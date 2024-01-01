Abdullah Shihipar

Görüş: Birçok hastanenin yaptığı mantıksız hamle

Maskelerin can sıkıcı olduğuna ve hastanelerin maliyetlerini artırdığına şüphe yok, ancak bu hiçbir şekilde sağlık merkezlerinin hizmet vermesi gereken nüfusları tehlikeye atabilecek politikaları benimsemeyi haklı çıkarmaz. Covid nedeniyle ciddi hastalık ve ölüm riski en yüksek olanlar, aynı zamanda sağlık hizmetlerine genellikle en çok ihtiyaç duyanlardır.

Covid nedeniyle hastaneye yatışlar ve ölümler daha düşük olsa da, hastaneler hasta insanların toplandığı yerler olduğu için hala birçok kişi için riskli olabilir - ve oraya gelenlerin genellikle sağlıkları başka bir şeyden kötüleşmesin diye kendilerini korumak için bakımı atlama seçeneği yoktur.

Aslında, maskeleme önlemlerini kaldıran hastaneler Covid ile mücadeleden yanlış bir ders çıkarıyor: Başarımız, savunmasız kişileri güvende tutan tüm önlemlerden kurtulabileceğimiz anlamına gelmiyor, ancak sağlığı korumak için kullanabileceğimiz yeni araçlar belirlediğimiz anlamına geliyor. Maskeler bunlardan biridir ve sadece Covid'e karşı değil, aynı zamanda bağışıklık sistemi baskılanmış grupların yüksek risk altında olduğu grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarına karşı da yardımcı olurlar.

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun zamandır bir sorun teşkil etmektedir - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, her 31 hastadan en az 1'i bir sağlık hizmeti ortamından en az bir enfeksiyon kapmaktadır. Bu da yılda yaklaşık 1,7 milyon enfekte hasta ve 98.000 ölüm anlamına gelmekte ve en az 28,4 milyar dolarlık ek sağlık hizmeti maliyetine yol açmaktadır.

Bu rakamları artırmaya değil, azaltmaya çalışmalıyız. Hastaneler de sık sık el yıkamayı teşvik etmek, enfeksiyonlar hakkında veri toplamak ve hijyenik bir tesis sağlamak gibi başka yollarla bunu yapmaya çalışıyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne göre el yıkama, sağlık hizmeti sunumu sırasında ortaya çıkan önlenebilir enfeksiyonların %50 'sini önleyebilir.

Covid, hastane kaynaklı bir enfeksiyon da olabilir ve böyle olduğunda, başka yerlerde olduğundan daha fazla tehdit oluşturabilir. Birleşik Krallık'taki bilim insanları Frontiers in Immunology dergisinde, Ocak 2020 ile Eylül 2021 arasında, Covid'e toplum içinde yakalananlar yerine hastaneye geldikten sonra yakalananlar için ölüm riskinin 1,3 kat daha yüksek olduğunu, çünkü bu grupta çok sayıda kanser ve nakil hastası bulunduğunu bildirdi.

Aşıların yaygınlaştırılmasından sonra bile Covid riski devam etmiştir. Birleşik Krallık'taki Omicron dalgası sırasında yapılan bir çalışma, hastanede Covid alan hastaların %5,4'ünün virüs nedeniyle veya ölüm nedenlerine katkıda bulunduğu için öldüğünü göstermiştir. Bu risk şüphesiz devam etmektedir çünkü bazı kanser hastaları ve diğer bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için yapılan aşılar her zaman aşıların diğerlerine sağladığı bağışıklığı sağlayamamaktadır.

Rakamlar daha da kötü olabilirdi, çünkü bu veriler çoğunlukla maskeleme ve diğer önlemlerin yürürlükte olduğu bir zamanda toplanmıştır. Bu durum maskelemenin tüm enfeksiyonları önleyemediğini gösterse de, maskeleme olmadığında işler daha da kötüye gidebilir.

İlk Omicron dalgası sırasında Boston'daki Brigham and Women's Hastanesi hastane kaynaklı Covid vakalarında bir artış olduğunu bildirmiştir. Maske zorunluluğu olmasına rağmen, etkilenen birimlerdeki personelin daha etkili N95 maskeleri takması zorunlu hale getirildikten ve hastalar günlük olarak test edilmeye başlandıktan sonra vakalar önemli ölçüde azaldı - değişiklikler başlatıldıktan sonra salgın birimlerinin hiçbirinde yeni vaka görülmedi.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışmada, Delta dalgası sırasında solunum maskesi kullanımının hastane kaynaklı Covid enfeksiyonuna yakalanma olasılığında %33'lük bir azalma ve Alfa dalgası sırasında %21'lik bir azalma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu durum göz önüne alındığında, hastaneler hastaların ve personelin kullanması için ücretsiz N95'ler sağlamalıdır.

Covid'in geçen yıl ABD'de önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu (2023 istatistikleri henüz mevcut değil) ve ölen insanların büyük çoğunluğunun yaşlı, bağışıklık sistemi baskılanmış veya başka bir şekilde yüksek riskli olduğu düşünüldüğünde, bir avuç ölümü bile önlemek için insanların sağlık hizmeti ortamlarında maske takması iyi ve gerekli bir değiş tokuş gibi görünüyor (acil servisler ve kanser klinikleri gibi daha savunmasız hastaların bulunduğu yerlerde maskeleme gerekliliklerini sürdüren birçok hastane tarafından zımnen kabul edilmektedir).

Hiç şüphe yok ki, özellikle uzun vardiyalarda çalışan personel arasında, özellikle üç yıl sonra maskeleri rahatsız edici bulan insanlar var. Örneğin Nebraska Medicine'in baş hemşiresi Wall Street Journal'a verdiği demeçte, diğer tesislerin maske zorunluluğunu kaldırmasının ardından hastalardan bu zorunluluğu kaldırmaları yönünde baskı gördüklerini ve zorunluluğu sürdürmenin "iş için iyi olmayacağını" söyledi.

Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın

CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun

Twitter ve Facebook'ta bize katılın

Bu nedenle, pandemi konusunda farkındalık yaratmayı ve politikaları değiştirmeyi amaçlayan bir savunuculuk grubu olan People's CDC, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezlerini, Covid'i Hastane Kaynaklı Durum Azaltma Programına dahil etmeye zorluyor; bu program, hastanelerin önleme standartlarını yeterince koruyamaması durumunda finansmanı kısıtlıyor. Bu, hastaneler arasında bir maskeleme beklentisi yaratmaya yardımcı olacaktır.

Pandemi daha da geriledikten sonra bile, tıbbi ortamlarda maske kullanımı zorunlu olmasa da teşvik edilmeye devam edilmelidir. 1800'lerin sonlarında, bakteri ve virüslerin yayılmasını önlemek için el yıkama benimsenmiştir. 1980'lerdeki AIDS krizinden sonra sağlık çalışanları, hastaları ve hizmet sunucularını korumak için ameliyathane dışında eldiven giymeye başladı. Covid bize artık maskeleri daha yaygın bir şekilde kullanmamız gerektiğini öğretti.

Kimse hastaneye gidip yeni bir hastalıkla dönmek istemez - bu yüzden oraya gittiğimizde maske takalım.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com