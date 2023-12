Google'ın 2023 en trend şarkı aramaları listesinin başında yer alan Japon synth ikilisi kimdir?

Ancak Google'ın yıllık Arama Yılı raporuna göre 2023 yılında küresel müzikseverlerin merakını cezbeden Japon synth ikilisi oldu.

K-pop'un yıllardır Asya'nın müzik ihracatının öncüsü olduğu bir çağda, akılda kalıcı synth parçalarını elektrikli canlı şovlar ve anime efsanesiyle birleştiren Yoasobi, J-pop için bir rönesansa öncülük ediyor.

"Idol (アイドル)" adlı parçaları yılın en büyük anime dizilerinden biri olan "Oshi no ko "da yer aldı ve Japon TikTok'ta bir dans akımı başlatarak Google'ın küresel şarkı kategorisindeki yıllık listesinde zirveye yerleşti.

Şarkıların Google'da "en çok arananlar" olması gerekmiyor. Ancak liste, bir önceki yıla göre sürekli olarak yüksek trafik artışları görülen arama sorgularını tanımlıyor ve bu nedenle hangi konuların zeitgeist haline geldiğine dair bir pencere sunuyor.

Endonezyalı şarkıcı Keisya Levronka'nın 2022 şarkı kategorisinde birinci olmasının ardından Asya'dan bir sanatçı üst üste ikinci kez küresel listenin başında yer aldı.

Koronavirüs salgını sırasında bir stüdyo projesi olarakkurulan ve vokalist Ikura ile prodüktör Ayase tarafından yönetilen Yoasobi, kısa öykülerden esinlenen şarkılarıyla tanınıyor.

İlk single'ları "Yoru ni Kakeru", Mayo Hoshino'nun "Thanatos no yuuwaku" (Temptation of Thanatos) başlıklı, defalarca intihara teşebbüs eden bir kadına aşık olan genç bir adamı konu alan orijinal kısa öyküsüne dayanıyor.

"Yoru ni Kakeru" Billboard Japonya'nın Hot 100 listesinde altı hafta üst üste zirvede yer aldı ve Japonya Kayıt Endüstrisi Birliği'nden şarkının en az 500 milyon kez dinlendiğini kabul eden elmas yayın sertifikası alan ilk şarkı oldu.

Bir grup tarafından desteklenen canlı gösterileri, lazerlerin ve baş döndürücü dijital projeksiyonların coşkulu kullanımıyla ünlüdür.

Google'ın küresel şarkı kategorisindeki ilk 10 listesine Asya'dan iki sanatçı daha girdi.

Yoasobi'ye K-pop kız grubu Fifty-Fifty de katıldı; grubun bubblegum Korece-İngilizce çıkış parçası "Cupid" en çok aranan beşinci şarkı oldu.

Şarkı, kısmen tamamen İngilizce kaydedilen "Twin" versiyonu sayesinde küresel çapta öne çıktı. Daha geçen yıl piyasaya çıkan Fifty-Fifty, "Cupid" ile ABD Billboard Hot 100 listesine giren en hızlı K-pop grubu oldu.

Eski BTS şarkıcısı Jung Kook'un ABD'li rapçi Latto ile birlikte seslendirdiği "Seven" single'ı 10 numaraya yükselerek listedeki Asya temsilini tamamladı.

Son derece popüler olan Koreli erkek grubunun bireysel projelere odaklanacağını açıklamasının ardından yayınlanan "Seven", ABD Billboard Hot 100 ve Global 200'e zirveden giriş yaptı ve Spotify'da 1 milyar akışa ulaşan en hızlı şarkı oldu.

Geleneksel olarak daha muhafazakâr olan K-pop dünyasında nadir görülen, daha açık cinsel sözler içeren bir versiyonu da vardı ve bu da parçanın şok faktörüne ve internet viralliğine katkıda bulundu.

Yoasobi'nin "Idol" şarkısının ardından dünya genelinde 2 numarada Jason Aldean'ın tartışmalı parçası "Try That in a Small Town" ve Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Piqué'yi hedef alan viral diss parçası "BZRP Music Sessions #53" yer aldı.

2023'te trend arama sorgularında başı çeken diğer şarkılar arasında 8 numarada yer alan "Rich Men North of Richmond" da bulunuyor. Oliver Anthony'nin işçi sınıfı için yaktığı ağıt ve Washington'ın siyasi elitlerine karşı öfkesi, liste geçmişi olmayan bir sanatçının Billboard'da 1 numaraya ulaşan ilk şarkısı oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com