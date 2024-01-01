Jeffrey Sonnenfeld

Görüş: "Maine'i hatırlayın! Tarih, yalanların savaşları nasıl tetikleyebileceğini gösteriyor

Geçen hafta, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşın patlak verebileceği korkusunun ortasında, Başkan Joe Biden gerçeği güçlendirmek ve tarihte daha önce de gördüğümüz gibi sık sık savaşlara yol açan tehlikeli yanlış bilgi sarmalını azaltmak için bir fırsat yakaladı.

Steven Tian.

17 Ekim' de Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi 'nin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi korkunç bir trajediydi. Patlamanın hemen ardından birçok medya kuruluşu İslamcı militan grup Hamas'ın İsrail'i suçlayan şüpheli açıklamalarını tekrarladı. The New York Times'ın internet sitesindeki ilk manşetlerden biri "İsrail Saldırısı Hastanede Yüzlerce Kişiyi Öldürdü, Filistinliler Diyorki" şeklindeydi. Arap liderler İsrail'i kınamak için acele etti.

Times, Pazartesi günü yayınladığı editör notunda, "haberin ilk versiyonlarının - ve manşette, haber uyarısında ve sosyal medya kanallarında aldığı önemin - Hamas'ın iddialarına çok fazla dayandığını ve bu iddiaların hemen doğrulanamayacağını açıkça belirtmediğini" kabul etti. Haber, okuyucularda neyin bilindiği ve anlatılanların ne kadar güvenilir olduğu konusunda yanlış bir izlenim bırakmıştır."

Biden, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Amerikan istihbarat topluluğu, hastaneye yapılan saldırının, ABD ve İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas'a bağlı militan bir grup olan Filistin İslami Cihad'dan atılan hatalı bir roketin sonucu olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir.

Bu değerlendirme açık kaynaklara ve özel ses, video, uydu, radar ve kızılötesi kanıtlara, Hamas'ın serseri bir füzenin rotasından saptığını itiraf eden iletişim kayıtlarına ve Filistinli militanların hastane yakınlarına bir roket yaylım ateşi açtıktan sonra kısa düşerek Gazze içinde patladığını gösteren videolara dayanmaktadır.

İsrail Savunma Kuvvetleri hastane saldırısıyla herhangi bir ilgisi olduğunu kesin bir dille reddederek, suçu Filistin İslami Cihad örgütünün "başarısız bir roket fırlatmasına" yükledi. Grup İsrail'in suçlamalarını reddetti.

CNN tarafından yapılan bir analiz, Gazze içinden fırlatılan bir roketin havada parçalandığını ve hastane patlamasının roketin bir kısmının hastane kompleksine düşmesi sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Silah ve patlayıcı uzmanları, bölgedeki hasara ilişkin mevcut kanıtların bir İsrail hava saldırısıyla tutarlı olmadığını söyledi.

ABD'nin Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetimi ile görüşmeleri yeniden başlattığı Biden'ın gelişi arifesinde bile İsrail'in sivil bir hastaneyi bombalamak için hiçbir nedeni yoktu.

Hamas'ın suçlamaları, 10 gün önce İbrahim Anlaşması uzantılarını açıkça sabote etmesini yansıtıyor gibiydi. Biden geçen hafta yaptığı bir açıklamada Hamas'ın İsrail'i işgal etme ve sivilleri katletme nedeninin Suudi-İsrail-ABD barış anlaşmasını raydan çıkarmak olduğunu öne sürmüştü. "Bence [Hamas'ın] böyle davranmasının nedenlerinden biri... Suudilerle masaya oturmak üzere olduğumu bilmeleriydi" dedi. "Suudiler İsrail'i tanımak istiyordu... ve İsrail'i tanımak üzereydiler. Ve bu aslında Orta Doğu'yu birleştirecekti."

Ancak, bu gerçeklere rağmen, şimdi Orta Doğu kitlesel protestolar ve şiddetli ABD ve Siyonizm karşıtı duygularla daha da alevlenmiş durumda.

Yanlış bilgiler tarih boyunca defalarca savaşlara yol açmış ve savaşları daha da alevlendirmiştir.

ABD'nin 2003 yılında Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak için Irak'ı işgali yanlış bir önermeye ve hatalı istihbarata dayanıyordu.

'Maine'i hatırlayın!'

USS Maine zırhlısı 1898 yılında Küba'nın Havana limanında infilak ederek 260'tan fazla ABD'li denizcinin ölümüne yol açmıştı. Başkan William McKinley başlangıçta batmanın bir kaza olduğuna inandı, ancak medya kamuoyunu alevlendirdi.

William Randolph Hearst ve Joseph Pulitzer 'in sahibi olduğu rakip gazeteler batma olayından düşman İspanyolları sorumlu tuttu. "Maine'i hatırlayın!" sloganı İspanya'ya karşı bir savaş çığlığı haline geldi. Bu görüş 1974 yılında ABD Donanması tarafından tersine çevrildi ve patlamanın gemideki bir kömür yangını olduğuna dair önemli kanıtlar ortaya kondu.

1964'teki Tonkin Körfezi olayı

ABD deniz kuvvetleri ile Kuzey Vietnam denizaltıları arasında 2 Ağustos 1964'te yaşanan ilk çatışmanın ardından, 4 Ağustos 1964 gecesi ikinci bir çatışma yaşandığına dair haberler , Kongre'nin üç gün sonra Tonkin Körfezi Kararı'nı kabul ederek Başkan Lyndon Johnson'a ABD kuvvetlerini Vietnam'a gönderme yetkisi vermesine ve Vietnam Savaşı'nın başlamasına yol açtı.

Hem eski ABD Savunma Bakanı Robert McNamara hem de üst düzey Vietnamlı liderler geriye dönük olarak saldırı haberlerinin yanlış olduğunu, kötü istihbarat ve ele geçirilen iletişimin yanlış beyanlarına dayandığını doğruladılar.

1846'da Meksika-Amerika Savaşı

ABD Kongresi, Meksika'nın Amerikan topraklarını işgal ettiği ve Amerikan askerlerini öldürdüğü iddiası üzerine savaş ilan etmeyi düşünürken, Illinois'den Abraham Lincoln adında o zamanlar pek tanınmayan bir kongre üyesi "vatandaşlarımızın kanının bu şekilde döküldüğü toprağın belirli bir noktasını" bilmek istedi.

ABD askerleri, tarihçilerin Meksikalılara ait olduğu konusunda hemfikir olduğu toprakların derinliklerine doğru ilerliyordu. Yine de ABD kamuoyunun öfkesi Başkan James Polk'u harekete geçmeye ve Kongre'yi savaş ilan etmeye yöneltti.

Reichstag Yangını ve 1933'te Üçüncü Reich

Adolf Hitler'in Almanya Şansölyesi olarak yemin etmesinden dört hafta sonra, Berlin'deki Alman parlamentosunun evi olan Reichstag ateşe verildi.

Hitler, bu olayı sivil özgürlükleri, rakip siyasi partileri, bağımsız basını askıya almak ve rakiplerine suikast düzenlemek için bahane olarak kullanan komünist kışkırtıcıları hızla kınadı. Hitler, zayıf bir şansölyeden Üçüncü Reich'ı kuran eşi benzeri görülmemiş güce sahip bir diktatöre dönüştü.

Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yangını Nazilerin planladığına ve emrettiğine dair kanıtlar ortaya çıktı ve Almanya 2008 yılında kundaklama olayında haksız yere suçlanan bir günah keçisini ölümünden sonra affetti.

Bu tarihi örnekler günümüz çatışmalarıyla ilgili net dersler sunmaktadır. Biden'ın İsrail konuşması, tecavüze uğrayan, sakat bırakılan, işkence gören ve katledilen, cesetleri diri diri yakılan masum sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığının altını çizdi.

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Biden ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin, Filistinli bir militan grubun yanlışlıkla ateşlediği füzenin Gazze'deki bir hastaneyi vurmasıyla daha da kötüleşen acılarına da değindi ve ABD'nin Filistinlilere 100 milyon dolar daha vermesi de dahil olmak üzere Gazze'dekilere insani yardıma erişim sağlanması için bastırdı.

Biden'ın konuşmasının altını çizen daha derin çıkarımlar, dünyanın durması, nefesini tutması, suçu doğru bir şekilde atfetmesi ve kurbanları daha fazla kötülememesi ya da kötülerin kurban gibi görünmesine izin vermemesi gerektiğidir.

Kısacası Biden, aceleci bir tırmanışa geçmeden önce yapmamız gerekenleri hatırlattı:

1. Gerçekleri kontrol edin - bir dedektif gibi düşünün, bir partizan gibi değil.

2. Kaynakları doğrulayın - neyin eksik ya da belirsiz olduğunu belirleyin.

3. Hükümetten şeffaflık talep edin - hikayenin tamamını öğrenin.

4. Demagojinin manipüle edilmiş gerçeklerine karşı dikkatli olun - habercilerin motivasyonlarını sorgulayın.

Yanlış bir şekilde kutsanan "kalabalıkların bilgeliği" manipüle edilmiş kalabalıkların bağnazlık, batıl inanç ve yıkıcı şiddet yaymasına yol açabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com