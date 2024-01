Mark Zandi

Görüş: ABD her zaman borcunu ödemeyi başarmıştır. Bunun değişeceğini düşünmek için bir neden yok

Yatırımcılar bu derecelendirmeleri hangi tahvili hangi faiz oranından satın alacaklarına karar vermek için kullanırlar. Derecelendirme ne kadar yüksekse, yatırımcının anapara ve faiz ödemelerinin zamanında yapılacağına güvenme olasılığı o kadar yüksektir. Tahvil faiz oranları temerrüt riskini yansıttığından, risk ne kadar düşükse faiz oranı da o kadar düşük olur.

Derecelendirmeler kredi değerliliğinin göreceli bir sıralamasını sağlar. Yani, bir ülkenin tahvilleri diğerinden daha iyi bir dereceye sahipse, tahvil yatırımcılarına ödemelerini kaçırma olasılığı daha düşüktür. Fitch'in ABD Hazine tahvillerinin notunu düşürmesiyle birlikte, bu tahviller, Avrupa Birliği'ndekiler de dahil olmak üzere, hala AAA notuna sahip olan gelişmiş ülkelerin oldukça uzun bir listesinin altında derecelendirilmiş oldu.

Bu durum küresel yatırımcıların düşüncelerine ters düşmektedir. Onlara, küresel ekonomide ve hatta ABD'de işler rayından çıkarsa kimin tahvillerine sahip olmayı tercih edeceklerini sorun, ABD Hazinesi'nin tahvillerini söyleyeceklerdir. Covid-19 salgını patlak verdiğinde de böyle oldu - gergin küresel yatırımcılar ABD Hazine tahvillerinin güvenliğine koştu ve ABD doları küresel rezerv para birimi olduğu için bunun iyi bir nedeni var. Yani diğer uluslar, bir şeylerin ters gitmesi ve nakit paraya ihtiyaç duymaları ihtimaline karşı ABD Hazine tahvillerinde trilyonlarca dolar tutuyor.

Bu tahvillerin diğer ulusların tahvillerinin altında derecelendirilmesi ironiktir. ABD hükümeti etkin bir şekilde maliyesinin arkasında durmaktadır. Ülkenin batamayacak kadar büyük bankalarını ve küresel sistemin dayandığı ABD finans sisteminin temelini oluşturan diğer finans kurumlarını desteklemektedir. Gerçekten de küresel yatırımcılar, diğer ülkelerin tahvillerinin faiz oranını belirlemek için ABD Hazine tahvillerinin faiz oranını kullanmaktadır.

Bir hükümetin borcunu ödeyebilmesinin temelinde, bu ödemeleri yapmak için kullanılan vergi gelirlerinin kaynağı olan ekonomisinin gücü yatmaktadır. Nitekim Fitch, Hazine borçlarının notunu düşürmesini gerekçelendirirken "önümüzdeki üç yıl içinde beklenen mali bozulma" ifadesini kullanmıştır ki bu da kısmen ajansın önümüzdeki birkaç ay içinde ABD'de bir resesyonun başlayacağına dair giderek daha az olası hale gelen tahminine dayanmaktadır. Daha da önemlisi, tüm ekonomiler bir iş döngüsüne sahip olsa da, dünyada girişimciliği, inovasyonu ve tüm küresel ekonomiye güç veren teknolojileri teşvik etme konusunda istisnai olan ABD'den daha dinamik ve uzun vadeli büyüme beklentileri daha iyi olan gelişmiş bir ekonomi yoktur.

Elbette, hükümetin bütçe sürecini tehlikeye attığı için parçalanmış siyasetimiz bir endişe kaynağıdır. Hazine'nin borç limitinin artırılması konusunda yaşanan son savaşı ve bu yıl içinde hükümetin kapanma ihtimalini göz önünde bulundurun. Bu sözde yönetişim sorunları, Fitch 'in ülke borcunun notunu düşürme kararının merkezinde yer alıyor.

Ancak bunların hiçbiri yeni değil. Hükümetin mali durumuna ilişkin siyasi anlaşmazlıkların geçmişi Thomas Jefferson ve Alexander Hamilton'a kadar uzanıyor. Ve on yıllar boyunca çok sayıda borç limiti draması ve hükümetin kapanması yaşadık. Her seferinde kanun yapıcılar telafisi mümkün olmayan ekonomik zararlar vermeden önce uzlaşmaya vardılar. Bu yılın başlarında borç lim iti konusunda yaşanan yakışıksız siyasi tiyatro bile bu tür gösterilere göre oldukça zararsızdı. Ekonomi üzerinde uzun vadede anlamlı bir etki yaratmadı.

Sıkıntılı politikalarımıza rağmen, kanun yapıcılar işleri hallediyor. Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana pandemiye verilen eşi benzeri görülmemiş politika tepkisini ve kabul edilen mevzuatı düşünün. Bunlar arasında Amerika'nın bozuk yollarını ve köprülerini yeniden inşa etmeye yardımcı olacak iki partili altyapı mevzuatı, yarı iletken üretimini ve araştırma ve geliştirmeyi teşvik edecek CHIPS Yas ası ve yeşile doğru büyük bir adım olan Enflasyon Azaltma Yasası yer alıyor.

Bir siyasi parti hükümeti kontrol ettiğinde daha fazla yasanın yasalaştığına şüphe yok, ancak tarihsel olarak işler bu şekilde yürümüştür. Başkanlık ve Kongre'nin kontrolünü ele geçirdiklerinde her parti kendi gündemini ilerletir. Siyasetimiz işlevsiz olabilir, ancak hükümetimiz hala büyük ölçüde yüksek düzeyde işlemektedir.

Kuşkusuz, ulusun uzun vadede göz korkutucu mali zorlukları var. Vergilerde anlamlı bir artış ve hükümet harcamalarında daha yavaş bir büyüme olmazsa, büyük açıklarımız ve borç yükümüz sürdürülemez hale gelecektir. Ancak ulusumuz bunu daha önce de yaşadı.

En son 1990'ların başında borç faiz ödemeleri balon gibi şişmiş ve mali görünüm kararmaya başlamıştı. Bu dönem tahvil piyasasının kanunsuz olduğu dönemdi - hükümetin borç ödeme kabiliyeti konusunda tedirgin olan tahvil yatırımcıları, algılanan riski telafi etmek için ABD Hazine tahvillerinin faizlerini yükseltti. Bu durum, Demokrat Başkan Bill Clinton ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'i, ülkenin neredeyse çeyrek yüzyıldır sahip olduğu son bütçe fazlasına yol açan bir bütçe anlaşması yapmaya sevk etti.

Rivayete göre eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Amerikalıların her zaman doğru olanı yapacağını, ancak başka her şeyi denedikten sonra bunu yapabileceklerini söylemiştir. Bu, ulusumuzun mali durumu için de geçerlidir. Dağınık politikalarımıza rağmen, borcumuzu her zaman ödedik ve eğer tarihimiz bize yol gösteriyorsa, her zaman da ödeyeceğiz.

