GOP Beyaz Saray yarışı kritik bir noktaya doğru ilerliyor

Yarışma, anketlerin, adaylar arasındaki öfkeli atışmaların ve kampanya içi arkadan bıçaklamalara ilişkin medya haberlerinin artık hiçbir şey ifade etmediği bir noktaya yaklaşıyor. Zira seçmenler 15 Ocak'ta Iowa Cumhuriyetçi parti kurultayında bayraklarını Kasım ayındaki seçimlere kimin taşıyacağına karar vermeye başlayacak.

Kısa bir Noel tatilinin ardından eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis Perşembe günü New Hampshire ve Iowa'da etkinlikler düzenliyor - GOP adaylığı için uzun süredir yürüttükleri kampanyalarının başlangıçta dayandığı eyaletler.

Bu arada GOP'un uzaktaki lideri, tatil günlerini kendine özgü ve çoğu zaman tuhaf 2024 adaylığını yoğunlaştırarak geçiriyor. Dört davada 91 suçlamayla karşı karşıya olan eski başkan, Beyaz Saray adaylığından ayrılamayan birçok cephede yasal bir savaş yürütürken, hasımlarına acı bir Noel mesajıyla "CEHENNEMDE ÇÜRÜMELERİNİ" söyledi.

Çarşamba günü, Michigan Yüksek Mahkemesi 'nin Anayasa'nın isyancıların görev yapmasını engellemesine dayanarak kendisini oy pusulasından men etmeme kararını kutladı. Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ı oy pusulasından çıkaran aksi yöndeki kararı eyalet Cumhuriyetçi Partisi tarafından ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürülürken, Trump'ın da yakında kendi temyiz başvurusunu yapması bekleniyor.

Ve Trump'ın otokratik niyetinin şifreli bir işareti olarak, sosyal medyada, seçmenlerin potansiyel ikinci dönemiyle en çok ilişkilendirdiği kelimenin "intikam" olduğunu gösteren bir kelime bulutunu yeniden paylaştı.

Joe Biden ise ABD Virgin Adaları'nda, tek dönemlik başkanlar kulübüne katılıp katılmayacağını ya da yeniden seçilerek siyaseten aklanıp aklanmayacağını belirleyecek olan kader yılı öncesinde yeni yıl tatilinde birkaç dakikalık huzurun tadını çıkarıyor. Trump'ın umutları düşük onay oranları, ülke genelindeki olumsuz hava, yaşıyla ilgili endişeler ve 2020 koalisyonunun parçalanmakta olduğuna dair işaretlerle gölgeleniyor. Ancak Trump'ın ehlileştirilmemiş aşırıcılığı 2024'te selefinin Oval Ofis'e geri dönmesine izin verilmeyecek kadar demokrasi için tehlikeli olduğu mesajını veriyor olabilir.

Normal bir kampanyada Haley tam da doğru zamanda, Iowa Caucuses ve bir hafta sonra New Hampshire'da yapılacak ilk GOP önseçimi öncesinde zirve yapıyor olurdu. Anketlerde ve bağışçıların coşkusunda - sağlam münazara performansları ve kurnaz siyasi konumlandırmaya dayalı - yavaş yavaş kaynayan bir yükseliş, Trump karşıtı en güvenilir aday olduğu Granite Eyaletinde bir ivme yarattı. Ancak eski başkanın GOP'a hakim olması nedeniyle, önümüzdeki aday belirleme yarışmalarının Trump'ın ikincisini belirlemekten başka bir şey yapabilmesi için büyük bir altüst oluş yaşanması gerekiyor.

Bununla birlikte, Haley'nin Trump'ın genel seçimlerdeki en büyük potansiyel zayıflığı olan dört ceza davası ve 2020 seçimleriyle ilgili yalan iddialarıyla demokrasiye yaptığı saldırıya odaklanmak yerine onu sadece dolaylı olarak bir kaos ajanı olarak eleştirme stratejisi için kritik bir an yaklaşıyor. Haley, Trump'ın hala son derece popüler olduğu GOP önseçim seçmenlerini yabancılaştırmaktan kaçınmak için onu doğrudan suçlamaktan çekiniyor. Ve bu taktik New Hampshire'da işe yarasa bile, bir ay sonra Trump'ın büyük ölçüde popüler olduğu kendi eyaleti Güney Carolina'da bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalacak.

Önümüzdeki günlerde Haley, kendisini destekleyen ve uzun süredir eyaletinin GOP ön seçim yarışını yeniden şekillendireceğini ve Trump'ın yavaş yavaş tutulmaya başlayacağını savunan New Hampshire'ın popüler Cumhuriyetçi Valisi Chris Sununu ile tekrar tekrar görünmeyi planlıyor. Çarşamba günü Granit Eyaleti'nde yaptığı ve dikkat çeken bir konuşmada Haley, New Hampshire'da kendisine İç Savaş'ın nedeni sorulduğunda kölelikten bahsetmediği için kendisini eleştiren bir seçmenle karşı karşıya geldi.

Eski başkanın karşısına güçlü bir rakip çıkma ihtimali, GOP sahasının büyüklüğü nedeniyle azalıyor. Eski New Jersey Valisi Chris Christie yarışta kalmaya söz verdi ve Perşembe günü New Hampshire'da yedi rakamlı bir reklam satın alarak yarıştan çekilmesini isteyenlere karşı çıktı. Ekibinin reklamları çekme kararının kampanyanın sonunun geldiğinin bir işareti olduğu yönündeki haberleri öfkeyle reddeden biyoteknoloji kralı Vivek Ramaswamy ise Çarşamba günü Fox News'e yaptığı açıklamada "Bu işi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

DeSantis siyasi hayatta kalma mücadelesi veriyor

2022'deki Noel ve Yeni Yıl tatili sırasında DeSantis, Cumhuriyetçiler için hayal kırıklığı yaratan bir ara seçim yılında, kendisini Trump'a karşı önemli bir tehdit olarak konumlandırmış görünen güçlü bir yeniden seçim zaferinin tadını çıkarıyordu. Ancak Florida valisi, bazen garip kampanya izi kişiliğinin ve yanlış çalışan kampanya ve süper PAC operasyonlarının ulusal siyasetin yoğun incelemesine hazır olmadığını düşündürdüğü 2023'te acı çekti.

DeSantis önümüzdeki iki buçuk hafta boyunca tüm çabasını Iowa'ya harcıyor ve beklentileri boşa çıkaracak bir performansın kendisine yeni bir soluk getirebileceğini, ancak kötü bir performansın kampanyasını etkili bir şekilde sona erdirebileceğini biliyor. Çarşamba günü muhafazakar Newsmax ağına verdiği röportajda DeSantis, inancından ve Iowa'nın "temel ahlakından" bahsederken Hawkeye Eyaletindeki kritik Evanjelik seçmenlere seslendi. DeSantis şunları ekledi: "Vatanseverlik var, insanlar Tanrı'dan korkuyor. Bu Amerika'nın belkemiğidir. Büyük bir geri dönüş için gerekli malzemeler burada mevcut."

Iowa'nın 99 ilçesinin tamamını ziyaret etmiş olan DeSantis, Perşembe günü Ankeny ve Marion'daki etkinliklerle eyalet çapında bir saldırıya başlayacak, ardından Cuma günü Iowa'nın doğusundaki Clayton County'de kendisine en önemli desteğini veren Iowa Valisi Kim Reynolds ile birlikte görünecek.

Ancak her iki eyalette de son aylarda yapılan kamuoyu yoklamaları Trump'ın hala güçlü bir şekilde önde olduğunu ve destekçilerinin ABD Kongre Binası'na yaptığı çete saldırısının ardından utanç içinde ayrıldığı Washington'a dönmek için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Trump'ın tabandaki GOP seçmenleri arasındaki güçlü desteği, Washington'daki Cumhuriyetçi milletvekilleri arasındaki etkisi ve önseçimdeki rakiplerinin onu açıkça karşısına alma konusundaki isteksizliği, giderek artan aşırı davranışlarına ve 1930'ların Almanya'sındaki Nazilerle kıyaslanmasına neden olan söylemlerine rağmen GOP üzerindeki kontrolünün en az dört yıl önceki kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Trump'ın Iowa'da seçim öncesi bir dizi etkinlik düzenlemesi beklenirken, kampanyası ve destekçileri de New Hampshire'da yükselişe geçen Haley'e yönelik saldırılarını arttırdı.

Trump her zamanki gibi güçlü görünüyor

Trump'ın 2024 önseçim kampanyası tarihteki hiçbir başkanlık yarışına benzemedi, bunun nedeni kısmen Beyaz Saray'a dönüş yolunun geleneksel bir siyasi programdan ziyade mahkemelerden geçmesi. Tatil sezonunun büyük bir kısmını, Trump'ın 2020 seçimlerine müdahalesine ilişkin federal soruşturmayı yürüten ve Mart ayı başında -Süper Salı'dan hemen önce- mahkemeye çıkması beklenen özel danışman Jack Smith hakkında atıp tutarak geçirdi; ancak Trump'ın temyiz mahkemelerini kullanarak eski bir başkan olarak yargılanmaktan muaf olduğunu kanıtlamaya çalışması bu başlangıç tarihini geriye çekebilir.

Eski başkanın davayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar götürmesi muhtemeldir ve bu da yargıçların 2024 seçimleriyle ilgili siyasi açıdan zarar verici bir dizi anlaşmazlığa nasıl karışmakla karşı karşıya olduklarının altını çizmektedir.

Trump ve Smith arasında giderek şiddetlenen hesaplaşmanın son atışmasında, özel danışman Çarşamba günü mahkemeye gönderdiği bir yazıda, jürinin önyargılı davranmasını ve gerçeklere dayalı kayıtların zedelenmesini önlemek için yargıcın nihai duruşmaya yanlış bilgi eklemesine izin vermemesi gerektiğini yazdı. Trump, Biden'ın siyasi zulmünün kurbanı olduğunu savunarak mahkeme savunmasını 2024 kampanyasıyla birleştirdi.

Trump ayrıca Colorado Yüksek Mahkemesi'nin tatilden önce verdiği, Anayasa'nın 14. Değişikliği'nin isyancılara yönelik yasağını ihlal ettiği için oy pusulasında yer almaya uygun olmadığı yönündeki kararına da odaklanmış durumda. Ancak Çarşamba günü Michigan'da alınan aksi yöndeki kararın da gösterdiği gibi, bu konu bölücü bir konu ve alt mahkemelerden net bir yönlendirme gelmediği göz önüne alındığında, konunun ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınması da muhtemel.

Biden yeniden seçim rüzgarıyla karşı karşıya

Ön seçim yarışının son düzlüğü, Biden ile nihai GOP adayı arasındaki olası bir yarışmanın zeminini şekillendirecek çekişmeli bir siyasi zeminde gelişiyor. Geçtiğimiz yıl yapılan çok sayıda anket, seçmenlerin 2024'te Trump ile Biden'ın rövanş maçına çıkma ihtimalinden pek de memnun olmadığını gösterdi.

Trump'ın kilit eyaletlerde önde olduğunu gösteren son anketler Demokratlar arasında paniğe yol açarken, eski başkanın banliyö ve ılımlı seçmenleri korkutma geçmişi onu Cumhuriyetçiler için yüksek riskli bir aday haline getiriyor. Nitekim Haley'nin kampanyası, Biden'a karşı bir genel seçimde Trump'tan çok daha iyi performans göstereceğini gösteren anketleri vurguluyor. Ancak yine de Cumhuriyetçi adaylığa giden yol son derece sorunlu görünüyor.

ABD, büyüme ve istihdam yaratma konusunda çoğu Batı ekonomisinden çok daha güçlü bir performans sergilerken, mortgage, kira ve yeni araba alımlarını zorlaştıran yüksek faiz oranları nedeniyle halkın ruh hali bozuldu. Başkan tatil öncesinde enflasyonun normale döndüğünü gösteren yeni verilerle sevindirici haberler aldı. Ancak süpermarketlerdeki temel gıda maddeleri de dahil olmak üzere pek çok malın fiyatı Covid-19 salgını öncesine kıyasla çok daha yüksek seyrediyor ve bu da seçmenlerin seçim yılına girerken ekonominin durumu hakkındaki olumsuz değerlendirmelerini açıklıyor.

Biden ayrıca, dış politika uzmanı olduğu iddialarını test eden ve Cumhuriyetçilerin zayıf olduğu ve dünyanın onun gözetiminde kontrolden çıktığı yönündeki söylemlerine alet olabilecek Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar da dahil olmak üzere küresel krizlerle boğuşuyor. Genç, Siyah ve Hispanik seçmenlerin başkandan soğumaya başladığına dair işaretler de Beyaz Saray için tehlike anlamına geliyor.

Ancak Trump'ın sosyal medyadaki Noel atıp tutmaları, Başkan'ın yeniden seçilme kampanyasının ana eksenini oluşturmaya devam ediyor: Cumhuriyetçilerin önde giden adayının ABD demokrasisi, serbest seçimler ve Amerikan yaşamının temel değerleri için oluşturduğu risk, ona bir daha asla başkanlık yetkisiyle güvenilmemesi gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle Biden'ın kampı, Trump'ın Truth Social hesabında "intikam" ve "diktatörlük" gibi kelimelerin yer aldığı kelime bulutunu tanıtmasını ele geçirdi.

Biden'ın kampanyası yaptığı açıklamada "Donald Trump düşmanlarından intikam almak için başkan olmak istiyor ve bunu gizlemeye bile çalışmıyor" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com