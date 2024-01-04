Google, aylık abonelik ücreti olmadan sesli kitapları kullanıma sunuyor

Teknoloji devi artık Google Play Store'da sesli kitap sattığını duyurdu.

Google Play Kitaplar Salı gününden itibaren 45 ülkede ve dokuz dilde kullanıma sunuluyor. Sesli kitaplar Android, iOS, web ve Google Home akıllı hoparlörler gibi Google Asistan özellikli cihazlarda kullanılabilecek.

Abonelik gerekmiyor ve sesli kitaplar tek tek satın alınabiliyor. Amazon'un Audible hizmeti, 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 14,95 dolar. Bu sayede kullanıcılar her ay bir kitap için ücretsiz kredi ve ek kitaplarda %30 indirim kazanıyor.

İlgili: Google'ın asistanı artık ekranlı akıllı hoparlörlerde de çalışıyor

Google'ın sesli kitaplarına şirketin birden fazla cihazından da erişebilirsiniz. Örneğin, Google Home akıllı hoparlörünüzde dinleyebilir ve daha sonra Pixel akıllı telefonunuzda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kitaplar ayrıca Aile Kitaplığı özelliği aracılığıyla hiçbir ek ücret ödemeden aile üyeleriyle paylaşılabiliyor.

Şirket şu anda Michael Wolff'un "Fire and Fury" ve Stephen King'in "It" gibi popüler kitaplarında indirimler sunuyor. Google (GOOG) da ilk satın alımınızda size %50 indirim sağlıyor.

Bu arada Audible, 400.000'den fazla sesli kitapla sesli kitap alanında zaten köklü bir oyuncu. Bu şirket 1995 yılında kuruldu ve 2008 yılında Amazon (AMZN) tarafından 300 milyon dolara satın alındı. Audible üyeleri 2016 yılında yaklaşık 2 milyar saatlik içerik indirdi.

Araştırma şirketi Forrester'ın Başkan Yardımcısı James McQuivey'e göre, Amazon ABD sesli kitap pazarına hakim olsa da, Google'ın en büyük avantajı hizmetinin 45 ülkede kullanılabilir olması.

CNN Tech'e konuşan McQuivey, "Google, ABD pazarı dışında Amazon'dan çok daha kolay ölçeklenebilir" dedi. "Google sesli asistanını Amazon'dan daha hızlı bir şekilde diğer ülkelerde kullanıma sunuyor ve Android cihazlarını tüm dünyada sesli kitap dağıtımı için bir platform olarak kullanabilecek."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com