Gonzaga Üniversitesi, Covid-19 maske zorunluluğuna karşı geldiği gerekçesiyle Hall of Famer John Stockton'ın sezonluk biletlerini askıya aldı

Utah Jazz'ın eski oyun kurucusu Cumartesi günü verdiği bir röportajda okulun biletlerini askıya aldığını doğruladı.

Stockton, "Temel olarak, benden maçlarda maske takmamı istiyorlardı ve kamuya mal olmuş biri olarak, biraz daha görünür biri olarak, kalabalığın içinde biraz göze batıyordum," dedi. "Bu nedenle şikâyetler aldılar ve daha üst makamlardan - bunlar konuşulmadı ama daha üst makamlardan - ya maske takmamı isteyeceklerdi ya da biletlerimi askıya alacaklardı."

Stockton Spokesman-Review'a yaptığı açıklamada okulla "birkaç yıldır çeşitli COVID konuları hakkında görüşmeler yaptıklarını" söyledi.

CNN yorum için Stockton'a ulaştı.

Spokesman-Review'a göre Stockton, Covid-19 aşılarına, sokağa çıkma yasaklarına ve maske zorunluluğuna karşı duygularını dile getiriyor. Stockton görüşlerini daha önce "COVID ve Aşı" adlı belgeselde dile getirmişti: Gerçekler, Yalanlar ve Yanılgılar Ortaya Çıktı" adlı belgeselde görüşlerini dile getirmişti.

Belgeselde yer alan röportajda Stockton, 100'den fazla profesyonel sporcunun aşı nedeniyle öldüğünü, ancak böyle bir iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını öne sürüyor.

Stockton belgesel röportajında, "Sanırım şu anda kayıtlara geçmiş durumda, şu anda 150 olduğuna inanıyorum, 100'den fazla profesyonel sporcu öldü - profesyonel sporcular - hayatlarının baharında, aşılanmış olarak sahada, sahada, sahada ölüp gidiyorlar," dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre Covid-19 aşısından sonra ciddi advers olaylar nadirdir. Sağlık çalışanlarının, aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı net olmasa bile, aşı sonrası ölümleri bildirmeleri gerekmektedir. CDC, bu tür raporların da nadir olduğunu ve bildirilen tüm ölümlerin aşıyla olası bağlantıları açısından incelendiğini söylüyor.

"CDC'nin (Aşı Advers Olay Raporlama Sistemi) kabul ettiği aşıdan kaynaklanan 20.000 ölüm var ve bu ölümlerin gerçek ölümlerin sadece %1'ini oluşturduğunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla gerçek rakamlar büyük olasılıkla bundan çok daha fazladır, ancak aslında kabul etmeye istekli oldukları rakam budur," dedi Stockton Spokesman-Review ile yaptığı uzun bir röportajda. "Önceki aşı sistemlerini 25 ölüm için kapattılar ve kabul ettikleri 20.000'in çok üzerindeyiz. Bir milyondan fazla yaralanma var."

CDC'nin Aşı Advers Olay Raporlama Sistemindeki (VAERS) raporlar gönüllülük esasına dayanmaktadır - herkes bir rapor sunabilir - ve bir rapor, bir aşının tanımladığı advers olaya neden olduğu anlamına gelmez. CDC, raporların hatalı, tesadüfi veya doğrulanamaz olabileceğini belirtmektedir. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi, VAERS'i daha fazla araştırma gerektiren kalıpları aramak için kullanmaktadır.

Okuldan Pazar günü yapılan açıklamada, "Gonzaga Üniversitesi, kapalı alan maskeleme gerekliliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, Devlet ve Üniversite politikası tarafından zorunlu kılınan sağlık ve güvenlik protokollerini uygulamak ve uygulamak için çok çalışmaya devam ediyor" denildi.

"Okulun açıklaması şöyle devam etti: "Basketbol maçlarına katılanların her zaman yüz maskesi takmaları gerekmektedir. "Belirli kişilerle ilgili olarak alınan özel önlemler hakkında konuşmayacağız. COVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulanmasını ciddiye alıyoruz ve COVID-19'un yarattığı riskleri uygun önlemlerle en iyi şekilde nasıl azaltabileceğimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. McCarthey Athletic Center'da yakın zamanda alınan imtiyazları askıya alma kararı bu yaklaşımın bir örneğidir. Gonzaga Üniversitesi, öğrencilerin, çalışanların ve toplumun sağlığını ve güvenliğini korumaya en yüksek önceliği vermektedir."

Gonzaga'nın internet sitesine göre, iç saha atletizm etkinliklerine katılmak için aşı kanıtı veya etkinlikten sonraki 72 saat içinde alınan negatif Covid-19 testi gereklidir.

Stockton, Spokesman-Review'a verdiği röportajda okulla ilişkisinin kalıcı olarak kopmadığını ancak "onarılmasının zaman alabileceğini" söyledi.

"Bunun (Gonzaga ile ilişkiyi) kesinlikle zorladığını düşünüyorum. Okula oldukça bağlıyım," dedi Stockton. "Muhtemelen 5 ya da 6 yaşımdan beri bu kampüsün bir parçasıyım. Birkaç blok ötede doğdum ve küçüklüğümden beri spor salonuna gizlice girip maçlara girmek için program satıyordum. Bu yüzden aramız gergin ama kopuk değil ve eminim ki bunu atlatacağız ama bazı çatışmalar da yok değil."

Stockton 1984 NBA draftında Gonzaga'dan seçildi ve Utah Jazz'da 19 sezon oynadı. Oyun kurucu olan Stockton, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame web sitesine göre tek sezonluk asist rekorunu elinde tutuyor. Stockton ayrıca 1992'de altın madalya kazanan ABD erkek "Rüya Takımı "nın bir parçasıydı ve 1996'da yine altın madalya kazandı.

CNN Health'ten Jamie Gumbrecht bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com