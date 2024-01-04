Laura Belin

Görüş: Iowa'da kimin öne geçeceğini etkileyebilecek 4 faktör

DeSantis ve Haley'nin Iowa'da eski Başkan Donald Trump'ı yenme şansı çok az olsa da, her ikisi de güçlü bir ikinci sırayı Trump ile 2024 adaylığı arasında kalan son kişi olmanın anahtarı olarak görüyor. Buna ek olarak, Iowa'da beklentileri aşmak, GOP alanının tamamen açık olabileceği 2028 kampanyası için potansiyel sinyali verecektir.

Iowa'daCumhuriyetçi parti kongresine katılanlar arasında yapılan son anketler Haley ve DeSantis'i onlu yaşlarda gösteriyor; Florida valisi biraz önde ve her ikisi de Trump'ın oldukça gerisinde. Ancak Iowa'da momentumdaki geç değişimler yaygındır, bu nedenle adaylardan herhangi biri seçim gecesini diğerinin çok önünde bitirebilir.

Sonucu etkileyebilecek faktörler arasında şunlar yer alıyor:

CNN belediye binası

Iowa'da birçok başkan adayını gözlemleyerek öğrendiğim bir şey var: Seçmenler gazetecilerden çok daha az tahmin edilebilir. Haley ve DeSantis'in bir kampanya etkinliğinde ya da televizyon forumunda bir muhabirin sorabileceği herhangi bir soru için bir ses ısırığı (ya da bir pivot) prova etmiş olması muhtemeldir. Ancak siyasetle ilgilenen bir izleyicinin neyi gündeme getireceğini asla bilemezsiniz.

Bunu geçen hafta New Hampshire'da gördük. Ne yazık ki Haley, İç Savaş' la ilgili soruyu haberlerin durgun olduğu bir günde sorduğu için videoyu çok daha fazla kişi izledi ve daha fazla gazeteci adayın garip yanıtını ve toparlama girişimini haber yaptı.

Bu nedenle CNN'in Perşembe günü Des Moines'de Haley ve DeSantis ile arka arkaya yapacağı açık oturumlar önemli olabilir - sadece canlı yayını izleyen kararsızlar için değil, daha sonra çok daha fazla seçmenin haber değeri taşıyan ses parçalarını duyacak olması nedeniyle.

Gaflar, bir adayın bir cevabı gerçekten çivilediği kliplerden daha sık viral oluyor. Dolayısıyla DeSantis ve Haley her şeyden önce yanlış adımlardan kaçınmak isteyeceklerdir. Ama aynı zamanda kampanyalarının sosyal medyada ya da Iowa kapanış dijital veya televizyon reklamında tanıtabileceği mikrofon düşürme anları yaratmaya çalışmalıdırlar.

CNN tartışması

Bu dönemdeki GOP münazaraları biraz "çocuk masası" havasında geçti. Ancak sahnede sadece Haley ve DeSantis'in olacağı(Trump bunun yerine Fox News belediye binasına katılacak), CNN'in ev sahipliğinde 10 Ocak'ta Des Moines'de yapılacak tartışma daha fazla ilgi ve izleyici katılımı sağlayabilir. Bu, Haley ve DeSantis'in parti seçimlerinden önce ülke çapında bir televizyon izleyicisine ulaşmaları için son şans olacak ve konuşma süresi için mücadele etmek ya da Vivek Ramaswamy'nin dikkat çekici davranışlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

Güçlü bir münazara performansı kararsız seçmenleri kazanabilir. Daha da önemlisi, halihazırda bir adaya gönül vermiş olanları da harekete geçirir. Bir parti toplantısına katılmak, bir ön seçimde oy kullanmaktan çok daha uzun sürer. Soğuk ve karanlık bir Ocak akşamında dışarı çıkacaksanız, adayınızın bu çabaya değeceğine inanmanız gerekir.

Tersine, medyada günlerce olumsuz haberlere yol açan bir gaf, destekçilerin moralini bozabilir. Demokrat adaylar için 2004 ve 2008 Iowa parti seçimlerinden önce seçim bölgesi sorumlusu olarak çalışmış biri olarak, bazı insanların bir adayı destekleme sözü verdikten sonra fikirlerini değiştirdiklerini ya da parti seçim gecesine gelmediklerini biliyorum.

Zemin oyunu

DeSantis yanlısı süper PAC Never Back Down, seçmenleri DeSantis'in Trump'tan daha iyi bir aday olduğuna ikna etmek umuduyla Iowa'da yüz binlerce kapıyı çalan yüzlerce elçiyi eğittiğini iddia ediyor.

Bu arada, Haley'in kampanyası geçen ay Iowa'da yeni personel işe aldı ve Kasım ayında Haley'i destekleyen Koch tarafından finanse edilen Americans for Prosperity Action'ın saha operasyonundan faydalanmayı umuyor.

Ama gerçekçi olalım: AFP Action geçen yıl doğrudan postalama, dijital reklamlar ve seçmenler için milyonlarca dolar harcadı. Trump Joe Biden'ı yenemez, Trump'ın çok fazla bagajı var gibi davullu zurnalı mesajları, Cumhuriyetçi parti meclisine katılma potansiyeli olan çoğu kişinin gözünden düştü. AFP Action'ın Iowalılara gönderdiği daha yeni postalar Haley için olumlu bir durum yarattı. Bunların Trump'a şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçiler ya da bağımsızlar nezdinde bir etki yaratıp yaratmayacağı ise belirsiz.

Trump'ın kampanyası açık ara en güçlü Iowa saha oyununa sahip gibi görünüyor. Son zamanlarda burada düzenlediği her mitingde, konuşmacılar bir parti seçimine katılmanın inceliklerini anlattılar ve katılımcıların "parti seçimikaptanı" olarak kaydolmaları için bir adım attılar. Kendi arkadaşlarını ve komşularını toplayan gönüllüler, genellikle bir yabancının kapısına giden herhangi bir ücretli elçiden daha etkilidir.

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Anekdotlar DeSantis'in Iowa'da Haley'den daha fazla kampanya gönüllüsü topladığını gösteriyor. Eğer bu insanlar son haftalarda motive olurlarsa, bu ona küçük bir avantaj sağlayabilir.

Hava Durumu

Iowa'da bir kış etkinliği için hava durumu her zaman bir jokerdir. Açık ve soğuk bir gece kimsenin lehine olmayacaktır.

Selzer & Co 'nun The Des Moines Register, NBC News ve Mediacom için yaptığı son Iowa anketine göre 15 Ocak'ta kar ya da buz olması, destekçileri "daha kilitlenmiş ve hevesli" olan Trump'a yarayacaktır.

Kötü hava koşulları da Haley'e DeSantis'e karşı avantaj sağlayabilir, zira Haley iyi finanse edilen şehir yönetimlerinin kar temizleme çalışmalarına devam ettiği banliyölerde daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor. Kırsal bölgelerde ya da küçük kasabalarda yaşayan Iowalılar için seçim bölgesine kilometrelerce yol gitmek daha zor olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com