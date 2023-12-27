Görüş: Demokratların 2024'te Kamala Harris'ten daha iyi yararlanmaları gerekiyor. İşte bunun yolu

Editörün Notu: Basil A. Smikle Jr, PhD, Hunter College - New York Şehir Üniversitesi Roosevelt House Kamu Politikaları Enstitüsü'nde profesör ve Kamu Politikaları Programı direktörüdür. Kendisi aynı zamanda New York Eyaleti Demokrat Partisi'nin eski yöneticisidir. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüşokuyun .

Bunun yerine, aralarında yaşıyla ilgili kamuoyunda oluşan endişenin de bulunduğu, nispeten tali olduğunu düşündüğüm bir dizi meseleye takılıp kalması nedeniyle anketlerde aşağıya doğru inen rakamlarla karşı karşıya.

Siyasi stratejist Basil Smikle

Biden'ın 81 yaşında başkan olmak için çok yaşlı olup olmadığına ilişkin tartışmalar, başkan yardımcısı ve 2024 aday adayı Kamala Harris'in niteliklerine ilişkin hınç dolu bir tartışmayı besledi. Eski bir ABD senatörü ve Kaliforniya başsavcısı olan Biden'ın ikinci adamı, birçok kadın ve ırksal azınlığın siyasette sıkça karşılaştığı türden bir laf kalabalığı tarafından aşağı çekiliyor.

Son aylarda Washington çevrelerinde yapılan yorucu konuşmaların çoğu, Biden'ın yerine geçmesi istendiğinde Harris'in liderlik etmeye hazır olup olmadığı konusunda şüpheler uyandırmaya çalıştı.

Ne yazık ki, bazı Demokratlar bu söylemlerin hız kazanmasına izin vererek suçlu olabilirler. Bu özellikle talihsiz bir durumdur çünkü ince eleyip sık dokuyan eleştiriler, son derece başarılı bir yönetimin halk tarafından takdir edilmesini engellemekten başka bir işe yaramamıştır.

Parti içinde bazıları Harris'in gelecek yıl sandıkta zafer kazanma şansını tehlikeye attığından şikayet ediyor. Bazı Cumhuriyetçi troller, Biden'a verilecek bir oyun 59 yaşındaki Harris'e verilmiş bir oy anlamına geleceğini öne sürerken, Başkan karşıtları da Harris'i hedef alarak ona saldırabileceklerini düşünüyor.

Gerçekte Demokratların Harris'e desteklerini yumuşatmaları için hiçbir neden yok. Hatta akıllılarsa 2024 başkanlık kampanyası sırasında Harris'i ön plana çıkaracaklardır.

Harris sadece adaylık için bir engel teşkil etmemekle kalmaz, aynı zamanda gelecek yılki başkanlık yarışında zafere ulaşmalarında da önemli bir rol oynayabilir. Ne mutlu ki, Biden kampanyası nihayet Harris'in yeteneklerinden ve etkileyici özgeçmişinden en iyi şekilde yararlanmanın akıllı yollarını benimsiyor gibi görünüyor. Harris, 2024 seçimlerine doğru partinin gizli silahı olabilir.

Evet, Harris'in de Biden gibi seçmenler nezdinde düşük oy oranına sahip olduğu doğru. Los Angeles Times 'ın bu ay yayınladığı bir ortalama, kayıtlı seçmenlerin %39'unun Harris hakkında olumlu görüşe sahip olduğunu ve %55'inin de olumsuz görüşe sahip olduğunu gösterdi.

Ancak Kasım ayında yayınlanan New York Times/Siena College anketi, Harris'in beyaz olmayan seçmenler ve 30 yaş altı seçmenler arasında Biden'dan çok daha popüler olduğunu gösterdi ki bunlar Amerikan halkının, başkanın yeniden seçilebilmesi için desteği vazgeçilmez olan kesimleri.

Kampanya bunun tamamen farkında gibi görünüyor: Beyaz Saray bu hafta Harris 'in yönetimin kürtaj konusundaki mesajlarına öncülük edeceğini duyurdu ki bu konu pek çok kişi tarafından kadınları, gençleri ve ilericileri sandığa gitmeye en çok motive edecek konulardan biri olarak görülüyor.

Son kamuoyu yoklamalarında Biden'ın siyah ve kahverengi seçmenler arasındaki desteğinin azaldığına dair çok şey söylendi. Harris'in yanında ve kendi başına kampanya yürütmesiyle, Biden'ın Siyah ve beyaz olmayan seçmenleri seçim günü eve getirmesi biraz daha kolay olacak. Beyaz olmayan insanların desteğinin uzun zamandır olmadığı kadar zayıf olduğu bir dönemde Harris'in değeri abartılamaz.

Ezici bir çoğunlukla Demokratlara oy veren Beyaz olmayan seçmenlere hitap etmesi, aslında partinin 2024 beklentileri için en büyük değeri olabilir. Harris, Howard Üniversitesi'ne giderek ve ülkedeki ilk siyah Yunan harfli kız öğrenci birliğine katılarak bilinçli bir şekilde Siyah toplumda kök salmış, Hintli ve Jamaikalı ebeveynlere sahip bir kadın. Beyaz olmayan pek çok seçmen bu geçmişin farkında ve bunu kutluyor.

Onu bir sorumluluk olarak görmeye kararlı görünen uzmanların aksine, bir süredir başarılarını vurgulamanın bir yolu olarak ona daha güçlü bir kamu platformu verilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçta, yetkin, yetenekli ve ayrılmaya hazır olarak görülen bir başkan yardımcısı, herhangi bir başkanlık adayı için sadece iyi bir şey olabilir.

Ancak mesele sadece onun yaydığı yetkinlik değil: Her zamankinden daha fazla Amerikalı kendilerini, başarılı olmak için artık Beyaz bir erkek liderin onayına ihtiyaç duymayacak bir kesişimsellikle görüyor. Harris, partisi içindeki ve seçmenler arasındaki izin yapısını değiştirdi. Genç seçmenlere ulaşması özellikle önemli olacaktır.

Biden 2020 seçimlerinde 30 yaş altı seçmenlerin %60 'ını kazanmıştı ve bu grup 2024'te zafer kazanmak için yine kritik öneme sahip olacak. Önümüzdeki ay kürtaj konusunda yapılacak hamleye ek olarak, kampanya Z kuşağı seçmenlerine çeşitli cephelerden ulaşmayı hızlandırıyor.

Eylül ve Ekim aylarında Harris'in "Özgürlüklerimiz için Mücadele" turu, yönetimin bu hayati öneme sahip gruba erişimini sürdürmek amacıyla onu sekiz eyaletteki üniversite kampüslerine götürdü. Harris'in üreme hakları, oy kullanma hakları ve eğitimde ayrımcılık konularından oluşan portföyü, bu seçmen kitlesine hitap etmek için biçilmiş kaftan.

Portföyünde yer alan ve gençlerin derinden önemsediği bir diğer konu da göçmenlik - tarihsel olarak çetrefilli bir konu, ancak ilk elden ele alabileceği bir konu. Nitekim Harris, Arizona Flagstaff'taki bir üniversite kampüsünde Amerika'nın göçmenlik politikalarıyla ilgili bir soruyla karşılaştığında, göçmen bir annenin kızı olarak bu konuya nasıl yaklaştığına dair kendi "yaşanmış deneyiminden" bahsetti.

Demokratların Kamala'yı kutlaması için bir başka neden daha var: O, partinin olmayı arzuladığı şeyin vücut bulmuş hali - benim gibi milyonlarca insana siyasi arenaya girmeleri için ilham veren türden bir figür. Jesse Jackson'ın 1988 Demokratik Ulusal Kongresi'nde partinin ülkenin çeşitliliğini kucaklaması için yaptığı konuşma, benim gibi sayısız GenXer'a siyasi olarak aktif olmaları için ilham verdi.

Jackson'ın konuşması aynı zamanda bize son derece etkili bir fenomeni ön sıradan izleme fırsatı verdi: hükümetin çeşitli kademelerindeki koltuklar için yarışan kadın adayların ve beyaz olmayan adayların patlaması ve bunların niteliklerini değerlendirmek için kullanılan kodlanmış dil ve sahte ölçütler.

Harris'in karşı karşıya kaldığı eleştiri türlerinin yankıları bana çok tanıdık geliyor. Benzer konular Shirley Chisholm 'un 1972'deki Beyaz Saray yarışına kadar uzanıyor ve onlarca yıl önce ulusal söylemimizden çıkarılmalıydı. Siyah bir kadın siyasi gücün zirvesine ulaştığında bu tür bir geri itme can sıkıcıdır ve ne yazık ki o kadar da olağandışı değildir.

Kamu ve özel sektördeki beyaz olmayan liderlerin konuşmalarından giyim kuş amlarına ve tavırlarına kadar her şey mercek altına alınıyor. Özellikle kadınlar, erkek egemen bir liderlik kurgusu ve basmakalıp kadınlık görüşleri içinde yol alırlar. Bu baskılar aynı zamanda pek çok Siyahi lideri ırk bilinci ile ırktan bağımsız politika üretme arasında karar vermeye zorlamakta ve bu da güdülere daha fazla şüpheyle yaklaşılmasına neden olmaktadır. Kamala Harris'in ulusumuzda tarihi zirvelere yükselmesi için, siyasi ve maddi iyi niyetinin zayıf olduğu yönündeki her türlü fikrin tamamen reddedilmesi gerekir.

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Potansiyel olarak ne kadar önemli bir varlık olduğu göz önüne alındığında, sadece neden bu kadar az takdir edildiği ve küçümsendiği sorulabilir. Son aylarda Biden'ın yeniden seçilme kampanyasında giderek daha belirgin bir rol oynamasına rağmen, Harris 'in Demokratların 2024 adaylığı için değerini sorgulayanların eleştirileri azalmadı.

Bu açıktan faydalanmaktan çok mutlu olan Cumhuriyetçiler, onarılamaz ve uzun süreli hasara neden olabilirler - ve bu sadece Harris'e zarar vermez. Parti Harris'i daha güçlü bir şekilde savunmazsa Demokrat Parti ve 2024'teki seçim beklentileri de zarar görecektir.

Harris Z kuşağı seçmenlerine ulaşma çabalarını artırsa bile, büyük bir zorlukla karşılaşması muhtemel görünüyor: bazı genç seçmenlerin yönetimin İsrail konusundaki tutumundan duyduğu mutsuzluk. Başkan'ın savaş konusundaki ton değişikliğine rağmen, partisindeki bölünmüş unsurları birleştirmeye çalışırken, bu konunun şimdiye kadar parti için bölücü bir konu olduğu kanıtlandı.

Bu arada başkan yardımcısı, geleceklerini finansal olarak planlayamadıkları için hevesleri kırılan genç seçmenlere istek uyandırıcı bir ekonomik mesaj sunabilir. Bu her derde deva değil ama önemli bir açılım ve başarısı çok şeye bağlı.

Biden ve Harris'in 2020 bileti, Trumpizm'in ıslah ve intikam hareketini durdurdu. Başkan, eski ve yeni seçmen koalisyonu arasında köprü kuran bir geçiş lideri olarak aynı derecede önemli olabilir. Ve yönetimi, altyapı yatırımlarından ulaşım için artan finansmana ve reçeteli ilaç maliyetlerindeki düşüşlere kadar elde ettiği başarılarla övünebilir. Bu başarılarda başkan yardımcısının katkısı hiç de az değildir.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin uzun zamandır korktuğu şeyi kabul etmelidir: Başkan yardımcılığı sadece Washington'un dar görüşlü politika yapma çıkarlarını ilerletmekle ilgili değildir. Bu aynı zamanda partinin geleceğine uzanan ve partinin en şaş maz liderlerinden biri olan Siyah bir kadın tarafından yönetilen bir köprüdür.

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Kaynak: edition.cnn.com