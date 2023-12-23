Görüş: Biden'ın çok kötü anketindeki şaşırtıcı istatistik

Demokratlar Hunter Biden hikayesinin önemli olmadığını düşünüyorlarsa da rakamlar aksini gösteriyor. Özel danışman, Başkan'ın oğlunu silah suçlamalarıyla ilgili olarak suçlamaya hazırlanırken, ankete katılanların %61 'i Joe Biden'ın Hunter'ın iş anlaşmalarıyla bir düzeyde ilgisi olduğuna inanıyor ve %42'si yasadışı davrandığını düşünüyor (Başkan'ın yanlış bir şey yaptığına dair herhangi bir kanıt yok).

Amerikalıların sadece %28'i Biden'ın güven verdiğini söylüyor (Mart ayına göre %7 düşüş) ve belki de en kaygı verici olanı, kayıtlı seçmenlerin %46 'sının 2024'te herhangi bir Cumhuriyetçi adayın Biden'dan daha iyi olacağını düşünmesi.

Verilerde birkaç parlak nokta olsa da - Demokratların %81'inin Biden'ın kendilerini önemsediğine inanması ve parti içinde %75'inin iş performansını onaylaması gibi - bulgularrahatsız edici. Her ne kadar tek bir anket asla belirleyici olarak görülmemeliyse de, bu sonuçlar uzmanların ve anketörlerin söylediklerinin bir kısmıyla örtüşüyor ve bunların herhangi birinin değişeceği belirsiz.

Biden yasama sicilini ne kadar överse övsün, kamuoyundaki mevcut algılar seçim gününe kadar pekala değişmeyebilir.

Demokratlar için ileriye dönük yol nedir?

Bu noktada, Biden'ın partinin adayı olacağını varsaymak oldukça güvenli bir bahis ve herhangi bir güvenilir Demokratın ona meydan okumak için adım atacağına dair çok az kanıt var. Biden'ın yaşı konusunda yapabileceği bir şey olmasa da, coşku yaratabilecek konu bazlı bir kampanyadan faydalanabilir. Üreme hakları, ilaç fiyatları, bayındırlık işleri ve iklim değişikliği gibi, yönetimin seçmenleri kazanabileceği ve daha fazla kamuoyu desteği alabileceği bir dizi konu var.

Elbette, görevdeki kişiye odaklanmayan ve ulus için daha büyük bir vizyon etrafında dönmeyen bir yeniden seçim kampanyası yürütmek kolay değildir - Reagan'ın 1984'teki "Amerika'da Yeniden Sabah" ya da Clinton'ın 1996'daki "Geleceğe Köprü" kampanyalarını düşünün. Ama bu yapılabilir. 2012'de Başkan Barack Obama'nın yeniden seçilme kampanyası, Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'i aşırı sağcı olarak gösterme çabasıyla göç ve eşitsizlik gibi bir dizi kilit konuya etkili bir şekilde odaklandı

Nihayetinde Biden için en önemli faktör Trump olacaktır. Hiçbir şey bağımsızların yanı sıra ilericileri ve ılımlı Demokratları ikinci bir Trump dönemi ihtimali kadar motive edemez. Biden'ın 2020'de Trump'ı yenebilme kabiliyeti, Trump'ın adaylığı kazanması durumunda bir miktar güvence sağlayacaktır ki bunu yapması muhtemeldir. O zaman odak kaçınılmaz olarak Trump'a, Oval Ofis'e getirdiği kaosa, kuralları ve normları ihlal etme isteğine, 6 Ocak'taki rolüne, dört iddianameye ve siyasetin radikalleşmesine dönecektir. Bu, Biden'ın 2020'de yararlandığı aynı güçlü yönlere - temsil ettiği istikrar ve kurumlara ve işçi sınıfı Amerikalılara olan bağlılığı - oynayan bir kampanyanın çerçevesidir.

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Son olarak, kutuplaşmanın yoğun olduğu bir çağda, görevdeki bir başkanın vasat onay oranlarına sahip olsa bile kazanması mümkündür. Sonuç olarak, partizanlık seçim kararlarını karakter ya da başkanın yasama sicili kadar yönlendirebilir. Son yıllarda da bu böyle olmuş, zaferler büyük ölçüde katılım oranının yanı sıra kararsız seçmenler tarafından belirlenmiştir. Eski Başkan Donald Trump korkusu, üreme hakları gibi kilit konulara verilen geniş destekle birleştiğinde, hakkındaki tüm endişelere rağmen Biden'ın kazanması için yeterli olabilir.

Yine de rakamlar bu kampanyanın kolay olmayacağını gösteriyor. Trump aday olsa bile son derece çekişmeli geçmesi muhtemel. Cumhuriyetçilerin kazanması kesinlikle mümkün ve Biden'a yönelik -yaşından oğluna kadar- devam eden saldırılar hafife alınmamalı.

Yönetimin güçlü yönlerine oynaması ve Demokratlara nasıl güven vereceğini ve kararsız seçmenleri nasıl kazanacağını bulması gerekiyor. Demokratlar, oy toplama ve katılım odaklı organize bir saha çalışmasına ek olarak, kazanmak için itme ve çekme faktörlerini bir arada kullanmak zorunda kalacaktır.

Yeni bir Trump başkanlığı tehdidi birçok seçmeni eski başkandan uzaklaştıracak olsa da, Biden'ın ikinci bir dönemle neyi başarmayı umduğuna dair ikna edici bir durum sunması da gerekiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com