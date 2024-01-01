Görüş: Bu, istenmeyen bir dudak öpücüğünden çok daha fazlası

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, takımının kupa töreni sırasında İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'nun başını tutarak dudaklarına bir öpücük kondurdu. Rubiales de törene katılan herkes gibi İspanyol takımının Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı heyecanlıydı. Ancak o anı bir oyuncuyu alenen taciz etmek için kullanan tek kişi oydu.

Jill Filipovic

Öpüşmenin ardından takım soyunma odasında toplanırken Rubiales kolunu Hermoso'ya dolayarak İbiza'ya gideceklerini duyurdu ve "Orada Jenni ve Luis Rubiales'in düğününü kutlayacağız" dedi. Ek video görüntülerinde koç Jorge Vilda'nın personelinden birine uygunsuz bir şekilde dokunduğu, sarılmaktan vazgeçerken elini göğsünde gezdirdiği görülüyor. (CNN Vilda'dan, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) ve kadından yorum almak için iletişime geçti).

Öpücüğe verilen tepkiler - insanlar ister eleştirel olsun ister omuz silkmek için acele etsin - bize dünyamızın kadınların dünyada rahatsız edilmeden ve kendi tenimizde güvende yaşama temel hakkına ne kadar az saygı duyduğuna dair her şeyi anlatıyor.

Rubiales öpücük için bir nevi özür diledi.

RFEF patronu bir video açıklamasında"Pişmanlık duymam gereken bir olay var, oyuncu ve benim aramda olan her şey, ikimiz arasında muhteşem bir ilişki var, tıpkı diğerleriyle olduğu gibi" dedi.

"Ve kesinlikle bir hata yaptım, bunu kabul etmek zorundayım. Bir sevinç anında, herhangi bir kötü niyet olmaksızın, olanlar oldu - bence çok spontane bir şekilde. Tekrar ediyorum, ikimiz arasında kötü niyet yoktu."

"Burada bunu anlamadık çünkü doğal, normal ve hiçbir şekilde, tekrar ediyorum, kötü niyetli olmayan bir şey gördük. Ancak balonun dışında, bir fırtınaya dönüşmüş gibi görünüyor ve bu nedenle, eğer kırıldığını hisseden insanlar varsa, üzgün olduğumu söylemek zorundayım."

Hermoso ise "bundan hoşlanmadığını" söyledi ama "ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Daha sonra bir radyo programına verdiği demeçte "bunu beklemediğini" ancak "o anın duygusundan kaynaklandığını, başka bir şey olmadığını" söyledi. Bu sadece [o anın] bir anekdotu olacak. Daha fazla büyütülmeyeceğinden kesinlikle eminim."

Hermoso'yu bu hikayenin unutulup gitmesini istediği için suçlayamazsınız çünkü kamuoyunda alabileceği iyi bir pozisyon yok. Tüm niyet ve amaçlarıyla patronu olan bir adam tarafından zorla dudaklarından öpülmek istemediğini ve mızmız ya da kötü bir sporcu olduğunu söyleyin. Diyelim ki sorun olmadı ve o kötü bir feminist, kötü erkek davranışlarını haklı çıkararak (ve belki de yalan söyleyerek) diğer kadınları hayal kırıklığına uğratıyor.

Ancak Hermoso, rastgele bir kadını dekor olarak kullanarak sevincini alenen göstermek isteyen bir erkek tarafından rızası olmadan yakalanıp öpülen ilk kadın değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen denizcinin Times Meydanı'nda V-J Günü'nde bir hemşireyi öptüğü ünlü görüntüden, aktör Adrien Brody 'nin 2003'te En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıktan sonra kollarını Halle Berry'ye dolayarak onu öpücüklere boğmasına kadar, erkeklerin kendilerini öpmek istemediklerini ifade eden kadınları yakal ayıp öpmek için kamuya açık anları kullandıkları uzun bir geçmiş var.

Bu erkeklerin çoğu, sıkıştırıldıklarında, Rubiales'in yaptığı gibi, öpücükleri "spontane" olarak nitelendirerek, "sadece o ana kapılmıştım" gibi bir açıklama yapıyor. Ancak tuhaf bir şekilde, o ana kendini kaptıran erkekler diğer erkekleri kendiliğinden yakalayıp öpme eğiliminde değildir. Sanki kadınların bedenleri üzerinde bir hak sahibi olma duygusu ve kadınların kişisel alanlarına yönelik şok edici tecavüzleri hoş görecekleri beklentisi erkekler için geçerli değil.

Herhangi bir şüphe varsa diye söylüyorum: Çoğu kadın, çoğu insan gibi, ağızlarına zorla öpücük kondurulmasından hoşlanmaz. Çoğu kadın, çoğu insan gibi, romantik partnerlerini ve bazen çocuklarını ya da diğer sevdiklerini öpmekten hoşlanır, ancak istenmeyen bir başın kendilerinden santimetre uzakta olmasından, istenmeyen nefesin yüzlerinde sıcak olmasından, istenmeyen dudakların kendilerininkine çarpmasından hoşlanmazlar. Bu bir ihlaldir. İğrençtir. İster özel alanda isterse de televizyon kameralarının önünde gerçekleşsin, dehşet vericidir.

2005 yılında Times Meydanı'nda bir denizci tarafından zorla öpülen hemşire Greta Friedman, kendisiyle röportaj yapan bir gazeteciye "Öpülmek benim seçimim değildi" demişti. Denizci, "sadece geldi ve elimi tuttu!" dedi. O an romantik bir an değildi; o sırada "Umarım nefes alabilirim" diye düşünüyordu. "Yani sizden çok daha büyük ve çok daha güçlü biri, kontrolünüzü kaybettiğiniz bir yerde, bunun sizi mutlu edeceğinden emin değilim."

Tarihçilerin de belirttiği gibi, on yıllar boyunca romantik ya da sevinçli olarak yeniden yazılan bu meşhur öpücük, savaş sonrası geri dönen erkeklerin ellerinde cinsel saldırı ve tecavüzlerin yaşandığı çok şehirli bir çılgınlığın parçasıydı. Erkekler kadınlara ve kızlara saldırıyor, bazen onları istekleri dışında öpüyor, bazen de elle taciz ediyor, kıyafetlerini çıkarıyor, erkek arkadaşlarını dövüyor ve çeşitli raporlara göre onlara tecavüz ediyorlardı.

Berry, Brody tarafından kamera önünde zorla öpüldükten sonra, bir röportajcıya tek düşündüğü şeyin "Şu anda neler oluyor?" olduğunu söyledi. Yaptıklarından pişman olup olmadığı sorulduğunda Brody 2017'de bir röportajcıya şunları söyledi "O odada çok fazla sevgi vardı, gerçek sevgi ve takdir. Sadece güzel bir andı ve...ben de bunu değerlendirdim."

Friedman ve Berry tarafından anlatılanlar gibi tepkiler yaygındır: Cinsel saldırıya uğradıklarında ya da istenmeyen bir dokunuşla karşılaştıklarında pek çok kadın karşılık vermek yerine donup kalıyor.

Rubiales'in öpücüğü aynı zamanda RFEF'de cinsiyetçiliğe dayalı kötü davranışlarla ilgili bir yığın iddianın da zirvesini oluşturuyor. Vilda'nın takıma davranış ının o kadar iğrenç olduğu iddia edildi ki, 15 oyuncu endişeleri giderilene kadar milli takımla sahaya çıkmayacaklarını söyledi; Hermoso da dahil olmak üzere üç oyuncu daha boykot eden üyeleri desteklediklerinin sinyalini verdi. Yine de İspanyol kadınlar kendi yetenekleri ve sıkı çalışmaları sayesinde Dünya Kupasını kazandıklarında Rubiales hala Vilda'yı vurguluyordu.

"Bence bu kadınlara, Jorge Vilda liderliğindeki takıma tüm değeri vermeliyiz ve bunu elimizden geldiğince göklere çıkarmalıyız" dedi.

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Yine de Rubiales, İspanyol kadınlara kendi anlarını yaşatmak yerine, Hermoso'yu nesneleştirerek, ona coşkusunu göstermek ve erkekliğinin sinyalini vermek için kullanılabilecek bir dekor gibi davranarak bunu kendisiyle ilgili hale getirdi. Çünkü mesaj da budur: erkekler çok heyecanlandıklarında ellerinde olmadan bu şekilde davranırlar. Bu yanlış rasyonalizasyon sadece kadınları savunmasız bir konuma sokmakla kalmıyor, aynı zamanda erkekleri de eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmekten alıkoyuyor.

Çok uzun zamandır, çok sayıda erkek kadın bedenlerini kamu malı, bakılacak, yorum yapılacak veya dokunulacak cinselleştirilmiş şeyler olarak görmektedir; sanki dünyada onların incelemesi, değerlendirmesi ve zevki için varmışız gibi. Kadınlara çoğu zaman erkeklerin hayatlarının bir parçası, anlatılarında yardımcı karakterler ya da erkeklerin duygularını ifade edebilecekleri ve üzerlerine yüklerini bırakabilecekleri nesneler olarak davranılıyor.

Pek çok insan bunun sadece erkeklerin erkekliği olduğunu ya da normal insani duyguların basit bir göstergesi olduğunu söylüyor. Ama öyle değildir. Kadınlara kötü davranan pek çok erkek, erkeklere saygılı davranma ve cinselleştirilmiş fiziksel temasa ilgi duymayan diğer erkeklerin yanındayken ellerini, dudaklarını ve cinsel organlarını kendilerine saklama konusunda tamamen yetenekli görünmektedir. Bu erkekler kadınların yanındayken elleme, öpme ve bazen daha fazlası gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Rubiales için doğru cezanın ne olması gerektiğini bilmiyorum. Ancak onunki gibi eylemlerin bir öpücükten çok daha fazlası olduğunu biliyorum.

Düzeltme: Bu makalenin daha önceki bir versiyonunda İspanya'nın futbol personelinden birine dokunulmasıyla ilgili bir olay yanlış anlatılmıştır; görüntülerdeki kişi Luis Rubiales değil Jorge Vilda'dır.

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Kaynak: edition.cnn.com