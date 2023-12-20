Frida Ghitis

Görüş: Kuzey Kutbu'nda süper güçler arasındaki gerilim tırmanıyor

Bulutsuz gecelerde, uçsuz bucaksız gökyüzünde dans eden Aurora Borealis 'i, uçsuz bucaksız karların keskin beyazlığıyla tezat oluşturan girdaplı yeşilleri ve mavileri görebilirsiniz.

Ama sonra, Norveç'in en kuzeyindeki Tromsø limanında, doğal manzara bir Norveç Donanması firkateyninin metalik askeri grisiyle kırılır. Bu, Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanını saran gerilimlerden muaf olmadığını hatırlatıyor.

Aslında buradaki sıcaklıklar gezegenin geri kalanına göre neredeyse dört kat daha hızlı artıyor - ve bu sadece termometrenin gösterdiği değer. Konu jeopolitik olduğunda, dünyanın en soğuk bölgesi en sıcak bölgesi olma riski taşıyor.

NATO'nun Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, kısa bir süre önce Arktik Konseyi'nde - bölgenin idaresini üstlenen hükümetler arası organ - yaptığı konuşmada, "Saflık edip bölgedeki bazı aktörlerin potansiyel olarak kötü niyetlerini görmezden gelemeyiz" uyarısında bulundu.

"Çatışma," dedi, " Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere herhangi bir alanda, her an kendini gösterebilir," diye ekledi uğursuz bir şekilde.

Bu abartılı bir ifade değildi. Bölgenin hızla artan askerileşmesi, artan uluslararası gerilimlerin de etkisiyle, Kuzey Kutbu'nun stratejik ve ekonomik potansiyelinden faydalanma çabalarını arttırıyor. Eriyen buzlar da yeni nakliye yolları yaratıyor ve doğal kaynakları sömürüye açarak Kuzey Kutbu'nun stratejik kontrolünü her zamankinden daha cazip hale getiriyor.

Tromsø limanından birkaç yüz mil uzaklıktaki Rusya'nın Kola Yarımadası, NATO sınırı yakınlarında çok sayıda balistik füze denizaltısı, kruvazör, destroyer, fırkateyn, asker yığınağı, hava alanı ve diğer askeri varlıkların bulunduğu ülkenin Kuzey Filosuna ev sahipliği yapmaktadır.

Geçtiğimiz hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kutbu'ndaki sekiz ülkeden biri ve NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya'ya üstü kapalı bir tehditte bulunarak Helsinki'nin ittifaka katılmasının ardından iki ülke arasında "sorunlar yaşanacağı" uyarısında bulundu. Rusya'nın yakında askeri birliklerini iki ülkenin ortak sınırının kuzey kısmına yakın bir yerde yoğunlaştıracağını söyledi.

Birkaç hafta önce Finlandiya, Moskova'yı "hibrid operasyon" başlatmakla suçlayarak Rusya ile sınır kapılarını kapattı - Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmak amacıyla Kuzey Kutbu'ndaki soğuk Avrupa sınırına ulaşmalarına yardım ederek çaresiz göçmenleri silahlandırmak.

Devlet medyasına verdiği bir mülakatta Putin, Finlandiya NATO'ya katılmadan önce iki ülkenin hiçbir sorunu olmadığını, toprak anlaşmazlıklarını 20. yüzyılda çözdüklerini iddia etti. Ancak Finlandiya bu sorunların nasıl "çözüldüğünü" hatırlıyor: Rusya'nın işgali ve 1939-1940 yılları arasında yaşanan ve Rusya'nın Finlandiya'nın bir bölümünü ele geçirmesine neden olan şiddetli Kış Savaşı.

Rusya geçen yıl Ukrayna'yı işgal ettiğinde Finlandiya tarafsızlığın güvenliği garanti etmediğine karar verdi. NATO'ya katılarak korunmaya ihtiyacı vardı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı kışkırtılmadan işgal etmesinden bu yana Kuzey Kutbu'ndaki gerilim katlanarak arttı, ancak sorunlar çok daha önce de büyüyordu.

On yıllar boyunca, dünyanın tepesindeki bölge, dünya güçlerinin ortak fayda için bir araya gelebileceği özel bir yer gibi görünüyordu. Arktik Konseyi bir arada yaşama modeli gibi görünüyordu: Sovyet sonrası Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde kısa süreli bir iyimserliğin yaşandığı 1996 yılında oluşturulan bir forum.

Kuzey Kutbu'nda toprakları ve yerli halkları olan sekiz ülkeden - Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Rusya, İsveç ve ABD - oluşan grup, bölgeyi koruyarak barış, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeleri teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Ancak yüzyılın başında Rusya ile - ve daha sonra bölgedeki rolü yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan Çin ile - ilişkiler olumsuz bir hal aldı.

Geçmişe bakıldığında, bazı gözlemciler Rusya 'nın Arktik "istisnacılık" algısını "Yüksek Kuzey, düşük gerilim" mantığıyla istismar ettiğini, barışçıl işbirliğine olan bağlılığını açıkça ilan ederken aynı zamanda devasa bir askeri yığınak başlattığını savunuyor.

Ekim 2021'de Rusya Konsey'in dönem başkanlığını devraldı. İzlanda'nın Reykjavik kentinde her yıl düzenlenen Kuzey Kutup Dairesi Asamblesi'nde konuşan Rusya'nın üst düzey Kuzey Kutup yetkililerinden Nicolay Korchunov Moskova'nın planlarını özetledi. Rusya'nın başkanlığı sırasında "yapıcı işbirliğini teşvik etmeye, barış ve istikrarı korumaya devam edeceğiz..." dedi.

Birkaç ay sonra Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Arktik Konsey'in çalışmaları dondu. Konseyin geleceği tehlikeye girdi.

Kısa bir süre sonra Rusya bölgedeki askeri ve ticari faaliyetlerini hızlandırdı.

Çevre güvenliği standartlarını küstahça hiçe sayan Rusya, bölgede ham petrol taşımak için buz sınıfı yerine ince gövdeli petrol tankerleri kullanmaya başladı. Büyük bir petrol sızıntısının dünyanın bu bozulmamış tepesine neler yapabileceğini hayal etmek bile insanı ürpertiyor.

Putin ve Çin lideri Xi Jinping arasında Mart ayında yapılan zirvede iki ülke Kuzey Kutbu'na odaklanma konusunda anlaşarak Batı'ya karşı yeni bir cephe açmış gibi göründüler. Bazı tahminlere göre Çin bölgeye 90 milyar dolar yatırım yaptı.

Moskova ve Pekin ekonomik, jeopolitik ve askeri hedefleri olan bir "Kutup İpek Yolu" inşa etmek için birlikte çalışıyorlar. Çin, kendisini "Kuzey Kutbu'na yakın bir devlet" ilan ederek bölgede bir oyuncu olmak için gizlice bir argüman hazırlıyor.

Amiral Bauer'e göre NATO tüm bunları endişe verici buluyor, çünkü "Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki niyetleri son yıllarda netleşirken" Çin'inki "belirsizliğini koruyor".

Bu arada Moskova NATO'nun doğuya doğru genişlemesini kınadı. Şimdi de Finlandiya ve muhtemelen İsveç'in ittifaka katılması, Rusya'yı NATO dışında kalan tek Arktik ülkesi olarak bırakacaktır.

Bazılarının iddia ettiği gibi, Rusya Kuzey Kutbu'ndaki komşularının gözünü boyamayı başardıysa da, Ukrayna'yı işgali bunu bozdu. Norveç Savunma Bakan Yardımcısı Anne Marie Aanerud "Norveç'te barışın ne kadar derin olduğunu anlamak zor olabilir" dedi. "Nesiller boyunca hiçbir şeyin ters gitmeyeceğini hissettik."

Artık Norveç'in Kuzey Kutbu sadece buzlarla kaplı fiyortlar arasında ringa balığı avlayan balina sürülerinin izlendiği bir yer değil. NATO'nun askeri güçleri de sık sık ziyaretlerde bulunarak Rusya'nın devasa askeri varlığının kışkırtıcı manevralarına karşılık veriyor.

Eylül ayında Tromsø sakinleri Fransız Donanması 'na ait bir denizaltının sulardan çıktığını gördüler. Günler sonra bir ABD deniz altısı da burada karşılandı.

Aanerud, birkaç ay önce Rusya'nın İskandinav yarımadasını kesmeye yönelik bir askeri tatbikat yaptığını hatırlattı.

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Buna karşılık olarak İskandinavya yakında 14 ülkeden yaklaşık 20.000 askerin katılacağı devasa "Nordic Response" askeri tatbikatına ev sahipliği yapacak.

Kuzey Kutbu - aşırı kuzey enlemi - dramatik manzaraları, egzotik atmosferik olayları ve hala bakir doğasıyla fırtınalı bir gezegenden güvenli bir sığınak gibi görünebilir.

Ancak bu dünya dışı gibi görünen vaha, bu dünyadan çok daha fazlasıdır. Gezegeni çalkalayan türbülans dünyanın tepesine doğru ilerliyor ve Yüksek Kuzey'deki gerilimler, günümüzün manşetlere taşınan bazı çatışmaları azaldıktan sonra bile muhtemelen artacak.

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Kaynak: edition.cnn.com