Golfte tarih yazan okul çocuğu: 15 yaşındaki Ratchanon 'TK' Chantananuwat'ın telaşlı çifte hayatı

Ancak Ratchanon yaşıtları gibi değil - o şimdiden oyunun en iyi profesyonellerine karşı yarışan, tarih yazan bir amatör golfçü .

Nisan ayında -15. doğum gününden beş hafta sonra- ülkesi Tayland'da düzenlenen 750.000$'lık Trust Golf Asya Karma Kupası'nı kazanarak büyük bir turda kazanan en genç erkek oyuncu olarak uluslararası manşetlere çıktı.

Golfün gelmiş geçmiş en büyük dehaları

Bu ay, Vietnam'da düzenlenen 31. Güneydoğu Asya (SEA) Oyunları'nda ülkesini temsil ederken bir yandan da önemli biyoloji ve ekonomi sınavlarına çalışıyor.

Bu ürkütücü boyutlarda bir dengeleme eylemi, ancak yılmayan Ratchanon'un kanıtlaması gereken bir nokta var.

CNN'e verdiği demeçte, "Bazen biraz zor oluyor ama meydan okumanın tadını çıkarıyorum" dedi. "Her ikisinde de başarılı olmayı ve tüm şüphecileri haksız çıkarmayı seviyorum.

"Görünüşe göre eğer bir sporcuysanız, okulda başarılı olamıyorsunuz. Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum."

Asya Turu'ndaki zafer, sporun en parlak genç yıldızlarından birinin yeni başlayan kariyerinde yeni bir zirve noktası oldu. Ratchanon, Ağustos 2020'de henüz 13 yaş ve dört aylıkken All Thailand Golf Tour tarihinde dereceye giren en genç oyuncu olmasından bu yana sansasyonel bir yükseliş yaşadı.

Ve inanılmaz bir şekilde, Ocak ayında Singapur International'daki ilk uluslararası profesyonel etkinliğini üçüncü bitirerek bir Asya Turu etkinliğini kazanmaya çok yaklaştı.

Köken hikayesi

Ratchanon'un golfe başlama hikayesi bir çizgi roman gibi. Üç yaşında plastik sopalar ve toplarla oynamaya başlayan TK - anne ve babasının baş harflerinden oluşan bir takma ad - dört yaşında katıldığı ilk turnuvayı sonuncu olarak bitirmiş.

"Kupayı alan çocuğu gördüm ve gerçekten çok kıskandım," diye hatırlıyor Ratchanon. "Neden benim almadığımı bilmiyordum, bu yüzden çok üzülmüştüm. Sonra babam bana onun nasıl kazandığını açıklamak zorunda kaldı, böylece kupayı o aldı."

Benzer şekilde rekabetçi ve golfü seven bir babanın gözetiminde bir ay süren yoğun bir antrenmanın ardından, bir sonraki denemesinde kupayı eline aldı.

Bir yıl sonraki ilk Junior World etkinliğinde, her vuruşta sandalyelerin üzerine motivasyon mesajları yazıldı. "Kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanamaz," Ratchanon'un zihniyetini ve çalışma ahlakını örnekleyen bir slogan.

Babası onun hem caddie'si hem de üçüncü bir koçu olarak görev yapıyor ve diğer iki koçtan aldığı dersleri geliştirmek için oğluyla birlikte fazladan saatler geçiriyor. Okulun olmadığı günlerde, zaten yoğun olan antrenman rejimi bir seviye daha artıyor ve genç oyuncu yedi ila dokuz saatini sahada geçirerek hünerlerini geliştiriyor.

Yorgunluğa karşı uyarılan Ratchanon, ara sıra yarım gün izin almaya başladı - zamanı özel ders, fizyoterapi veya fitness için harcıyor - ancak tükenmişlik önerilerine omuz silkiyor.

"Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Golfü seviyorum. Çalışmayı seviyorum," diyor Ratchanon.

"Evet, zor - acıtıyor ve çok disiplin gerektiriyor, ama sadece iki ay boyunca iyi bir atış yapmak ya da iyi bir sonuç almak için çok sıkı çalışmak bile bence karşılığını veriyor."

Rol model

Ratchanon'un yükselişini, 20 profesyonel galibiyete sahip bir Asya Turu efsanesi olan vatandaşı Thongchai Jaidee'den daha iyi kim denetleyebilir? 52 yaşındaki ikon, 2019'daki ilk buluşmalarından bu yana genç oyuncuya oyununun çeşitli yönlerinde yardımcı oldu.

Ratchanon, kahramanının dönen çipini öğrenmek istediğinde, ikili sonraki üç haftayı günde altı saat boyunca bu tekniği uygulayarak geçirdi.

"Oyunumda bana çok yardımcı oluyor. O harika bir adam," diyor Ratchanon. "Sanırım Tayland golfünün geleceği için Taylandlı golfçülerin gelişimine yardım etmekten hoşlanıyor."

Thongchai ayrıca gencin oyununun zihinsel yönünün şekillenmesine de yardımcı oldu ve baskı altında performans düşüşlerinin üstesinden gelmek için bir rutin uygulamasına yardımcı oldu. Artık Ratchanon'un büyük anlarda kullanacağı bir yöntemi var: yavaşlamak, bir yudum su içmek ve "tereddüt etmeden" vuruş yapmak.

"Dahi genç" etiketinin ve sporun elitleriyle omuz omuza olmanın yarattığı baskı sorulduğunda 15 yaşındaki sporcu basitçe "Bundan keyif alıyorum" diyor.

"Baskı altında hissetmiyorum ... İyi insanlarla oynamaktan korkmuyorum," diyor.

"Kimse beni gerçekten zorlamadı ve etrafımda beni destekleyecek ve hizada tutacak çok sayıda iyi insan olduğu için çok şanslıyım."

Okulda kal

Bu tutum Ratchanon'un adım adım ilerlemesine yardımcı oluyor. Profesyonel oyuna geçişte acele etmek istemeyen Ratchanon, okulu başarıyla bitirmeye odaklanmış durumda.

İLGİLİ: Patty Tavatanakit: Büyük bir şampiyon olduğunu düşünmenin 'tuhaf' olduğunu kabul eden golfçü

Ratchanon şimdiden ABD'de bir üniversitede fizik okumayı hayal ediyor ve bir yandan da golf oynamayı sürdürüyor. Büyük zaferleri tatmadan önce sırasıyla Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve UCLA'dan mezun olan Colin Morikawa ve Taylandlı Patty Tavatanakit 'in örneklerini takip etmeye hevesli.

"Pek çok Taylandlı oyuncunun erken profesyonel olduğunu gördüm ama artık pek çok insanın üniversiteye gitmenin harcadıkları zamana değeceğini bildiğini düşünüyorum" dedi.

"Eğer profesyonel olursak, bu bizim hayatımız olur. Gerçekten geri dönemeyiz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com