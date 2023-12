Yehuda Beinin

Görüş: Gazze'deki rehinelerin çok geç olmadan Amerika'ya ihtiyacı var

CNN şimdi İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren yeni bir anlaşma önerdiğini bildiriyor - bu daha acil olamazdı. Serbest bırakılan bir rehinenin babası, Hamas teröristleri tarafından öldürülen bir adamın kayınpederi ve bir Amerikalı olarak durum benim için son derece vahim ve kişiseldir. Çifte vatandaşlığa sahip Amerikalı dostlarımızdan bazıları kalan rehineler arasında ve esaret altında kaldıkları her gün çok gerçek bir tehlike ve hatta ölümle karşı karşıyalar.

Ben Philadelphia'da doğdum ve büyüdüm. Ömür boyu Phillies taraftarıyım ve çocukluğumda şehrin tarihi ile ilgili güzel anılarım var. İkonik Özgürlük Çanı'mız Amerikan özgürlük ve adalet değerlerini sembolize eder - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu onların güvenliği pahasına bir savaş sürdürürken vatandaşlarımız ve diğer rehineler acı çekerken hükümetimizin örnek alması gereken değerler.

Kızım Liat 7 Ekim'de Kibbutz Nir Oz 'da rehin alındı. Şanslıydık ve 29 Kasım'da yeniden bir araya gelebildiğimiz için minnettar olsak da, damadım Aviv'in kendi topluluğu olan Kibbutz Nir Oz'u savunurken Hamas'ın saldırısında ölenler arasında olduğunu öğrenince yıkıldık.

Sevdiklerini 7 Ekim'de kaybeden ailelerle ve aile üyeleri rehin alınmış, kurşun yarası almış, kemikleri kırılmış ve uzuvları kopmuş başka ailelerle arkadaş oldum. Hâlâ esir tutulanların karşı karşıya olduğu gerçekleri her gün dehşet içinde yaşıyoruz. Teröristler rehinelere cinsel tacizde bulunuyor, onları çoğunlukla ekmek ve pirinçle besliyor ve bir rehinenin yeğeninin deyimiyle "korkunç" koşullara katlanmaya zorluyor. Rehineleri eve getirmeden geçen her gün, bu masum insanlar için ölüme bir gün daha yaklaşmak anlamına geliyor.

Ne yazık ki, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik bu aciliyet İsrail hükümeti tarafından hissedilmiyor. Netanyahu 7 Ekim'den bu yana hedeflerinin sırasını netleştirdi: önce Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetlerini yok etmek, ikinci olarak rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak. Ben politikacı değilim - bu hedeflerden hangisinin İsrail'in geleceği için daha önemli olduğunu size söyleyemem. Ancak ben Gazze'de 54 gün boyunca rehin tutulan bir kadının babası ve Hamas tarafından öldürülen bir adamın kayınpederiyim. Benimki gibi aileler için hangi hedefin daha acil olduğunu biliyorum.

Bu ayın başlarında Kudüs'te bir İsrailli terörist sanıldı ve İsrailli bir yedek asker tarafından vurularak öldürüldü. Netanyahubu olayı sadece "hayat bu" diyerek geçiştirdi.

Üç İsrailli rehine de İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri tarafından yanlışlıkla öldürülmüş ve IDF'nin kendi angajman kuralları açıkça ihlal edilmiştir. Bu trajediler Netanyahu'nun, hükümetinin ve politikalarının beslediği kuşatma zihniyetinin doğal ve beklenen bir sonucudur.

Netanyahu bu çatışmayı yönetmek için uygun değildir. Onun gündemi Gazze'de mümkün olduğunca çok yıkım yaratmak gibi görünüyor. Bu da onun sivil kayıplara verdiği önem hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Netanyahu'ya göre masum hayatlar İsrail'in vatanını güvende tutmak için ödediği bedeldir. Başkan Joe Biden, Netanyahu hükümetinin yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini bizzat söyledi.

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Bu da sadece kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasına odaklanmakla başlar. Özgürlüklerine kavuşmak için Hamas'ın tamamen tasfiye edilmesini bekleyemezler.

Amerika, Netanyahu'yu müzakere masasına geri getiren itici güç olmalıdır, aksi takdirde 100'den fazla insan ölebilir ve Hamas teröristleri eskisinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir.

2006 yılında Hamas Gilad Shalit adında bir IDF askerini esir aldı. Reuters'a göre Şalit beş yıl sonra, Hamas'ın yıllar önce talep ettiği esir sayısının neredeyse aynısı karşılığında serbest bırakıldı. İslami Cihad "herkese karşılık herkes" önerisini masaya koydu. Tarihin tekerrür etmeyeceğini beklemek için hiçbir neden yok ve mevcut rehinelerin serbest bırakılmak için beş yıl bekleyemeyecekleri açık.

ABD hükümetinden ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden rehinelerin bir an önce ve tamamen serbest bırakılmalarını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istiyorum. Biden'a merhameti ve bunun gerçekleşmesi için gösterdiği kararlı çaba için minnettarım ve kendisini tüm rehineler evlerine dönene kadar baskı yapmaya çağırıyorum. Anlaşmanın geciktiği her dakika, yüz kat daha fazla ölüm cezası anlamına gelebilir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com