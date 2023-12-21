Patricia Grisafi

Görüş: Öldükten sonra eşinizin sırlarını söylemeniz doğru mu?

"Molly "yi küçük çocuklarımı eğlendirirken nefes nefese bir hafta sonunda okudum, bu yüzden banyoda "GİZLİLİK LÜTFEN" diye bağırarak çok zaman geçirdim, bu da kitap hakkındaki kamusal konuşmada yer alan mücadelenin sembolü haline geldi. Fayans döşeli zeminde, ayaklı küvetin karşısında otururken, bir insanın kendisi tarafından bile gerçekten bilinip bilinemeyeceğini düşündüm.

Bazı insanlar "Molly "de mahremiyetin kaba bir ihlalini görürken, diğerleri zarafet ve cesaret, Arthur Schopenhauer'in Johann Wolfgang von Goethe'ye ünlü bir şekilde yazdığı gibi "temiz bir göğüs" yapma isteği gördü. Butler, Brodak'ın karmaşık benliğini, sevinçlerini ve günahlarını, artık burada olmayan bir sevgiliden izin almaksızın gözler önüne sermişti. Bunu yaparak onun anısını ihlal etmiş miydi?

Butler'ın tasvir ettiği insanlığın neredeyse kasıtlı bir çarpıtması gibi görünen bir şekilde, sosyal medya kullanıcıları, bazıları açıkça okumadan kitabı yerdi. Bir yazar X'te "Herkesin kendi canına kıymış, akli dengesi yerinde olmayan bir kadına karşı edebi intikam pornosunu kutlamasını izlemek midemi bulandırıyor" diye yazdı.

Bir de magazin gazeteleri vardı. Doğrudan müstehcen şeylere yöneldiler. Daily Mail, Brodak'ın evliyken başka insanlarla seks yaptığını vurgulamanın önemli olduğuna karar verdi: "Ünlü şair Molly Brodak'ın yazar kocasıyla evlendikten günler sonra bir öğrencisiyle ilişki yaşayan 'seri bir aldatıcı' olarak gizli bir hayatı vardı ve kocası bunu ancak Brodak'ın intiharından sonra cenazesi için slayt gösterisi hazırlarken öğrendi."

Yazarlar genellikle magazinel muamele görmezler, bu yüzden "Molly" yeterince tüyleri diken diken etmişti - Butler'ın bana söylediğine göre bu beklenmedik ve grotesk bir şeydi. "İlk magazin haberi çıktığında şok oldum. Çok öfkelendim," dedi.

Ama bazı insanlar "Molly "nin Brodak'a karşı bir balta işi olduğunu düşündüyse de ben baltayı bulamadım. Kötü niyet bile bulamadım, sadece şaşkınlık ve keder çemberleri.

Kitapta hem Molly hem de Blake kusurlu olarak karşımıza çıkıyor - bu, yazarı bir erdem timsali ve öznesini de bir dişi şeytan olarak kuran bir çalışma değil. Gerçek düşman hem Molly'nin hem de Blake'in kavrayışının ötesindedir: "Benim düşmanım sessizliktir" diyen Butler, Brodak'ı sansasyonelleştirmek değil, onu rahatsız eden kuşak travmasını ve istismarı sona erdirmeye yardımcı olmak istediğini açıklıyor.

Kitabı yazarken özellikle Annie Ernaux'nun çalışmalarını, travma anılarını ve Holokost anılarını çok okumuş, çünkü Brodak'ın kendi anı kitabı "Haydut "ta ayrıntılı olarak anlattığı gibi, daha sonra banka soyguncusu olan babası bir toplama kampında dünyaya gelmiş. Brodak daha sonra "Polonya'da Tek Başına" adlı bir kitap üzerinde çalışırken kampın bulunduğu yeri ziyaret etti.

Brodak, ölmeden önce Sylvia Plath'ın eserlerini yeniden gözden geçirmiş olan doymak bilmez bir okur ve entelektüeldi. İki kadının ölümlerinden sonra hayatlarındaki edebiyatçılar tarafından gördükleri muamele arasında bağlantı kurmaktan kendimi alamadım. Plath Şubat 1963'te intihar ederek öldüğünde, masasında bitmiş bir şiir taslağı bırakmıştı. "Ariel" sonunda ölümünden sonra kanonik bir eser, kadın öfkesinin devrimci bir ifadesi ve çarpıcı bir lirizm haline geldi.

Ancak ilk yayınlanan koleksiyon Plath'in amaçladığı versiyon değildi. Kocası Ted Hughes, kitabın düzenlemesini yapmış ve kendisini pek de hoş olmayan bir şekilde resmeden şiirleri çıkarmıştı.

"Ariel "in restore edilmiş versiyonu daha sonra 2004 yılında yayınlandığında, okuyucular nihayet Plath'in tam vizyonunu görebildi - "Arılar uçuyor. Baharın tadına bakıyorlar" yerine "Havuzun dibinden sabit yıldızlar/Bir hayatı yönetirken" dizesiyle biten şiirsel bir yolculuk. Orijinal versiyon bir yeniden doğuş anlatısıydı; Hughes'un versiyonu ise kasvetli bir intihar vizyonuna yaslanan, Plath'in edebi eylemliliğini elinden alan ve ona kendi mitolojisini dayatan bir versiyondu. Bu yeterince korkunç değilmiş gibi, Hughes Plath' in son günlüğünü okunmasın diye "yok ettiğini" iddia ediyor.

Butler bunu Brodak'a yapmak istemedi. "Onun mirasını asla kontrol etmek istemem," dedi bana. "İnsanların onu bir sanatçı olarak küçümsemesini istemiyorum. Onu bir sanatçı olarak onurlandırıyorum, başından beri amacım onun çalışmalarının konuşmalarda bir yeri olmasını sağlamaktı."

Butler, özgünlük arayışında Brodak'ın düşüncelerine spontane bir bakış sağlayan günlüklerinden pasajlara başvuruyor. Ayrıca Brodak'ın kendi şiirlerinden ve anılarından da uzun alıntılar yapıyor. İntihar notuna da yer veriyor.

En önemlisi, Brodak'ın yazdığı son şiir olan ve hem Holokost'a hem de bir çocuğun yaz aylarındaki geçiş törenine atıfta bulunan "Kamp" adlı sert bir meditasyona yer veriyor. Kitapta Blake, şiirin her zaman hayatını kurtardığını, "gerçeğini söylemenin bulduğu tek yol" olduğunu söylemek dışında şiir hakkında yorum yapmayı reddediyor.

Haftalık Ücretsiz Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Butler kitapta, Brodak'ın mahremiyetini korumanın güçlüğünden bahsediyor: "Molly'nin bu karanlık yanlarını, kendinden nefret ettiği ve keser gibi kendine karşı kullandığı yanlarını paylaşma konusunda umutsuzluğa kapıldım. Bunu yazmak bile sessizlik için yazılmış bir sırrı yazıya dökmek gibi geliyor. Bunu söylememe izin verilmeli mi? Molly'nin hikayesinin ne pahasına olursa olsun örtbas ettiği bir kısmını gün ışığına çıkarmak için?"

Butler'ın ulaştığı tedirgin edici cevap evetti ve "Molly" bu sayede kendini aşıyor. Brodak sayfada canlı, parıldayan bir Gordion düğümü olarak karşımıza çıkıyor. Sesini duyurmaya kararlı ama gerçeği bulamıyor. Çokluğun, parçalanmışlığın kişileşmiş halidir. Butler'ın onun hayatını elejik ve felsefi bir şekilde kazmasını okumak zaman zaman zor ama aynı zamanda umut verici - sessizliğe ve ölüler hakkında anlattığımız hikayelere karşı bir protesto.

Siz veya tanıdığınız biri intihar düşünceleri veya ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyorsa, eğitimli bir danışmanla bağlantı kurmak için lütfen 988'i çevirerek 988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı'nı arayın veya 988 Yaşam Hattı web sitesini ziyaret edin.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com