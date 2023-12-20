Jill Filipovic

Görüş: Bazen bir seks kaseti sadece bir seks kasetidir

Hikaye (eğer duymadıysanız, bir Senato çalışanı, bir Senato oturum odasında seks yaparken çekilen bir videonun kamuoyuna yansımasının ardından kovuldu) o kadar iğrenç ve eğlenceli ki, basının neden kemiğe sarılmış bir köpek gibi olayın üzerine gittiğini anlamak çok kolay. Asıl soru, neden hala bunun hakkında konuşuyoruz?

Video ilk olarak Daily Caller'a sızdırıldı (videonun müstehcen kısımları Kongre Binası'nın kubbesinin inceliksiz bir görüntüsüyle kapatıldı) ve ardından ABD siyasi medyasının geri kalanının manşetlerine sıçradı. Görünüşe göre iki adam Amerikan iktidarının en kutsal mekanlarını seks yapmak için kullandı. Birkaç senatör şöyle dedi: Hart Senato Ofis Binası hükümet ilişkileri içindir, mahrem ilişkiler için değil; hanky-panky zor bir şeydir.

Videoda yer aldığı iddia edilen çalışanın artık işi yok. Yanında çalıştığı kişi, Maryland Senatörü Ben Cardin de olaya müdahil oldu. Gazetecilere"Kızgındım, hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Bu bir güven ihlali. Yukarıdakilerin hepsi. Bu trajik bir durum ve çok fazla öfke ve hayal kırıklığı yarattı. Personelimiz ve onların bu konuda hissettikleri ve Senato personeli hakkında endişeliyim." Cardin'in ofisi söz konusu personelin artık Senato'da çalışmadığını doğruladı.

Aidan Maese-Czeropski adlı bir kişi, muhtemelen artık işsiz olan personel, LinkedIn'de bir paylaşımda bulundu:

"Siyasi bir gündemi takip etmeyi sevdiğim için saldırıya uğradığım bu dönem benim için zor bir dönem oldu. Geçmişte yaptığım bazı davranışlar sağduyulu olmadığımı gösterse de, işimi seviyorum ve işyerime asla saygısızlık etmem." Maese-Czeropski, "bu konularda benim için hangi yasal seçeneklerin mevcut olduğunu araştıracağını" da sözlerine ekledi.

Eğer Maese-Czeropski gerçekten de videodaki personel ise, bu kamuoyu gösterisinin ortasına itilmiş olması kesinlikle talihsiz bir durum. Bir karşılaşmayı kayda alan ve bunu arkadaşlarıyla paylaşan herkes kendini açık bir risk altına sokar. Ancak sinematografisinin kitlelere yayınlanacağını tahmin etmediği düşünülebilir.

Oldukça sıradan bir kongre seks skandalını homofobik bir saldırıya dönüştürmeye çalışması da sinir bozucu. Söz konusu seks iki erkek arasında yaşandığı için bazı insanlar bu hikayeyi daha mı çekici buluyor? Muhtemelen. Seks bir erkek ve bir kadın arasında olsaydı hikaye yine de internetin her yerinde olur muydu? Kesinlikle. Bu homofobiden kaynaklanan siyasi bir saldırı değil, açık bir fuhuştan kaynaklanan müstehcen bir saldırı. "Senato çalışanı seks kaseti yaptı" haberinin insanları konuşturmayacağı bir evren yok.

Ancak basın, hata yapan ve buna göre cezalandırılan bir personel hakkında saman alevi gibi parlaması gereken bir hikayeyi günlerce işledi. Örneğin Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'a bu olayla ilgili bir soruşturmayı destekleyip desteklemediğinin sorulduğu bildirildi. Neden bir soruşturma gerekli olsun ki? Kanıtlar kayıtlarda mevcut.

Cardin, Kongre Polisi'nin de soruşturma yürüttüğünüsöyledi. Teknik olarak hükümet mülkünde olsa bile polislerin böylesine küçük bir meseleye karışmasına gerçekten ihtiyacımız var mı? Muhabirler, bu olayda gerekli adımları atmış görünen Cardin'e ofisinin işe alım uygulamalarını gözden geçirip geçirmeyeceğini sordular. Nasıl gözden geçirecekmiş? Potansiyel çalışanlara Kongre binasında seks yapma eğiliminde olup olmadıklarını sorarak mı?

Bu hikayeden çıkarılacak ders karmaşık değil: Bazen insanlar aptalca şeyler yapar, yakalanır ve ceza alırlar. Bazen bu aptalca şeyler seks ve siyasetle birleştiğinde, mutsuz son kendini röntgenci halkın gözünde bulmaktır.

Hikaye aslında burada sona ermeli, aşağılanmış bir personel işinden olmalı, bir senatör gerekli tüm gıdaklamaları yapmalı, siyasi basın yaramaz çocuklar gibi kıs kıs gülmeli ve geri kalanımız hayatımıza devam etmeliyiz. Bunun yerine, görünüşe göre çok hassas olan bazı Kongre üyeleri kendilerini hikayenin içine soktular ve görünüşe göre tabanlarına puan kazandırmak için mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeye çalışıyorlar.

Georgia'dan Cumhuriyetçi Temsilci Mike Collins "Senato'da eşcinsel pornosu" hakkında bir tweet attı; o ve 2020 seçimlerini tersine çevirmeyi amaçlayan sahte iddialarla gerçeği uzun süredir saptıran diğermuhafazakârlar şimdi bu seks skandalının 6 Ocak darbe girişiminden daha kötü olduğu hakkında konuşuyorlar.

Bu durum, seks, siyaset ve güç söz konusu olduğunda önceliklerimizin ne kadar yanlış hizalandığını ve küçük kabahatleri, eğer bu kabahatler seks içeriyorsa, çok daha ciddi sorunlar haline getirme konusundaki tuhaf arzumuzu ortaya koyuyor.

Bu cinsel taciz ya da istismarla ilgili bir hikaye değil; en tepeye kadar uzanan bir ahlaksızlık göstergesi de değil. Siyaset muhabirleri zaten zor bir görev yapıyor; neden bu hikayeye tutunup onu daha büyük bir şey haline getirelim?

Kültürel olarak konuşursak, Amerikalıların seksle sapkın bir ilişkisi var. Bir yandan, arabalardan hamburgerlere kadar her şeyi satmak için kullanıyoruz, yüksek oranlarda görüntü ve videolarını arıyoruz ve neredeyse hepimiz evlilik sınırları dışında seks yapıyoruz. Diğer yandan, çocuklar bu konuda çok fazla şey öğreniyor diye ellerimizi ovuşturuyor ve zevki azaltan ve tehlikeyi doğuran politikalar uygulamak için geriye doğru eğiliyoruz. Amerikan sağı uzun zamandır cinsel sağlık eğitimini kısıtlamaya çalışmakta ve evlenene kadar cinsel perhizi vurgulamaktadır. Şimdi ise bazı muhafazakârlar okullarda cinsel yönelim ve kimlik tartışmalarını sınırlandırıyor, kürtajı yasaklıyor, kadınları hamilelikte hayatlarını ve sağlıklarını riske atmaya zorluyor ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi zorlaştırmaya çalışıyor.

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Bu son derece berbat manzarada, ihtiyacımız olan son şey, kendilerini cinsel koridor gözlemcisi olarak gören, sadece kötü davranan bir bireyin sonuçlarla yüzleşmesini talep etmekle kalmayıp, çalışanlarının düşüncesiz ve kemik kafalı ama sonuçta kurbansız kararları için hesap vermelerini talep etmek için politikacıların kapılarını çalan politikacılar ve gazetecilerdir.

Gerçek bir porno yıldızı değilseniz, muhtemelen iş yerinde seks yapmamalısınız. Yapanlar da muhtemelen işlerini kaybetmelidir. Ancak hem çalışanın hem de patronun kamuya açık bir şekilde kırbaçlanması çok daha az uygun görünüyor. Bu hikâye bir günlük yorumu ve kural ihlalcisinin hızla işten atılmasını hak ediyordu, medyanın uzun süreli ilgisini değil. Bazen bir Senato seks kaseti skandalı, tepeden inme başarısızlıklar, şiddetli homofobi ya da soruşturmayı hak eden yanlış davranışlarla ilgili değildir. Bazen bir seks kaseti sadece bir seks kasetidir.

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Kaynak: edition.cnn.com