Görüş: On yıl önce, Yüksek Mahkeme eşime ve bana bir düğün hediyesi verdi

Bu sismik görünmeyebilir, ancak ben ve LGBTQ+ topluluğunun diğer üyeleri için, kalbimizin arzusuyla evlenmek, katılmamıza izin verilmeyen bir kulüptü. Bu, bize eşit olmadığımızın söylenmesinin birçok yolundan sadece biriydi.

Allison Hope

Bu Haziran evlilik eşitliğinin 10. yılı. Edie Windsor, 2013 yılında Yüksek Mahkeme'de görülen ve Evliliği Savunma Yasası'nın 3. Bölümünü iptal eden United States v. Windsor davasında baş davacı olarak Birleşik Devletler hükümetini karşısına almış ve davayı kazanmıştı. Bu yasa, evliliği bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişki dışında herhangi bir şekilde tanımlamanın yasadışı olduğunu öngörüyordu.

Eşimle 10 yıl önce, SCOTUS kararından üç haftadan daha kısa bir süre önce evlendim. Hükümetimiz tanımasa bile evlenmeye değer olduğuna karar verdik. Bir aydan kısa bir süre sonra evliliğimizin yasal olarak tanınması Yüksek Mahkeme tarafından ne kadar inanılmaz bir düğün hediyesi oldu. Bir sürü mutlu gözyaşı vardı.

O kader gününden önce uzun yıllar boyunca aile içi birliktelik ya da evlilik kavramlarına karşı direndim. Evliliğin bir hapis cezası olduğunu, cisgender ve heteroseksüel insanların mecbur olduklarını düşündükleri için zombiler gibi içine girdikleri boğucu bir kurum olduğunu söyledim kendime. Bu gelenek ataerkillik ve katı toplumsal cinsiyet kurallarına dayanıyordu ve insanların korkunç miktarlarda zaman ve para harcadığı pek çok tuhaf gelenekle birlikte geliyordu.

Bir queer olarak, bu toplumsal baskıların dışında kaldığım için çoğu zaman kendimi şanslı hissetsem de, sırf cinsiyetim ya da sevdiğim kişi yüzünden pek çok kişinin sahip olabileceği bir şeye erişimim engellendiği için acı çekiyordum.

Sonra, evlilik eşitliği yasal hale geldiğinde ve ruh eşimle tanıştığımda, evlenmenin yapabileceğim en radikal eylem olduğunu fark ettim. Bu, uzun süredir toplumumu baskı altında tutan veya görmezden gelen bir toplumsal düzene ve hükümete karşı büyük bir "al sana!" demekti.

Evlilik eşitliği LGBTQ+ Amerikalılar için kesinlikle her şeyi yoluna koymadı. Temel ayrımcılık yasağı korumaları, nefret suçu yasaları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi acil sorunlar o zaman da vardı (şimdi de var).

Evliliği özel kılan şey, insanların etrafında toplanabileceği bir şeyi somutlaştırmasıydı - sevgi ve aile...Federal hükümetin bir kişinin evliliğini tanımasıyla birlikte, vergi indirimlerinin ötesine geçen bazıları da dahil olmak üzere yüzlerce fayda sağlandı; örneğin, iktidarların sizi diğer herkesle eşit gördüğünü bilmenin verdiği psikolojik güvenlik gibi.

DOMA'nın çöküşü, queer Amerikalıların evlilik haklarını engelleme çabalarının ne kadar korkunç olduğu için de önemliydi. Kamu görevlileri benim gibi insanları çiftlik hayvanlarıyla kıyaslamıştı (aynı cinsiyetten iki kişi evlenebiliyorsa, sıranın hayvanlarla evliliğe gelmeyeceğini kim söyleyebilirdi?) Bu evlilik karşıtı argümanlardan bazılarının, trans karşıtı mevzuatı ve yakın zamandaki müfredat ve kitap yas aklama çabalarını ilerletmek için kullanılan argümanlarda günümüze kadar acı veren yankıları var.

Evlilik eşitliğinin on yıl önce bu ay başlattığı büyük kazanıma - ve LGBTQ+ Amerikalılar için, hatta kişisel olarak ben ve ailem için taşıdığı öneme - rağmen, zorlu mücadele devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda LGBTQ+ olmaktan gurur duymanın ne anlama geldiği ve kaydettiğimiz ilerleme hakkında yazmıştım. Yazdığım tüm Haziran hikayelerini bir arada tutarsanız, net bir model görürsünüz - gölgelerde yaşamaktan parlak güneşin altında göğsümüzü gere gere yürümek, lehimize ayrımcılık yasağı yasaları, evlilik eşitliği ve medya ve eğlencede daha fazla temsil. Ama sonra net bir pivot görüyorsunuz.

Tüm çan eğrilerinde olduğu gibi, zirve noktasını bir dip noktası takip eder. Çoğunluğun kabulünden, göreceli güvenlikten ve ana akımlaşmadan kaynaklanan bu düşüş çok şiddetli ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Dahası, henüz bitmedi. Sarkacın ne kadar sağa sallanabileceğini bilmiyoruz. İkincil hasar neye benzeyecek?

Evlilik eşitliğinin bu geri tepme ve gerileme anında doğrama tahtasından kurtarılabileceğini düşünmek saflık olur. Clarence Thomas 'ın, 14. Değişikliğin eyaletlerin eşcinsel evliliklere ruhsat vermesini ve tanımasını gerektirdiğine hükmeden Obergefell v. Hodges hakkındaki Dobbs kürtaj kararında yaptığı kışkırtıcı yorumlardan daha uzağa bakmaya gerek yok.

Trans ve toplumsal cinsiyet farklılığına sahip Amerikalılar şimdiden sağlık hizmetlerini, tuvaleti kullanmak ya da doğru isim ve zamirlerle çağrılmak gibi temel haklara erişimi kaybediyor. Sadece var olduğumuzdan bahseden kitaplar ve müfredatlar yakılıyor. Ray Bradbury, George Orwell ve Margaret Atwood'a başvuruluyor, ancak onlar kurgu yazdılar ve ben gerçekleri yazıyorum. Bu Onur Ayı'nda var olma hakkımız için mücadele ediyoruz. Bizi susturma çabalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz.

Neden savaşmaya devam ettiğimizi düşündüğümde, hafızama kazınan bir gün var. Sıcak bir Temmuz günüydü, Yüksek Mahkeme'nin Edie Windsor davasında karar vermesinden sadece bir ay sonraydı. Hamptons'da her yıl düzenlenen LGBTQ+ toplantısına yeni evlendiğim eşimle birlikte katılmıştım ve başımı her zamankinden daha dik tutabileceğimi hissediyordum.

Ötekileştirmenin komik yanı da budur - taşıdığınız yükün hafifçe kaldırılana kadar farkına varmazsınız ve sokakta partnerinizin elini tuttuğunuz için dayak yemekten, ölüm döşeğindeyken onu hastanede ziyaret edememekten ya da LGBTQ+ olmayan insanlara tanınan bir dizi başka haktan endişe duymak zorunda kalmayan diğer herkes gibi hayatınıza devam edebilirsiniz.

İşte o zaman onu gördüm: Windsor oradaydı, o zamanlar seksenli yaşlarındaydı, sosisli sandviç yiyordu ve hayatımın geri kalanında hatırlayacağım bir ışık yayıyordu.

Ona yaklaştım ve kendimi bir tarih kitabının içine adım atıyormuş gibi hissettim. Bu anı asla unutamayacağımı biliyordum.

Ona "Hepimiz adına mücadele ettiğin için teşekkür ederim" dedim. İşte o zaman öne çıktı, ellerimi ellerinin arasına aldı ve sıktı. Sonra dudaklarıma kocaman bir öpücük kondurdu ve aynısını eşime de yapmaya başladı. Bu saf bir sevgi, onur ve takdirdi; tıpkı kraliyet ailesinin elini sıkmak ya da World Series'de kazanan sayı turunu yakalamak gibi.

Evlilik çamaşır yıkamak, akşam yemeğinde ne olduğu konusunda tartışmak ve bir araya getirildiğinde aşkın, ailenin ve hayatta kalmanın hikayesini anlatan milyonlarca küçük, sıradan andır. Evlilik, bu karmaşık dünyada tek başınıza yürümek zorunda olmadığınızın güvencesidir. Artı, vergi indirimleri.

Her ne kadar LGBTQ+ bireyler toplumun genelinden onay almadan çok eski zamanlardan beri aşk yaşıyor ve aile kuruyor olsalar da, gölgelerden çıkıp yüzlerimizi - ve güzel aşk hikayelerimizi - gün ışığında gösterebilmenin inanılmaz derecede önemli bir yanı var.

Şu anda her şey tehdit altındayken, eşimin parmakları benimkilere dolanmış, eşleşen alyanslarımız görünür bir şekilde sokakta gururla yürümek her zamankinden daha önemli geliyor. Edie'nin öpücüğündeki tuzu hala hatırlayabiliyorum; umut, kutlama ve iyi kazanılmış bir mücadele ile doluydu. Eşim ve ben, birlikteliğimizin tanındığı ve her an elimizden alınabileceği gerçeğini asla hafife almayacağız.

Emin olduğumuz tek bir şey var, o da aşkın aşk olduğu ve kimsenin bizi gölgelere geri itmeyeceğidir.

