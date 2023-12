Görüş: Gazze'deki savaşı eleştirdim. Sonra Noel Baba olarak işimden kovuldum.

Editörün notu: Ken Dorph, Sag Harbor, New York'ta yaşayan emekli bir uluslararası danışmandır. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüşokuyun .

Ken Dorph

Noel Baba olmayı çok sevdim ve doğuştan yetenekli olduğum söylendi. Küçüklerle sohbet etmeye bayılıyordum ve rolü tamamen benimsemiştim. Onlara her zaman Noel Baba'nın çok iyi bir kız ya da erkek olduklarını söyleyebileceğini söylerdim. Herkes için Noel Baba olmaya çalıştım. Yerel hahamın küçük kızı elfler tarafından yanıma getirildiğinde, ona Noel Baba'nın herkesi sevdiğini söyledim. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İspanyolca konuştuğumda Guatemalalı ebeveynlerin gözleri büyüdü. Ancak küçükler hiç istiflerini bozmadılar: Claro, Noel Baba İspanyolca konuşuyor. "34. Cadde'deki Mucize"yi izlemediniz mi?

Yerel gazete benimle Noel Baba olarak harika bir röportaj yaptı; muhabirler Noel Baba'nın Krampus'la karşılaşıp karşılaşmadığı ve Noel Baba'nın en sevdiği kurabiyelerin neler olduğu gibi saçma sorular sordular. Sag Harbor Ticaret Odası daha sonra beni kendi Aziz Nick'leri olarak işe aldı. Oda Noel Babası, yel değirmeninde çocuklarla buluşmadan önce itfaiye aracının zilini çalarak Köy'e uçuyor.

Adını Hollandalı Sinterklaas aracılığıyla bizim Noel Baba'mıza miras bırakan orijinal Aziz Nikolaos günümüz Türkiye'sinde yaşamıştır. Batı kültürlerinde, bizim Noel Babamız bu tohumu aldı ve Yule kavramı da dahil olmak üzere İskandinav gelenekleriyle harmanladı.

1930'larda İsveç doğumlu sanatçı Haddon Sundblom, İskandinav yüzünü ünlü Coca Cola reklamlarında model olarak kullandı ve görünümü pekiştirdi. Elbette günümüzde Noel Baba siyahi, transseksüel ya da Çinli olabilir, ancak bu imaj hala çocuklara kitaplarından bakan imajdır. Noel Baba özeldir, çocukların hayallerine cevap veren nazik bir dede, sihirbazdır. Bu yüzden bu karakteri canlandırmayı çok sevdim.

Ancak Noel Baba'nın ruhu bana, kendi kültürler arası keşif ve sosyal yardım yolculuğumla ilgili başka nedenlerden dolayı hitap ediyor. On yıllardır alışılmadık bir konumdayım. Bir yandan Yahudi kültürüne duygusal olarak bağlıyım ve bir Yahudi devleti arzusuna derinden sempati duyuyorum. Brooklyn'de Aşkenaz Yahudilerinin çoğunlukta olduğu bir konut projesinde büyüdüm. Bir Şabos goy 'uydum ve kamplardan kalma dövmeleri olan komşular tanıyordum. Stuyvesant Lisesi'ne ve ardından Binghamton'daki New York Eyalet Üniversitesi'ne gittim, her ikisi de oldukça büyük bir Yahudi öğrenci nüfusuna sahipti. Yahudi kültürü birçok açıdan duygusal bir bağ hissettiğim bir kültürdü ve hala da öyle.

Sonra 19 yaşında Fas'a gittim. Bu gezi, hayatımı değiştiren yurtdışındaki ilk yılımın bir parçasıydı. Yıllarımı Arap dünyasında önce öğrenci sonra da profesyonel olarak geçirdim. İyi derecede Arapça biliyorum ve Irak, Yemen, Suriye, Filistin toprakları ve Libya dahil olmak üzere Amerikan silahlarıyla yıkılan ülkelerdeki onarım ekiplerinin bir parçası olmak da dahil olmak üzere Orta Doğu'nun her yerinde çalıştım.

Orta Doğu'da Arap dünyasından insanlarla derin ve kalıcı bağlar geliştirdim. Bölgedeki deneyimlerim nedeniyle de sık sık bu konuda konuşmam isteniyor. Hamas'ın korkunç saldırısı ve İsrail'in buna verdiği yıkıcı yanıtın ardından birçok arkadaşım ve komşum ne düşündüğümü sordu. 28 Ekim'de Sag Harbor'daki yerel bir kilisede "Filistin / İsrail: Ne Olacak?" başlıklı bir konuşma yaptım. Tepkiler son derece olumluydu.

Yaklaşık bir ay sonra, yerel sinagogda - bu kez dinleyici olarak - İsrail hakkında "Zor Soruları Yanıtlamak" konulu bir konferansa davet edildim. İlgi çekici başlığı göz önüne aldığımda, daveti bir zeytin dalı olarak algıladım. Belki de narsist bir şekilde, özellikle Orta Doğu konusundaki eşsiz uzmanlığım nedeniyle davet edildiğimi düşündüm.

Daha fazla yanılmış olamazdım. Konuşma, bilgilendirmekten ziyade Benjamin Netanyahu hükümetine ve onun Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete meydan okuyan zor soruların nasıl savuşturulacağına dair talimatlar vermeyi amaçlıyor gibiydi. Sunumdaki yanlışlıklara karşı çıkmak için konuşmacıyla yüzleştim ve konuşma bittiğinde ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı paylaştım. Konuşma yararlı değildi ve kulağıma bir propaganda oturumu gibi geldi.

Bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan "zor sorulara" uzaktan yakından değinilmediğini belirttim. Sunum, binlerce Filistinlinin Amerikan silahlarıyla öldürüldüğü bir dönemde gerçek bir tartışma yapmak için kaçırılmış bir fırsat gibi görünüyordu.

Birkaç gün sonra Sag Harbor Ticaret Odası'ndan kürklü kırmızı takım elbisemi, geniş siyah kemerimi ve jingle'larımı teslim etmem gerektiğini bildiren bir e-posta aldım: Noel Baba olamayacak kadar açık sözlü olduğuma karar verilmişti. Yıkılmıştım. Köyde itfaiye arabasıyla tüm neşeli ihtişamımla gezme şansını kaybettiğim için üzülmekle kalmadım, başka bir hayatta, başka bir karakter olarak sesimi yükselttiğim için kendimi bir kase dolusu jöleyle dövülmüş gibi hissettim.

[Editörün notu: Sag Harbor Ticaret Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Dorph'un, grubun onayı olmadan kendisini Noel Baba rolünde gösteren "resmi görünümlü bir Oda sosyal medya gönderisi" yayınlamasının ardından ve kamuya açık forumlardaki son eylemleri nedeniyle kenara çekilmesinin istendiğini söyledi. Oda , "Noel Baba'nın anonimliği sayesinde doğası gereği herhangi bir tartışmadan uzak, çok basit bir Noel Baba buluşmasına ev sahipliği yapma konusundaki uzun geçmişine"işaret etti.]

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Bir gazeteci arkadaşım New York Times'la, bir muhabir de benimle temasa geçti. Biraz düşündükten sonra - ne de olsa burası küçük bir kasaba - olanları paylaşmam gerektiğine karar verdim. Gazete hikayeyi yayınladı ve tüm dünyada yankı buldu. Hikayenin ortaya çıkmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve ötesinde Noel Baba olmaya davet edildiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu tartışma İsrail ve Filistin halkı hakkında aşağılamadan nasıl ve ne şekilde konuşabileceğimiz konusundaki tartışmayı daha da alevlendirdi. Yerelde yarattığı kötü niyetin iyi niyete dönüşeceğini ümit ediyorum.

Noel Baba olmayan benliğimle yürüttüğüm danışmanlık işimden de bildiğim üzere, ne kadar açık ve bilinçli tartışmalar yaparsak en iyi çözümlere ulaşma ihtimalimizin o kadar artacağına inanıyorum. Umarım bu durum, sözüm ona içinden çıkılmaz olan Orta Doğu için de geçerlidir.

İsrailliler ve Filistinliler arasındaki trajik ilişki bir kasırga ya da deprem değildir. Bu insan yapımı bir sorundur ve insan yapımı çözümleri olabilir. Aslında, bunu çözebilecek olanlar sadece biz insanlarız.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com