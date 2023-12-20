Elena Sheppard

Görüş: Erkekler de doğum sonrası depresyon için taranmalı

Formu doldurdum - "O kadar mutsuzdum ki uyumakta zorluk çekiyordum" gibi sorulara yanıt verdim ve "Evet, çoğu zaman" yerine "Hayır, hiç değil" kutucuğunu işaretleyebildiğimde rahatladım. Sonraki altı ay boyunca, oğullarım için her çocuk doktoru randevusunda ve benim için doğum sonrası randevusunda, doldurmam için aynı anket verildi - doğum sonrası depresyon doğumdan bir yıl sonrasına kadar mümkündür.

Evet, hiç hamile kalmamış ama oğullarımızın gelişiyle hayatına yeni ve varoluşsal bir sorumluluk yüklenmiş olan kocama hiçbir randevumuzda ruhsal durumu hakkında soru sorulmadı - ve kesinlikle sorulmalıydı. Birçok doktor, ebeveynlerin ruh sağlığının bebeğin sağlığı için önemli bir faktör olduğunu zaten biliyor - bu nedenle oğullarımızın çocuk doktoru ve kendi doktorum tarafından tarandım.

Tüm yeni ebeveynler depresyon açısından taranmalıdır çünkü tüm ailenin sağlığı buna bağlıdır.

Doğum sonrası depresyon her 7 doğum sonrası kadından 1'ini etkilemektedir. Şiddetli ve zayıflatıcı olabilir, bir kadının çocuğuna ve kendisine bakma becerisini sınırlayabilir. Doktorların doğum sonrası kadınları depresyon açısından taraması teşvik edilmekle birlikte zorunlu değildir - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni annelerin %50 'sinden azı rutin olarak taranmaktadır. Kadınlar doğum sonrası depresyondan muzdaripse, oldukça etkili bir tedavi mevcuttur, ancak tedavi mümkün olmadan önce teşhis konulması şarttır.

Ruh sağlığından muzdarip doğum sonrası kadınların yarısının tedavi görmediği tahmin edilmektedir ve ruh sağlığı sorunları ABD'de anne ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biridir. Doğum sonrası depresyon taraması, yeni annelere yardımcı olmak için yapabileceğimiz küçük bir şeydir.

Babalar söz konusu olduğunda, erkeklerde doğum sonrası depresyon çok daha az tartışılmaktadır ve bunun acilen değişmesi gerekmektedir. Araştırmalar, babalarda görülen doğum sonrası depresyonun yeni babaların %8 ila %10'unu etkilediğini göstermektedir.

Risk faktörleri arasında uyku düzeninin bozulması, erkeklerin yeni bir çocuğu karşıladıktan sonra geçirdikleri hormon değişiklikleri ve yeni bir bebeğin getirdiği yaşam değişiklikleri ile finansal, duygusal ve sosyal stresler sayılabilir. Elbette biyolojik faktörler de söz konusudur ve erkeklerin depresyon geçmişleri varsa daha savunmasızdırlar (aynı durum kadınlar için de geçerlidir). Gerçek şu ki, babada doğum sonrası depresyon yaygındır - ancak kocam etkilenene kadar ben bunu hiç duymamıştım.

İkizlerimizin hayatlarının ilk birkaç haftasında kocam tam olarak olacağını bildiğim ebeveyndi: sevgi dolu, nazik, kibar. Ama sonra birden öyle olmadı. Dikkati dağılmıştı, unutkandı, mesafeliydi, çabuk öfkeleniyordu. Bunu yorgunluğa bağlıyordum, ta ki daha fazla dayanamayana kadar.

Anlamsız korkuları ve düşünceleri olmaya başladı: Bebekler ona karşı komplo kuruyordu; onlara baktığını ve hiçbir şey hissetmediğini itiraf etti. Onlar ağladığında tüm mantığını kaybediyor ve yardım edemeyerek kendini kapatıyordu. İki yeni doğmuş bebekle ona tek başıma yardım edecek gücüm yoktu ve bunun yerine çocuk bakım yükünün onun payına düşen kısmını ben üstlendim. Bu ikimiz için de stresli ve acı vericiydi ve eminim çocuklarımız da bunu hissetti.

"Uzun süre doğum sonrası depresyonun sadece hormonlarla ilgili olduğuna inandık. Şimdi biliyoruz ki hormonlar bunun bir parçası, ancak buna katkıda bulunan bir dizi başka değişken de var," diyor Doğum Sonrası Stres Merkezi'nin kurucusu ve yönetici direktörü Karen Kleiman bana. Merkez 1988'den beri perinatal hastalarla çalışıyor. Kleiman ekledi: "Evlat edinen annelerin doğum sonrası depresyona girdiğini biliyoruz ve artık doğum yapmayan erkeklerin de tam gelişmiş klinik depresyon yaşayabileceğini biliyoruz."

Kocam baba olduğu sırada zaten terapide olduğu ve terapisti sorunun ne olduğunu hızla teşhis edip ihtiyacı olan tıbbi yardımı sağlayabildiği için hala kendimi şanslı hissediyorum. Halihazırda tedavide olmasaydı ne olurdu ya da ne kadar süre acı çekerdi ve bu nedenle bir aile olarak acı çekerdik bilmiyorum. İlaç tedavisine başladıktan ve terapiye devam ettikten birkaç hafta sonra yeniden kendisi oldu. Sorun klinikti ve tedavi edilebilirdi, ancak teşhis şarttı.

Yeni babalardan oluşan küçük bir örneklem üzerinde yakın zamanda yapılan bir çalışma, erkeklerin doğum sonrası depresyon açısından taranmasının hem erkekler hem de aileleri için önemli faydalar sağlayacağı sonucuna varmıştır. Çalışma ayrıca erkeklerin ruh sağlığı hizmetlerine daha dirençli olabileceğini, ancak gerektiğinde bu hizmetlerin alınmasının tüm aileyi çok daha mutlu ve sağlıklı hale getirebileceğini ortaya koymuştur.

2002-2021 yılları arasında yapılan on altı çalışma, baba depresyonunun tedavi edilmesinin önemini vurgulayarak, tedaviye aile odaklı bir yaklaşımın kritik olduğunu göstermektedir. Bir babanın tedavi edilmemiş depresyonu çocuğun ruh sağlığını riske atabilir.

Eşime teşhis konulduktan sonra, deneyimlerimiz hakkında açık olmaya çalıştık, ancak anlattığım birçok kişi gözlerini devirdi veya güldü. Bana birden fazla kez ebeveynlik sorumluluklarından kaçmaya çalışıp çalışmadığı ya da doğum sonrası depresyondan muzdarip olmaya "hakkı olup olmadığı" soruldu - sanki ona bir seçenek sunulmuş gibi.

Bu tepkiler üzücüydü ve bu sorunu damgalamak ve bundan muzdarip birçok insana yardım etmek için ne kadar çok şey yapılması gerektiğini gösteriyordu. Kleiman, ruh sağlığı sorunları yaşayan yeni babalar için "Tıp camiası tarafından görmezden geliniyorlar" dedi ve özellikle ebeveynliğe zaten tedavi edilmemiş depresyonla girenlere dikkat çekti. "Bebeğin doğumundan sonra her iki ebeveyn de taranmalıdır" diye ısrar etti.

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Oğullarımın doğduğu yıl olan 2022'de, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.661.220 doğum olduğunu kaydetmiştir. Kaba bir hesap yapmak gerekirse, yeni babaların %10'u doğum sonrası depresyon yaşıyorsa, bu 366.122 erkek anlamına gelir. Bu, taranmayan ya da daha kötüsü çoğu zaman bir bahane, bir kaçış ya da hatta bir şaka olarak görülen bir şeyden potansiyel olarak etkilenecek şok edici sayıda insan demektir.

Bu ülkede yeni ebeveynler için çok az şey yapıyoruz: Kimin doğum yaptığına bakılmaksızın her yeni ebeveyne doğum sonrası depresyon taraması yapılması, ailelerin kendilerinin en sağlıklı versiyonları olmalarına yardımcı olmak için atabileceğimiz küçük bir adımdır.

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Kaynak: edition.cnn.com