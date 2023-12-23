Görüş: Hamas beni ya da halkımı temsil etmiyor

Editörün Notu: Ezzeldeen Masri, çatışmanın barışçıl çözümü için çalışan ılımlı İsraillilerin ve Filistinlilerin seslerini yükseltmeyi amaçlayan bir taban hareketi olan OneVoice Hareketi'nin Amerika Birleşik Devletleri sosyal yardım direktörüdür. Masri, 2015 yılında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili olarak öğrenciler arasındaki kutuplaşmayı önlemek amacıyla OneVoice on Campus'ü kurmuştur. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN 'dedaha fazla görüş görüntüleyin .

Ezzeldeen Masri

Filistin halkını desteklemek üzere protesto gösterisi düzenleyen herkese teşekkür ederim. Ancak Hamas'ı savunarak halkımı desteklediğini düşünenler, lütfen farkında olun: Radikal tutumlarınız bize yardımcı olmuyor. Bize daha çok zarar veriyor.

Küçük Gazze Şeridi'nde 2.3 milyon Filistinli yaşamaktadır ve bunların yarısı yeni kurulan İsrail devletinin mültecileri ve 1948 Arap-İsrail savaşının torunlarıdır. Mülteciler 75 yıldır kalabalık mülteci kamplarında, gıda, eğitim ve sağlık hizmetleri için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'na bağlı olarak yaşıyorlar.

Dört ay önce, bir zamanlar annemin evinin bulunduğu, şu anda İsrail'de bulunan Safed şehrini ziyaret etme şansım oldu. Gazzeli bir babanın ve yukarı Celile'deki Safed'den kaçmak zorunda kalan bir annenin oğlu olarak, her iki soyun da bir ürünüyüm. Annemin evini nasıl terk ettiğini, bir mülteci kampından diğerine nasıl taşındığını hatırlayınca hüzne boğuldum.

Halkımın tarihi acılarla dolu, ancak 7 Ekim'e kadar yaşayacağımız dehşetin boyutlarını tam olarak bilmiyordum. Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre İsrail saldırılarında 20.000'den fazla Filistinli öldü, 50.000'den fazlası yaralandı ve binlerce ev yıkıldı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda en az 1,200 kişi öldü. Terörist grup ayrıca yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı ve İsrail ordusunu Gazze Şeridi'ne geri getirerek halkımın tarihinde yeni bir felakete imza attı.

Bu çatışmanın etkisi, hayatımın büyük bir bölümünü köprüler kurmaya çalışarak geçirdiğim ABD üniversite kampüsleri de dahil olmak üzere tüm dünyada yankı buldu. OneVoice on Campus'ü kurduğum 2015 yılından bu yana, çatışmayla bağlantılı olarak öğrenciler arasında yaşanan kutuplaşmanın önüne geçmek için çalışıyorum. Bu çabalarım, çatışma çözümü ve barış inşası alanlarında uzmanlaşarak siyaset bilimi diplomamı tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiğim 1990 yılına kadar uzanan çalışmalarıma dayanıyor.

2006 yılında Gazze'de OneVoice Gaza ofisini açarak Filistinlileri İsrail ve komşularımızla müzakere yoluyla varılacak iki devletli bir çözüm hedefinin arkasında birleştirmeye çalıştım.

Yetişkinlik hayatımı halkım için bitmek bilmeyen bu savaş ve acı döngüsüne bir son vermeye adamış gururlu bir Gazzeli Filistinli olarak şunu öğrendim: Siz ve halkınız ne kadar acı çekiyor olursanız olun, her iki taraftan da daha fazla nefret dolu mutlakiyetçilik asla çözüm değildir. Radikal tutumları yüceltmek sosyal adaleti ilerletmek gibi görünse de, barışı imkansız kılan aşırıcılığa katkıda bulunmaktan başka bir işe yaramaz.

İsrail tarafında, Knesset çatışma yönetimi yaklaşımından, Filistin Kurtuluş Örgütü ile askeri işgale son vermeyi ve müzakere edilmiş iki devletli bir gerçekliğin ortaya çıkmasını amaçlayan kesintisiz müzakerelere odaklanan bir yaklaşıma geçmelidir. Filistin tarafında, Hamas'ın terörizmini destekleyenler durmalıdır.

Gazze'de 2005 ve 2006 yıllarında yapılan yasama konseyi seçimlerinde, oy verme yaşındaki Filistinlilerin %50'sinden fazlası ile birlikte ben de o dönemde Filistin Yönetimini kontrol eden El Fetih'e oy verdim. Hamas'a oy vermedim çünkü Hamas barışı, birlikte yaşamayı ve iki devletli çözümü reddetti ve İsrail'e karşı silahlı direnişi benimsedi. Ne yazık ki El Fetih adayları oyları bölerek, 16 bölgeden sadece birinde çoğunluğu kazanarak halkın sadece %44.45 'inin oyunu alan Hamas'a güç verdi.

Hamas, seçimi mümkün kılan 1993 Oslo Anlaşmalarını tanımak istemediği için ilk etapta adaylıktan diskalifiye edilmeliydi. Ancak iki faktör Hamas 'ın 2005 seçimlerine katılmasına yol açtı. Birincisi, dönemin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hamas'ın değişeceğini ve kendi partisi El Fetih'in kazanacağını düşünüyordu. İkincisi, ABD Başkanı George W. Bush yönetimi bölgedeki durumu açıkça yanlış anladı ve demokrasiyi yayma çabasıyla tüm Filistinli grupların seçime katılmasını destekledi ve Hamas'ın 1993 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen Hamas'ın seçime girmesini engellemek için baskı yapmadı.

Hamas'ın Filistin Yönetimi'ne karşı kanlı darbesini gerçekleştirdiği 2007 yılından bu yana Gazzeliler İsrail, Filistin Yönetimi ve Gazze sınırını kapatan (sadece zaman zaman insanların ve bazı malların geçişine izin vermek için kısa süreliğine açan ) Mısır'ın toplu cezalandırma politikalarına maruz kaldı.

İsrail, Gazze'de gıda ve hareketlilik de dahil olmak üzerekısıtlayıcı düzenlemeler getirdi. Hamas'ın 7 Ekim katliamı ise bizi şiddet ve çatışmanın daha da derinlerine itti. Hiç kuşkunuz olmasın: Hamas beni ve halkımı temsil etmiyor.

Hedeflerine ulaşmak için (sivillere uygulamaktan çekinmediği) şiddeti kullanan Hamas, tanımı gereği bir terör örgütüdür. Filistinlilerin ezici çoğunluğu şiddete ve terör eylemlerine göz yummamaktadır. Bizi terörist bir grupla aynı kefeye koyanlar, halkımız hakkında Müslüman karşıtı nefret tohumları eken yanlış anlamalara ve klişelere katkıda bulunmaktadır.

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Halkımızı nefret ve yıkımla ilişkilendirmek bizi tehlikeye atıyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, 7 Ekim'den 22 Ekim'e kadar ABD'de Müslümanlara yönelik önyargı olaylarına ilişkin yardım taleplerinde ve raporlarda 2022'deki ortalama 16 günlük döneme kıyasla %182'lik bir artış olduğunu bildirdi.ABD Adalet Bakanlığı da geçen ay Burlington, Vermont'ta üç Filistinli üniversite öğrencisinin vurulmasının bir nefret suçu olup olmadığını araştırıyor.

Hamas'ın eylemlerine tanıklık ederken heyecanlananlara, halkımın yüzyıllardır çektiği acıyı yaşayıp yaşamadığınızı soruyorum. Bizim için bu TikTok'taki bir video değil; bu gerçek hayat. Bizi nihai hedef olan barışa yaklaştırıp yaklaştıramayacağınızı soruyorum.

İsrailliler ve Filistinliler arasında ortak bir zemini dışlayan mutlakçı çözümler talep edenler, İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletine sahip olma yönündeki uzun vadeli hayali baltalıyorsunuz: müzakereler ve diplomasi yoluyla kazanılan iki devletli bir çözüm. Bizi savaş ve acı döngüsünden gerçekten kurtarmak istiyorsanız, dünyamızı radikalizm belasından tamamen kurtarmaya yardımcı olun.

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Kaynak: edition.cnn.com