Görüş: 'Buffy the Vampire Slayer' yeniden yaşıyor

2022 yılında New York dergisine verdiği bir röportajda Whedon nihayet iddiaların çoğunu ele aldı, ancak hiçbir zaman kesin bir itiraf ya da özür dilemedi; bazı davranışlarından "terbiyesizlik" olarak bahsetti ve dergiye "Evliliği daha iyi yapabilir miydim? Başlamayayım bile. Daha iyi bir dizi yönetmeni olabilir miydim? Kesinlikle. Daha nazik olabilir miydim? ... Bence gelmiş geçmiş en iyi dizi yapımcılarından biriyim."

Bu arada hayranlar acılarını ve hayal kırıklıklarını açıkça dile getirdiler, ancak Caroline Framke'nin geçen yıl Variety'de yazdığı gibi, sanatı yaratıcıdan ayırmak için de yoğun bir çaba sarf edildi: "Her kalıcı seride olduğu gibi, 'Buffy' de artık tamamen onu ilk yaratan sinir bozucu kişiye ait değil... Whedon'ın Buffy'yi kendi güvensizliğinin bir avatarı haline getirmesinden bu yana geçen on yıllar içinde, pek çok başka yazar, oyuncu, ekip üyesi ve hayran Buffy'nin hikayelerine damgasını vurdu."

Şimdi, Whedon'ın bazı önemli "Buffy" oyuncuları, bir yaratıcı kendi toksisitesinin ağırlığı altında çöktüğünde ilerlemek için bir rol model olabileceğini kanıtlayabilecek bir podcast'te anlatıyı geri alıyor. "Slayers: Kısa süre önce Audible'da yayınlanan "Slayers: A Buffyverse Story" , "Buffy "de cadı Tara Maclay'i canlandıran Amber Benson ve "Buffy" evreninde birçok roman yazmış olan yazar Christopher Golden'ın buluşu. İkili dizinin dokuz bölümünü birlikte yazdı ve Kc Wayland ile birlikte yönetti.

Podcast, dizinin pek çok favori oyuncusunu yeniden bir araya getiriyor: Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong ve James Charles Leary (sonuncusu belki ismen daha az biliniyor ama hayranlar tarafından sarkık kulaklı, iyi adam iblis Clem olarak tanınıyor). Sarah Michelle Gellar (Buffy), Alyson Hannigan (Willow) ve David Boreanaz (Angel) yok.

Eski, kurgusal arkadaşlarla radyo oyunu gibi eski hissettiren yeni bir araçla yeniden bir araya gelmek garip bir şey. Marsters'ın viskiye batırılmış, sınırda şampuanlı İngiliz aksanını kara film anlatıcısı olarak duymak her "Buffy" severde ilk başta bir zevk ürpertisi yaratmalı.

Buffy'nin uzun zamandır çelişkili bir hayranı olarak diyorum ki: Devam edin!

'Slayers' anlatıyı geri alıyor

Sinemacılar auteur teorisinin tanımını karıştırdığınızda kızarlar ama ben yine de bir deneme yapacağım: Belirli filmleri ve dizileri yücelten bir sanatçının - bir yaratıcının, yazarın ve yönetmenin - tekil vizyonudur. Onların bakış açısını her çekimde, her diyalogda hissedebilirsiniz. Bu, "Buffy" (ve ardından "Angel", "Firefly" ve "Dr. Horrible's Singalong Blog") tartışmasız Whedonesque olan Whedon için kesinlikle doğruydu. Bu terimin kendisi, anlamlı bir şekilde, Joss'la ilgili her şeye adanmış büyük bir blogun adı oldu.

Whedon'ın en önemli özelliklerinden biri, çoğu zaman düpedüz kötü ruhluluğa dönüşen yıkıcı zekasıydı. Bu, dizileri baharatlı hale getirdi mi? Tabii ki evet. En sevilen karakterleri (Carpenter ve Benson gibi) öldürdüğünde hayranlarını ezdi ve öfkelendirdi mi? Kesinlikle evet.

"Slayers" tam olarak Whedonesque değil. "Buffy "den (Whedon'ın onayı ile ama katılımı olmadan) geri getirdiği karakterlere olan açık sevgisi ve derin anlayışının yanı sıra, bu dizinin kalbinde yeni hissettiren belirli bir nezaket var.

Karakterinin şok edici ölümü "Buffy "nin en kutuplaştırıcı anlarından biri olan Benson, aradan geçen yıllarda oyunculuğunun yanı sıra yazar, yönetmen ve yapımcı oldu. Ve Carpenter'ın Cordelia'sını avcı olarak öne ve merkeze yerleştirmek oldukça sivri geliyor (evet, söyledim).

Ne de olsa, 2021'de "düşmanca ve zehirli" dizi yönetmeninin kendisine defalarca zalimce davrandığı, kronik fiziksel rahatsızlıklar ve travma yaşadığı iddialarıyla Whedon'a karşı büyük tepkiyi başlatan Carpenter'dı.

Carpenter'ın iddiasına göre The Hollywood Reporter, "Whedon hamile olduğunu öğrendiğinde, oyuncuya 'bebeği doğurup doğurmayacağını' sordu ve 'kadınlığımı ve inancımı manipülatif bir şekilde bana karşı silah olarak kullandı'" diye yazdı. Carpenter'ı desteklemek için konuşan pek çok "Buffy" oyuncusu arasında, dizi setini "zehirli bir ortam" olarak nitelendiren Benson'dı, bu nedenle Whedon'ın olmadığı bu yeni enkarnasyonun başında olması uygun.

Carpenter, bu karakterlerle yeni ve destekleyici bir ortamda ilerlemenin içerdiği katarsis konusunda netti. Variety'ye verdiği demeçte, "'Slayers' ile ilgili benim için en önemli şeylerden biri, 'Buffyverse' fandomuna diziden keyif alma izni vermek için bir fırsat olması... Çünkü bu dizinin yapımında yüzlerce insan çalıştı ve sadece bir kişi hakkında değildi. Bu yüzden onu -özellikle Cordelia'yı- hayata döndürmek, çok güçlendirici bir hayat yaşamasını sağlamak ve bu savaştaki bilgeliğini paylaşmak için bu fırsata sahip olmanın gerçekten güzel bir şey olduğunu hissediyorum. Bunun pek çok açıdan çok şiirsel olduğunu düşünüyorum."

Tüm hayranlar bunu sevmek zorunda değil. Mesele de bu zaten

Her "Buffy" hayranı aynı fikirde olmayacak. Dan Kois Slate'teki yazısındahayranların bir zamanlar Whedon'ın "çatırdayan diyaloglarına ne kadar aşık olduklarını, lazer gibi kesilmiş olay örgüsünden heyecan duyduklarını, acımasız Joss karakterleri öldürürken bile onlara cehennemi yaşatırken onlarla birlikte acı çektiklerini yazıyor. Slayers 'ı dinlerken... Whedon'ın bir patron olarak en kötü özellikleriyle bir dizi yönetmeni olarak en iyi özelliklerinin aynı madalyonun iki yüzü olup olmadığını merak ediyorum." Haklı bir nokta - gerçek bir auteur olmak, belli bir düzeyde, istediği performansları elde etmek için her şeyi yapacak acımasız bir diktatör gibi davranmayı gerektiriyor mu?

Ancak diğerleri, bu ödünleşimlerin çok üzücü olduğu post-auteur bir döneme giriyor olabileceğimizi iddia ediyor. Burada daha iyi bir model adaptasyon teorisi olabilir. Akademisyenler Gary R. Bortolotti ve Linda Hutcheon, New Literary History dergisinde "hikayeler, genlere paralel bir şekilde çoğalır; her ikisinin de adaptasyonları değişen ortamlarla birlikte gelişir. Her iki durumda da 'başarıları', 'kaynak' ya da 'orijinal' olarak adlandırılan herhangi bir şeye 'sadakat' dereceleriyle sınırlandırılamaz ve sınırlandırılmamalıdır."

Karakterlerin, dizilerin ya da serilerin yeni eller tarafından tanınabilir ama aynı zamanda farklı -daha gelişmiş diyebilirim- versiyonlara dönüştürülmesinin giderek daha mümkün olduğu bir pop-kültür dünyası düşünün. Tabii ki işin püf noktası, yaratıcıların onay vermesi gerekecek olması.

Hakkındaki iddiaları hiçbir zaman tam olarak ele almayan Whedon'ın "Slayers "a onay vermesine şaşırmasam da, J.K. Rowling'in Hogwarts karakterleriyle başka birinin çalışmasına onay vermesi beni şok ederdi. (Ama umutlar sonsuzdur.) Ya da "Mad Men "in tacizle suçlanan bir erkek showrunner olmadan nasıl devam edebileceğini düşünün (Showrunner Matthew Weiner bu iddiaları reddetti.)

Kilit isimlerin görevden alınmasının ardından dizilerin ilerleme kaydettiğine dair birkaç örneğimiz daha var. "Rick and Morty "nin yeni sezonu, aile içi şiddetle suçlanan dizinin ortak yaratıcısı ve baş seslendirme sanatçısı Justin Roiland'ın kovulmasının ardından farklı baş seslerle başladı (Roiland'ın bir açıklamasında "yanlış" olarak nitelendirdiği bu suçlamalar o zamandan beri reddedildi, ancak Roiland'ın yorum yapmayı reddettiği büyük bir Hollywood Reporter ifşası, diğer sorunlu davranışların bir listesini detaylandırdı). Belki de daha az başarılı olan "House of Cards", aktörün çok sayıda cinsel saldırı iddiasıyla karşı karşıya kalmasının ardından (Spacey'nin reddettiği ve daha sonra beraat ettiği) Kevin Spacey'nin karakterini öldürdü ve kötü eleştiriler alan bir final sezonunun merkezinde Robin Wright ile devam etti.

"Slayers", belki de diğer tüm dizi devamlarından daha fazla, kaynak malzemesinde kesinlikle mükemmel bir sıçrama noktasına sahip. Whedon'a, meşalenin diğer yaratıcılara geçişi için harika bir metafor olarak duran bir olay örgüsü cihazı inşa ettiği için teşekkür edin. "Buffy "nin dizi finalinde, bir büyü tüm dünyadaki kızlara Buffy'nin avcı yeteneklerini aşılar ve artık tüm bu güce sahip tek bir kişinin bile olmayacağını garanti eder.

Benson ise post-auteur dönemine sıkı sıkıya bağlı görünüyor. Ve "Slayers "daki bir diyalog bu noktayı gerçekten ortaya koyuyor gibi görünüyor:

Anya: İnsanlar da oldukça şeytani olabiliyor. Aslında, bazen iblislerden daha kötü olabiliyorlar. İnsanların iyi olmayı seçmek için daha fazla fırsatları var. Bunu yapmadıklarında, bencilce bir şey yapmak için kasıtlı bir seçim yaptıklarında, bu bana her zaman daha kötü hissettiriyor. İşte bu yüzden bizim gibi kadınların bir arada durması gerekiyor.

Indira: Bizim gibi kadınlar mı?

Anya: Sihir sahibi olanlar. Gerçek ya da mecazi.

