Kara Alaimo

Görüş: Çocuklarınıza AirTag takmak yaşam kalitelerine yardımcı olabilir

İlk bakışta, Apple 'ın insanlar ya da evcil hayvanlar için tasarlanmadığını açıkça belirt tiği bir ürünü çocuklarımızı izlemek için kullanmak ürkütücü görünüyor. Ancak bu ve benzeri teknolojilerin çocukların rızasıyla bu şekilde kullanılması, aslında onları çok daha tehlikeli teknoloji türlerinden koruyabilir ve onlara mutlu bir çocukluk geçirmeleri ve yetişkin olarak ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları bağımsızlığı verebilir. Dahası, bu sürecin bir parçası olarak gerekli olan konuşmalar, ebeveynler ve çocuklar arasında teknoloji, güvenlik, özgürlük ve sorumluluk hakkında daha iyi ve daha az rahatsız edici diyaloğu normalleştirebilir.

İşte biraz bağlam. Jean Twenge, "iGen" adlı kitabında "dijital yerliler" olarak adlandırılan çocukların ebeveynleri olmadan dışarı çıkma olasılıklarının geçmiş kuşaklara göre daha düşük olduğunu yazıyor:Günümüzün Süper Bağlantılı Çocukları Neden Daha Az Asi, Daha Hoşgörülü, Daha Az Mutlu Ve Yetişkinliğe Tamamen Hazırlıksız Büyüyor?" Ayrıca, liseyi bitirdiklerinde ehliyet sahibi olma olasılıkları Boomer kuşağından öncekilere göre daha düşük ve çalışma olasılıkları da daha düşük.

Ayrıca 1995-2012 yılları arasında doğan çocuklar, erken Y kuşağı ve X kuşağı üyelerinin kendi yaşlarına göre arkadaşlarıyla günde bir saat daha az zaman geçiriyor. Twenge, "Arkadaşlarla geçirilen günde bir saat daha az zaman, sosyal beceriler geliştirmeye, ilişkileri müzakere etmeye ve duyguları yönlendirmeye harcanan günde bir saat daha az zamandır" diye yazıyor.

Bunun yerine, bu kuşak yalnız başına daha fazla zaman geçiriyor - tabii ki bu zamanı genellikle sosyal medyada geçiriyorlar. Yakında çıkacak olan kitabım "Etki Altında Kalmak:Sosyal Medya Kadınlar ve Kızlar İçin Neden Zehirli - Ve Nasıl Geri Alabiliriz?" adlı kitabımda, ebeveynler çocuklarının evde dış dünyadan daha güvende olduklarını düşünseler de, genellikle yatak odalarında telefonlarıyla uğraşırken, arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkmalarına izin verildiğinde olacaklarından çok daha fazla tehlike altında olduklarını savunuyorum.

Örneğin sosyal medyada çocuklar, yeme bozuklukları ve hatta intihar gibi içerikleri teşvik eden topluluklara kolayca kapılabilirler. "Sextortonistler" tarafından hedef alınabilirler - bir erkek ya da kız arkadaş gibi davranan, onları açık saçık bir görüntü paylaşmaya ikna eden ve daha sonra daha fazla çevrimiçi seks eyleminde bulunmazlarsa bunu herkese açık olarak yayınlamakla tehdit eden kişiler. Ya da evde sıkışıp kaldıklarında, hayatlarının arkadaşlarının paylaştığı filtrelenmiş, göz kamaştırıcı resimlerle uyuşmadığını düşünebilirler.

Tüm bunlar, Twenge'nin de işaret ettiği gibi, günümüz çocuklarının neden daha yüksek düzeyde anksiyete, depresyon ve intihardan muzdarip olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Ve elbette, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başarıları için kritik öneme sahip olacak çalışma, araba kullanma, diğer insanlarla ilişki kurma gibi becerileri de kaçırıyorlar.

Yaygın inanış, çocukların zamanlarını sosyal medyada geçirmek istedikleri yönünde. Ancak Danah Boyd gençlerle görüştüğünde bunun tam tersinin doğru olduğunu gördü. "Gençler bana defalarca yüz yüze görüşmeyi tercih ettiklerini söylediler, ancak günlük yaşamlarının telaşlı ve yoğun programlı doğası, fiziksel hareketlilikten yoksun olmaları ve ebeveynlerinin korkuları bu tür yüz yüze etkileşimleri giderek imkansız hale getirdi," diye yazıyor boyd "It's Complicated: Ağa Bağlı Gençlerin Sosyal Yaşamları" adlı kitabında yazıyor.

Ancak çocukları gözetimsiz bırakma düşüncesi -ben de dahil- pek çok ebeveyni tedirgin ediyor.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi Kayıp Çocuklar Bölümü Başkanı John Bischoff, Washington Post'a verdiği demeçte, "Hepimiz havacı gözlüklü ve bıyıklı bir adamın yanaştığı, yan kapının açıldığı ve bir sokak köşesinden çekildiğimiz teorik beyaz minibüsle büyüdük" dedi. "İstatistiksel olarak bunun gerçekleşmesi çok nadir ama yine de gerçekleşiyor."

Çocuklarımızı takip etmemizi sağlayan ürünler devreye giriyor. Çocuklara bu ürünlerden takmak, onlara dışarı çıkıp dünyayı kendi başlarına keşfetmeleri için daha fazla özgürlük vermenin bir yolu ve ebeveynlere de genellikle (ürünler çalışmadığı ya da çocuklar onları çıkarmadığı sürece!) nerede olduklarını bilebilecekleri güvencesini veriyor. Bu, örneğin ortaokul çağında olup arkadaşlarıyla gözetimsiz takılmak isteyen çocuklar için harika bir seçenektir. Ayrıca, genellikle bakıcılarından uzaklaşan otizmli küçük çocukların ebeveynleri için özellikle yararlı bir araç olabilir.

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Çocuklara takip edildiklerinin söylenmesi gerektiğine inanıyorum; bu da ebeveynler ve çocuklar arasında özgürlük ve bağımsızlık, teknoloji, kurallar ve sınırlar hakkında daha açık bir iletişim için önemli bir fırsat sunuyor - tabii ki bu iletişim çocuklar büyüdükçe genişlemeli. Takip cihazlarının iyi (kayıp bagajı bulmak) ya da kötü (insanları takip etmek) amaçlarla nasıl kullanılabileceğine dair konuşmalar, çocukların teknolojinin karmaşık doğası ve kendimizi tehlikelerinden ve olumsuz yanlarından korumak için tetikte olmamız gerektiği konusundaki farkındalıklarını artırmak için de bir fırsat olacaktır.

Elbette, bu cihazların çocuklar için de kötü amaçlarla kullanılabileceği pek çok yol var - örneğin, başka birinin çocuğunuza takması gibi. Geçen yıl Apple, insanların bilmedikleri AirTag'ler tarafından takip edildiklerinin daha fazla farkına varmalarını sağlayacak bir yazılım geliştirdiğini söylemişti. Ancak kişinin telefonu yoksa bu işe yaramayacaktı. Bu nedenle, takip cihazları düzenli olarak titreşmeli, böylece bir kişinin üzerine veya eşyalarına yerleştirildiklerinde kişi bunu hemen fark etmelidir.

Takip cihazları, çalışacakları garanti edilemeyeceği için güvenli değildir, ancak özellikle kalabalık bölgelerde, çocuklarımızın büyüdükçe dışarı çıkıp dünyayı kendi başlarına daha fazla keşfetmelerine izin vermek için ebeveynlere ek bir güvence vermenin bir yoludur. Bu onları sadece daha mutlu etmekle kalmayacak, aynı zamanda evde olduklarından daha güvende olmalarını da sağlayacaktır. Bunun için bir uygulama olmasına sevindim.

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Kaynak: edition.cnn.com