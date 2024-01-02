Golfün yeni yıldızı Sophia Popov hayallerinizden asla vazgeçmemeniz gerektiğinin canlı kanıtı

Geçtiğimiz ayın sonlarında İskoçya'daki Royal Troon'da AIG Women's Open'ı iki atış farkla kazanarak asırlık bir zafer elde etti. Ve bu duygusal inişli çıkışlı galibiyetin en dikkat çekici yanı neydi? O sırada dünya sıralamasında 304. sıradaydı.

ABD'de doğan Popov, bu yılki Open'dan önce ne LPGA Tour'da ne de Ladies European Tour'da kazanamamıştı. Tur kartını kaybetti ve bir noktada sporu tamamen bırakmayı düşündü.

Zaferine tanıklık eden çok az kişi, Popov'un gözyaşlarına hakim olamayarak en beklenmedik zaferi yansıttığı zafer konuşmasını unutacak gibi görünüyor.

CNN Sport'a konuşan Popov, "Ne zaman biriyle konuşsam ve bana son beş ya da altı yılı sorsalar, hep gözlerim doluyor çünkü bu çok zor bir mücadele ve ne olduğunu kelimelere bile dökemiyorum" dedi.

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Hayatın engellerini aşmak

Hayatta üstesinden gelmek zorunda kaldığı her şeyi düşündüğünüzde "mücadele" hafif kalır.

Birbiri ardına gelen engelleri cesurca aşarak, özellikle de Lyme hastalığı ve teşhisin konması için geçen üç yıl, ilham verici bir cesaret yolculuğu.

"Son birkaç yıl boyunca günlerce yataktan çıkamadığım haftalar oldu," diye anlatıyor 27 yaşındaki genç.

"Neredeyse aynı anda hem mono hem de altı farklı hastalığa yakalanmış gibi hissediyordum. Neler olduğunu bile bilmiyordum. Mide sorunlarım vardı. Kollarımda ve bacaklarımda his kaybı yaşadım. Ve ne yapacağımı bilemediğim, doktorların ne yapacağını bilemediği garip semptomlar."

Sophia'nın hayatında bu noktaya gelebilmesi için çok çalışması ve kendini adaması gerekmiş; araştırmaya ve sadece sağlıklı olmanın değil, sağlıklı kalmanın da en iyi yollarını bulmaya sayısız saat ayırmış.

Popov, "Beslenmeme, nasıl çalıştığıma ve kendime meditasyon, yoga ve benzeri şeyler için ayırdığım zamana çok dikkat ediyorum," diye ekledi.

"Beş hafta boyunca sahada kalabildiğimi ve beşinci haftadan sonra bir turnuva kazanabildiğimi görmek çok güzel. Bu, sıkı çalışmanın ve son derece sıkı çalışmanın bir sonucu."

Covid-19 çağında golf, sahada taraftar olmaması anlamına geliyor ama Popov en azından İskoçya'daki büyük zaferini çok özel biriyle paylaştı: Caddie'si ve yolun her adımında yanında olan erkek arkadaşı Maximilian Mehles.

Popov, "Sanırım o hafta tüm bu deneyimi paylaşabilmek her şeyi çok daha duygusal hale getirdi çünkü o da benimle birlikte her şeyi yaşadı," diyor.

"Altı yıldır çıkıyoruz, yani gerçekten her şeyi gördü. Tüm sağlık mücadelelerini, her şeyi. Tüm sıkı çalışmayı ve mücadele etmeyi. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve sanırım onun için de o kadar önemli."

Popov için kariyerini belirleyen bir an mı? Evet, şüphesiz ama bunun onu değiştirmesini beklemeyin.

Kazandığı 675.000 dolarlık çeki "finansal bir yastık" olarak tanımlıyor ve ileride medyanın ne kadar çok ilgisini çekeceğini şimdiden keşfetmiş durumda.

"Hayatımı birçok yönden değiştirdi ama umarım beni değiştirmemiştir çünkü en büyük hedefim bu" dedi.

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Neredeyse bırakıyordum

Popov sporu bırakmaya "çok yaklaştığını" söylüyor ve bu konuyu ailesiyle dört ya da beş farklı kez konuştuğunu anlatıyor.

"Yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Geçen yıl yaklaşık 10 ila 15 programa baktım. İş ve başvuru konusunda da aynı şeyi yaptım.

"Şimdi LinkedIn hesabıma girdiğimde, muhtemelen bunu biraz temizlemeliydim ama artık buna gerek yok, bu yüzden sorun değil!"

Yine de Popov için her şey yolunda gitmedi - dünya sıralamasında 24. sıraya yükseldi ve şimdi Alman golf büyükleri olarak Bernhard Langer ve Martin Kaymer'e katıldı.

Major galibiyetler LPGA turunda beş yıllık bir muafiyetle sonuçlanıyor ancak Covid-19 nedeniyle bu yıl majörlerin sırası olmadığı için Popov için bu 2021'e kadar başlamayacak.

Önümüzdeki sezon için LPGA kuralları, Popov'un bir sonraki büyük turnuvada (10 Eylül'de başlayacak ANA Inspiration) oynamaya uygun olmadığı anlamına da geliyor çünkü Troon'da zafere ulaştığı sırada "tam" tur üyesi değildi.

Bu karar yaygın eleştirilere yol açtı.

LPGA komiseri Mike Whan Cuma günü yayınladığı bir video açıklamasında "Sezona bu düzenlemeyle başladık," dedi. "Sezonu bununla bitireceğiz."

Whan, her yıl olduğu gibi sezon sonunda düzenlemeleri ve kısıtlamaları yeniden değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

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'Hayalleriniz gerçek olabilir'

Hayat hikayesi en hafif tabirle ilham verici. Şimdi onu motive eden şey başkalarına ilham vermek.

"Tek söyleyebileceğim, golfçü olun ya da olmayın, ne zaman olacağını asla bilemezsiniz.

"Bazı insanlar için daha erken olur. Bazıları için daha geç olur. Kimse size bunu önceden söyleyemez, hayatın bir takvimi yoktur. Hayalleriniz bir noktada gerçekleşebilir. Sadece onlara inanmanız ve vazgeçmemeniz gerekir."

Röportaj bitmeden önce son bir soru için zamanımız var. İskoçya'da kazandığı o gıpta edilen kupa nerede? Hemen yanında olduğu ortaya çıktı. Ve yakın zamanda ondan vazgeçeceğini sanmayın!

"Dürüst olmak gerekirse onu bırakmak istemiyorum. Hiçbir gün gözümün önünden ayırmıyorum ve sabah uyandığımda ilk yaptığım şey onu almak oluyor ve bilirsiniz işte, hayatım boyunca ona tutunuyorum çünkü onu vermek istemiyorum," dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com