiği sosyal sorumluluk duygusunu görmezden gelmesidir.

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Burada ve diğer ülkelerde yürüttüğü operasyonlarla kuralları çiğnedi ve geleneksel medya davranış kurallarını ihlal etti. Ve bunu yaparken, 2016 seçimleri sırasında Facebook'ta yayınlanan dezenformasyonun sorumluluğunu kabul etmeyi reddeden Mark Zuckerberg gibi yeni nesil teknoloji medyası devleri için beklenmedik bir rol model oldu. Elon Musk'ın X'i yönetme tarzında da Murdoch'tan çok şey görebilirsiniz.

Murdoch ve oğlu James, mülklerinden biri olan News of the World ile ilgili bir skandalda ifade vermek üzere Parlamento'nun Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne çağrıldığında, 2011 yılında İngiltere'de Murdoch için bazı hesaplaşmalar oldu. Murdoch, gazetesinin öldürülen bir gencin telefonunun hacklenmesindeki rolü nedeniyle yedi gazeteye verdiği tam sayfa ilanlarla özür diledi.

Bu yılın Ocak ayında Murdoch, Dominion Voting Systems'ın Fox News'e karşı açtığı 1.6 milyar dolarlık davada, seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ifade verdi. Bazı Fox News sunucularının 2020 seçimlerinin çalındığına dair yanlış iddiaları desteklediğini kabul etti.

Nisan ayında Fox News bu davayı 787.5 milyon dolar karşılığında çözdü ve bugün Amerikan yaşamında pek çok kin ve anlaşmazlığı körükleyen sahte seçim hilesi iddialarıyla ilgili başka davalarla da karşı karşıya.

Ticari anlamda Murdoch inanılmaz derecede başarılı bir medya figürü. Eğer para kazanan patronlara ve risk alan endüstri kaptanlarına tapıyorsanız, adamınız o.

Ancak o artık para duvarının ardında emekli olurken, bize de ardında bıraktığı siyasi enkazı temizlemeye çalışmak kalıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com