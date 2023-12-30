Julian Zelizer

Görüş: DeSantis'in Disney'e açtığı savaş neden büyük bir hata?

Çiçeği burnunda Cumhuriyetçi ile Mickey Mouse'un arkasındaki şirket arasındaki çatışma, Disney'in kendi çalışanlarından gelen protestolara yanıt olarak sınıfta cinsel ve cinsiyet kimliği tartışmalarını sınırlayan "Don't Say Gay" yasa tasarısını eleştirmesiyle başladı.

Yasa tasarısını imzalayan DeSantis, şirketi ayrıcalıklı vergi statüsünden çıkararak ve Disney'in özel vergi bölgesini denetlemek için yeni bir kurul oluşturarak cezalandırıcı önlemler almaya karar verdi. Şaşırtılmak istemeyen Disney, DeSantis'in atadığı yeni yönetim kurulu göreve başlamadan birkaç gün önce giden yönetim kurulu üyeleriyle on yıllık bir anlaşma yaptı.

Yeni kurulun anlaşmayı hükümsüz ve geçersiz kılmasının ardından Disney, vali ve gözetim kurulu aleyhine dava açarak, valinin siyasi gücünü kullanarak şirketi ifade özgürlüğü haklarını kullandığı için cezalandırdığını iddia etti. Her iki taraf da topuğuna sıktıkça, çatışma bir bataklığa dönüşüyor.

DeSantis için bu korkunç bir siyasi hamle oldu. Eski Başkan Donald Trump kampanyasını hızlandırırken, DeSantis buna ayak uydurmakta zorlanıyor. Vali, Disney'e karşı açtığı savaşla "en seçilebilir" Cumhuriyetçi olmaktan bir adım daha uzaklaştı.

Bu karar neden bu kadar zarar verici?

Öncelikle DeSantis kendisini sağcı bir kültür savaşçısı olarak konumlandırıyor. Başlangıçta, en büyük siyasi varlıklarından biri, Florida'daki Latin seçmenler arasında önemli ilerlemeler kaydederek partisindeki diğerlerinin çok zor bulduğu türden bir koalisyon kurma yeteneğiydi.

DeSantis ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik eden icraat sicilini ve pandemiyi ele alışını da öne çıkardı. 2022 kampanyası sırasında DeSantis, Reagan'ın 1984'teki ünlü "Amerika'da Yeniden Sabah" reklamını anımsatan bir reklam yayınladı ve pandemi sırasında diğer birçok eyalet kapanırken insanların nasıl işe gittiğini ve çocukların okula gittiğini vurguladı.

Ancak DeSantis, Disney ile kavgaya tutuşarak seçmenlerin dikkatini yönetim becerilerinden uzaklaştırıyor ve Temsilci Marjorie Taylor Greene'in biraz daha gösterişli bir versiyonu gibi görünüyor. Birçok Cumhuriyetçi kültür savaşlarını sevse de, bunun ulusal bir seçimde kazanan bir strateji olduğu açık değildir.

Potansiyel bir Cumhuriyetçi başkan adayının kurumsal Amerika'nın peşinden gitmesi de pek hoş bir görüntü değil. Muhafazakar popülizm hakkındaki tüm konuşmalara rağmen, gerçek şu ki büyük şirketler GOP'un merkezi seçmen kitlesi olmaya devam ediyor. Partinin arz yönlü ve deregülasyoncu ekonomi politikaları, Reagan'ın başkanlığından bu yana GOP'un kurduğu siyasi koalisyonun her zaman merkezinde yer almıştır.

DeSantis, GOP'un popülizm söylemine oynarken, daha zengin Amerikalıların ve şirket yöneticilerinin tabanın önemli bir bileşenini oluşturduğu gerçeğini göz ardı ediyor gibi görünüyor. Bir valinin kendi eyaletinde büyük bir şirketin peşine düşmesini izlemek - aynı zamanda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri borç tavanını yükseltmemekle tehdit ederek gereksiz ekonomik istikrarsızlık yaratırken - istikrar, öngörülebilirlik, hükümetin elini kolunu bağlama ve kar isteyen şirketleri kesinlikle tedirgin edecektir. Bir anda "uyanık" olarak damgalanabilecek bir şey söylediği için bir şirkete karşı cezalandırıcı eylemde bulunmaya istekli görünen olası bir başkanı düşünmek istemeyecekleri kesin.

DeSantis'in modern Amerikan tarihinin en ikonik kültürel ürünlerinden biri olan bir şirketin peşine düşmeyi seçmiş olması da garip. Disney pek çok açıdan Cumhuriyetçilerin kendilerini hizalamaya çalıştıkları sağlıklı aile değerlerinin bir sembolüdür.

Ve eğer amaç kendisinin bir savaşçı olduğunu göstermekse, vali bu konuda asla Trump'la boy ölçüşemeyecektir. Eski başkanla bu şekilde mücadele etmeye çalışmak aptalca bir çabadır. Kendisinden önceki pek çok Cumhuriyetçinin de öğrendiği gibi, bu alan Trump'ı yenmenin neredeyse imkansız olduğu bir alandır ve çok az seçmen DeSantis'in siyasi mücadele alanında onunla boy ölçüşebileceğine ikna olacaktır.

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Cumhuriyetçi başkan aday adayı Nikki Haley, DeSantis'in Disney ile olan çekişmesinin pek çok tuzağını vurgulayan bir tweet attı: "Hey @Disney, Florida'dan ayrılmak isterseniz benim eyaletim 70,000'den fazla işinizi memnuniyetle kabul edecektir. Harika bir havamız, harika insanlarımız var ve Güney Carolina'da her zaman harika bir gün! SC uyanmış değil, ama bu konuda kibirli de değiliz."

DeSantis'in Disney kararı, potansiyel bir kampanyaya onarılamaz bir zarar verecek, kendi kendine açılmış bir yara olmuştur. Teksas Valisi Rick Perry ve Florida Valisi Jeb Bush gibi siyaseten gelecek vaat eden ancak ulusal spot ışıkları altında sönen valiler listesine hızla katılıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com