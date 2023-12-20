Raul A. Reyes

Görüş: Bu şok edici eyalet yasası hem göçmenler hem de Teksaslılar için felaket anlamına gelebilir

Abbott, Teksas ve Biden yönetimi arasındaki göçmenlik savaşını tırmandırarak tehlikeli ve alaycı bir oyun oynuyor. Yeni yasası anayasal açıdan şüpheli ve lojistik açıdan pratik değildir. Teksas toplumunu risk altına sokarken Latinlerin ırksal olarak fişlenmesine kapı açacaktır. Ayrıca yasadışı göçte önemli bir düşüşe yol açacağına dair sağlam bir kanıt da yok.

Abbott bu hamleyi güney sınırında rekor düzeyde izinsiz girişlerin yaşandığı bir ortamda yaptı. Bir sınır devriyesi şefi CNN'e yaptığı açıklamada, sadece Kasım ayında yetkililerin giriş limanları arasında yaklaşık 192.000 göçmeni yakaladığını söyledi. Süregelen bu göçmen akını, Başkan Joe Biden için büyük bir siyasi sorumluluk ve sınır eyaletlerindeki kaynaklar üzerinde bir yük haline geldi.

Ancak SB 4 yasal olarak sorunludur çünkü göç konusunda federal otoriteye tecavüz etmektedir. Anayasanın Üstünlük Maddesi uyarınca, federal yasalar eyalet önlemlerine göre önceliklidir ve mevcut federal yasa zaten göçmenlere sığınma başvurusunda bulunma hakkını garanti etmektedir. Teksas bu tür insani yardımları kendi yasalarıyla ortadan kaldıramaz.

Buna ek olarak, Yüksek Mahkeme 100 yılı aşkın bir süredir göçü düzenleme yetkisinin yalnızca federal hükümete ait olduğuna karar vermiştir. 2012 yılında Arizona v. US davasında yüksek mahkeme, "federal hükümetin göç konusundaki geniş ve şüphe götürmez yetkisini" gerekçe göstererek eyaletlerin kendi göç yasalarını yürürlüğe koyamayacağını tespit etmiştir. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından atanan 30 eski göçmenlik hakiminden oluşan bir grubun Kasım ayında SB 4'ün hukuka aykırı olduğuna dair bir mektup imzalaması şaşırtıcı değil.

SB 4, Teksas'taki eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin ülkede yasadışı olarak bulunduklarından şüphelendikleri kişileri tutuklamalarına izin verecek. Ancak bazı Teksaslı polis şeflerinin de belirttiği gibi, bu durum polisi şiddet içeren suçlarla mücadele gibi normal görevlerinden uzaklaştıracaktır. Yasa, yerel memurlara, eğitimini almamış olabilecekleri göçmenlik sorumlulukları yüklüyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'na göre %40'ı Latin kökenli olan ve Amerikan Göçmenlik Konseyi'ne göre yaklaşık %17'si yabancı kökenli olan bir eyalette, eyalet polisi ve yerel polis kimin belgesiz olduğuna nasıl karar verecek - belge sorarak mı? Ya da insanları ten renklerine ya da dil tercihlerine göre yargılayarak mı?

Tüm polisleri fiilen göçmenlik ajanı haline getirmek kötü bir politikadır çünkü göçmenleri ve ailelerini suçları ihbar etmekten ya da tanık olarak ortaya çıkmaktan caydıracaktır. Teksas'ın yeni yasası muhtemelen yerel kolluk kuvvetleri ile Latin topluluklar arasında güvensizlik tohumları ekecektir.

Bu nedenle Teksas'taki üç ilçe yöneticisi Biden'a mektup yazarak SB 4'e karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu; bu önlemin kamu güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu kabul ediyorlar. Ayrıca, göçmenleri hapsetme ve davalarını karara bağlama masraflarını Teksas 'taki yerel yönetimler üstleneceğinden, eyalet ve yerel hapishane ve adalet sistemleri üzerinde potansiyel bir mali yükü de temsil etmektedir.

Hiç şüphesiz, SB 4 aşırı bir önlemdir. Abbott'a sormanız yeterli. Pazartesi günü imzaladığı yasayı göçmenleri eyaletten uzak tutacak kadar "aşırı" olarak nitelendirdi. Abbott'un bu yorumu, kendi ülkelerindeki zulüm ve şiddetten kaçan insanlara karşı merhamet eksikliğini ortaya koymaktadır.

Göçmenler için SB4 daha fazla acı, daha fazla kötü muamele ve iltica duruşması ve yasal süreç haklarının uygunsuz bir şekilde engellenmesi anlamına gelecektir. Yasa, yasal insani yardıma erişimi kısıtladığından, daha fazla göçmenin kaçakçılar ve kartellerle ülkeye girmeye çalışmasına neden olabilir ki bu hiç kimse için arzu edilen bir sonuç değildir.

Güney sınırımızda bir kriz olduğu doğru. Ancak Abbott, Biden'ın göçmenlik konusunda hiçbir şey yapmadığını söylerken yanılıyor. Biden, göçmenleri sınırdan geri çevirmek için kullanılan Trump dönemine ait bir halk sağlığı düzenlemesi olan Başlık 42'yi sona er dirdi. Venezuela vatandaşlarına Geçici Koruma Statüsü verdi; ve sığınmacıların randevu almak için kullanabilecekleri yeni bir mobil uygulama kur du. Biden göç konusunda harekete geçiyor ama Abbott'un istediği türden bir harekete değil. Sınırlarımız da "açık" değil; yönetim bu yıl sınır dışı etme işlemlerini hızlandırdı.

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Göçmenlik politikasını eyalet valileri değil başkan belirler ve bunun iyi bir nedeni vardır. 50 eyaletin tamamının kendi göçmenlik ve sınır dışı etme programlarını başlattığını düşünün. Bu ABD'nin dış politikasında büyük bir kargaşa yaratırdı. Abbott'un eylemleri, DC'de (Ukrayna yardımına bağlı) bir göçmenlik uzlaşması üzerinde çalışan milletvekillerine GOP liderlerinin bu konuda iyi niyetle hareket etmedikleri mesajını vererek şimdiden geri tepebilir. SB 4, olası bir göçmenlik anlaşmasıyla çatışarak planlarını bozabilir.

SB 4 sivil ve insan haklarına yönelik bir saldırı ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdittir. Göçmenlik konusunda federal otoritenin altını oymaktadır. Biden yönetimi ACLU'ya katılarak bu zararlı tedbirin yürürlüğe girmesini engellemek üzere dava açmalıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com