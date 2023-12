Görüş: Nikki Haley'nin büyük hatası

Haley zaten hasar kontrolü yapıyor olsa da, bu hafta New Hampshire'da basit bir soruya verdiği yanıt, ulusumuzun tarihi üzerinde onlarca yıldır süren güç mücadelesinin kalbine çarptı.

Çarşamba günü Berlin, New Hampshire'daki bir belediye binasında kendisine İç Savaş'ın nedeninin ne olduğu sorulduğunda Haley, kölelik konusuna bir kez bile değinmeden soruyu yanıtlamayı başardı.

Bunun yerine İç Savaş'ı "hükümetin nasıl yönetileceği" ve "özgürlükler ve insanların ne yapıp ne yapamayacağı" üzerine bir anlaşmazlık olarak çerçeveledi. Şöyle devam etti: "Bence konu her zaman hükümetin rolü ve insanların haklarının ne olduğuna geliyor. Hükümetin insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için tasarlandığını düşündüğüm gerçeğinin her zaman arkasında duracağım. Hiçbir zaman tüm insanlar için her şey olması amaçlanmadı."

Katılımcı şaşkınlık içinde kölelik demediğini söyleyince Haley sert bir şekilde "Kölelik hakkında ne dememi istiyorsunuz?" diye karşılık verdi.

Haley, Perşembe günü yaptığı açıklamada "elbette İç Savaş kölelikle ilgiliydi" diyerek zararı en aza indirmeye çalıştı.

Bazıları bu karşılaşmayı bir "gaf " olarak nitelendirse de Haley daha önce kölelikten bahsetmeden İç Savaşı "gelenek" ve "değişim" arasındaki bir anlaşmazlık olarak çerçevelemişti.

New Hampshire'da verdiği yanıt, kasıtlı olsun ya da olmasın, sağın tarihi yeniden yazmaya yönelik uzun süredir devam eden çabasına dokunan önemli bir hataydı. Tarihçilerin son yarım yüzyılda ürettiği, kölelik ve ırkçılığın Amerikan tarihinde sürekli olarak biçimlendirici bir rol oynadığını belgeleyen arşivlere dayalı bulguları bir kenara itmek için çok sık sistematik çabalar olmuştur.

Kanıtlarla yüzleşmeyi reddederek ve Amerikan tarihini doğru bir şekilde öğretme çabalarına saldırarak muhafazakarlar, 1960'lardan önce sınıflarda yaygın bir şekilde öğretilen olayların beyaz badanalı bir versiyonunu zorluyorlardı.

Elbette bu durum, Konfederasyonu nostaljik ve kahramanca terimlerle tasvir eden ve savaşı, bugün neredeyse her büyük ve güvenilir tarihçinin özünde kölelikle ilgili olduğunu kabul ettiği bir çatışmadan ziyade, eyalet hakları gibi soyut fikirler üzerine bir savaş olarak ele alan İç Savaş'ın "Kayıp Neden" versiyonu için de geçerliydi.

Aynı anlatılar, "Dunning Okulu" olarak bilinen bir grup akademisyenin Beyaz Güneylilere sempati duymak için tarihi yeniden yorumlaması ve Siyah Amerikalıların haklarının verilmesi için baskı yapan Radikal Cumhuriyetçileri kindar ve yıkıcı olarak göstermesiyle Yeniden Yapılanma'yı tanımlamak için de kullanıldı. Çalışmalarında ayrıca, özgürlüğüne kavuşmuş kadın ve erkekleri aşağılayıcı terimlerle tasvir ederek, yeni haklar konusunda yetersiz olduklarını iddia ettiler.

Tarihçi Eric Foner ve diğerleri kariyerlerini, dönemin dönüştürücü potansiyelini ve Siyah Amerikalıların ırksal adaleti sağlama çabasının merkezinde aktif katılımcılar olduğunu göstermek için Dunning Yeniden Yapılanma Okulu'nu yıkmaya harcadı.

1988 tarihli kitabı"Yeniden Yapılanma: America's Unfinished Revolution" (Amerika'nın Bitmemiş Devrimi) adlı kitabında Foner, Dunning Okulu'nun "dönemi yaygın bir kötü yönetimin olduğu 'trajik bir dönem' olarak tanımlaması" yerine, Yeniden Yapılanma'nın sonunda "siyahlar için olağanüstü bir sosyal ve siyasi ilerleme dönemi" olarak anlaşıldığını yazmaktadır.

Daha yakın yıllarda benzer bir tartışma Konfederasyon Bayrağı etrafında da yaşanmıştır. Nitekim Haley, 2015 yılında bir beyaz üstünlükçünün eyaletteki tarihi bir Siyah kilisesinin dokuz üyesini öldürmesinin ardından Güney Carolina Eyalet Meclisi'ndeki Konfederasyon savaş bayrağının indirilmesine yönelik yasayı imzaladığı için büyük övgü almıştı. Ancak bundan önce Haley, bayrağı yerinde tutmak için Kayıp Dava mantığını kullanmış ve bayrağın ırkçı değil, bir gelenek sembolü olduğunu savunmuştu.

NAACP'nin o dönemki başkanı Benjamin Jealous 2011 yılında şöyle demişti: "Tarihteki bu anın çelişkilerinin belki de en şaşırtıcı örneklerinden biri, Güney Carolina'nın ilk beyaz olmayan valisi Nikki Haley'in Konfederasyon bayrağını eyalet başkentinin önünde dalgalandırmaya devam etmesidir."

Aynı argümanlar Konfederasyon anıtlarını yıkma çabalarını da yönlendirdi. Anıtları savunanlar bunların sadece tarihi ve Güneyli gururunu anmak için kullanılan objeler olduğunda ısrar ederken, Karen Cox gibi tarihçiler okuyuculara bu anıtların çoğunun 20. yüzyılın başlarında Siyah Amerikalıların sivil haklarına karşı direnişin sembolleri olarak yerleştirildiğini hatırlatarak kayıtları düzeltti.

"Yüzyılı aşkın bir süredir beyaz güneyliler, Konfederasyon geçmişini hatırlamak ve atalarının değerlerine, köleliği savunmak ve kurumu genişletme hakkını elde etmek için savaşa neden olan aynı değerlere bağlılıklarını yeniden vurgulamak için bu anıt alanlarında toplandılar" diye yazdı.

Bayrak ve anıt tartışmaları buzdağının sadece görünen kısmı. Tarihsel araştırma ve bilgiyi tersine çevirme çabaları, valilerin ve müttefiklerinin Siyah ve Amerikan tarihinin temel unsurlarını ortadan kaldırmak için okul müfredatlarını yasalaştırmaya çalıştıkları bir dizi kırmızı eyalette en yüksek sesle dile getirilmiştir. Florida Valisi Ron DeSantis gibi Cumhuriyetçiler, uyanma karşıtı olma mantığı altında, devasa araştırmaların altını oymak için canla başla mücadele ediyor.

Irkın Amerikan tarihinin önemli anlarını nasıl etkilediğine dair meşru tartışmalar ve rakip anlayışlar olsa da, Başkan Lyndon Johnson'ın Kerner Komisyonu 'nun dönüm noktası niteliğindeki 1968 raporunda belirttiği gibi "Beyaz ırkçılığın" derin ve süregelen etkisi konusunda genel bir mutabakat vardır.

1960'lardan bu yana tarihçiler, ırksal eşitsizliğin korunması ve sürdürülmesinin bu ülke üzerindeki kurucu rolünü tekrar tekrar ortaya koymuşlardır. Güneylilerin kölelik kurumunu korumak için savaşa girmelerinden daha dramatik ve daha yıkıcı başka bir nokta yoktur.

Bu araştırma, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) çerçevelerinin, eleştirel ırk teorisinin ya da bazı "ilerici kabalların" sonucu değil, ülkenin en iyi akademisyenlerinden bazıları tarafından hakemli olarak incelenen ve şiddetle tartışılan özenli birarşiv araştırmasının ürünüdür.

Yaklaşık 60 yıl önce, siyah ve beyaz üniversite öğrencilerinin ırksal adalet için mücadele etmek üzere Mississippi'ye akın ettiği Özgürlük Yazı sırasında eğitim, misyonlarının merkezinde yer alıyordu. Şiddet İçermeyen Öğrenci Koordinasyon Komitesi gibi sivil haklar örgütlerinin yerel üyeleriyle birlikte çalışan gönüllüler, genç Siyah Mississippililere daha iyi bir eğitim sağlamak için eyalet genelinde Özgürlük Okulları kurdu. Müfredatın merkezinde, Derin Güney'in çoğu yerinde sınıflardan kasıtlı olarak dışlanmış olan Siyah tarihinin öğretilmesi yer alıyordu.

Bugün, Haley'in açıklamasına verilen şiddetli tepki, birçok eğitimcinin sağın ABD tarihini silme ve revize etme çabaları karşısında olağanüstü hayal kırıklığına uğradığı ve üzüldüğü bir anda geldi. Haley'in bu hafta verdiği cevap bir sürçülisan olsa da, pek çok gözlemci Haley'in aslında geçmişimizin gerçekliğiyle yüzleşmeyi reddeden ve ülkenin eşitlik vaadini yerine getirmesinin önündeki en büyük engellerden birine katkıda bulunan gerici bir duyguya dokunmaya çalıştığından korkuyor.

