Golfçüler fitness eğitimini nasıl benimsedi ve spor salonunu 'sevmeyi' nasıl öğrendi?

Anderson, 27 yıllık deneyime sahip bir performans koçu olarak, 2014 yılında bir fotoğraf çekimi için üç kez büyük ödül kazanan oyuncuya bir dizi egzersizde rehberlik ederken bir şeylerin tıklandığını gördü.

İkili bir TRX "rip trainer" kullanıyordu - bir golf vuruşunun hareketini taklit etmek için tasarlanmış bir direnç kablosu ve ağırlıklı çubuk.

"Şöyle dedi: 'Bu hissi çok seviyorum,' dedi," diye hatırlıyor Anderson. "O fotoğraf çekiminden resimler ve görüntüler var ve onu bu harika pozisyonda görebilirsiniz."

Anderson 2004 yılından bu yana amatör ve profesyonel golfçülere koçluk yapıyor ve bu süre zarfında kondisyonun bir oyuncunun oyununu keskinleştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini gördü - bu, büyük bir şampiyonun vuruşunu tek seferlik bir tavsiyeyle değiştirmek anlamına gelse bile.

CNN Sport'a konuşan Anderson, "Elit oyuncular için mesele her zaman o küçük külçe, o küçük his, bir araya getirebildikleri o küçük şeydir," diyor.

"Zaten sahip olduğunuz atletizmden yararlanmaya başladığınızda ve bunu golf sahasında avantajınıza kullanmaya başladığınızda ... bazı tutarlı sonuçlar elde edersiniz."

Anderson, Amerikan futbolu, beyzbol ve genel fitness dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde sporcuları eğitiyor, ancak kondisyona yönelik zihniyette en büyük değişimi gördüğü alan golf.

Günümüz PGA Tour'unda oyuncuların çoğu yağsız, kaslı ve atletiktir - golf sahasında olduğu kadar spor salonunda da evlerinde gibidirler.

Dünya 7 numarası Rory McIlroy Coach Mag ile yaptığı bir röportajda "Sanırım onu (spor salonunu) sevmeyi öğrendim" dedi. "Başladığınızda nefret ediyorsunuz, 'Bunu yapmak zorunda mıyım' diyorsunuz ama sonuçları görmeye ve güçlenmeye başladığınızda ... Bence keyif buradan geliyor."

Aynı tutum kadın oyunlarında da görülüyor. LPGA Tour yıldızı Lexi Thompson 2017'de CNN 'e verdiği demeçte egzersiz yapmaya "bağımlı" olduğunu ve bunun "golf vuruş mesafemde dramatik değişiklikler" yarattığını söyledi.

Golf vuruşunun biyomekaniği söz konusu olduğunda kendisini "tam bir inek" olarak nitelendiren Anderson, fitness'ın modern oyunun nasıl önemli bir bileşeni haline geldiğini yakından gözlemledi.

"Yirmi yıl önce, benim gibi et kafalı bir antrenörün golf vuruşu hakkında konuşmaya çalışması tabuydu" diyen Anderson, fiziksel kondisyonun önceleri "önemli bir şey değil - bir adamın baba vücudu ya da biraz göbeği olabilir" olarak görüldüğünü ekliyor.

Ancak bugün, oyunlarının fiziksel yönlerini geliştirmek için golfçülerle yakın bir şekilde çalışıyor: denge, hareketlilik, koordinasyon, hız ve patlayıcılık.

Anderson, "Golf vuruşu, spor dünyasındaki en şiddetli, atletik hareketlerden biridir... yerinde durmak ve olabildiğince hızlı hareket etmek," diyor.

Anderson oyuncuların güçlenmesine yardımcı olmaktan ziyade dayanıklılığa ve golf sopasını defalarca sallamanın zorluklarına dayanmaya önem veriyor.

Bunu yapmak için, güç, denge ve çekirdek stabilitesi oluşturmak için vücut ağırlığınızı kullanan bir süspansiyon eğitim aracı olan TRX gibi egzersizler kullanıyor - squat ve lunge rutinleri, bir plank serisi, deadlift tekrarları ve sprint ve sıçrama setleri.

Anderson ayrıca çeşitli spor geçmişinin golfçüler için bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Anderson, 2019 ABD Açık şampiyonu ve eski üniversite basketbolcusu Gary Woodland, iki kez büyük ödül kazanan Dustin Johnson - "şu anda bir basketbol topuna smaç basabilir" diyor - ve 2017 Masters galibi ve hevesli futbolcu Sergio Garcia gibi isimleri örnek gösteriyor.

"Anderson sözlerine şöyle devam ediyor: "Golf sahasındaki rakiplerin, atletizm, hız, çeviklik, reaksiyon gibi tüm bu unsurları gerektiren takım sporları ya da bireysel sporlar yapmış olmaları halinde rekabet avantajına sahip olduklarını gördüm.

"Genel sporda karşılaştığınız farklı türden baskı durumları... Bunlar dünya çapında tüm bu sporların içinden geçen damarlardır ve rekabet açısından bakıldığında golf sahasında bunlardan gerçekten faydalanabilirsiniz."

Woods'un antrenmanları

Golfün fitness antrenmanlarıyla ilişkisi son yirmi otuz yıla özgü bir olgu değildir. Dokuz kez büyük şampiyon olan ve 80'li yaşlarında hala düzenli olarak spor yapan Gary Player, egzersizin ve sağlıklı bir yaşam tarzının avantajlarını sık sık övmüştür.

Ancak sporun spor salonuna yönelik tutumunda devrim yaratan kişi genellikle Tiger Woods olarak anılır.

24 yaşındaki Woods, günlük rutininin dört millik bir koşu, ağırlık kaldırma antrenmanı, birkaç saatlik topa vurma ve smaç çalışması, bir dört millik koşu daha ve ardından canı isterse bir akşam basketbol veya tenis oynamayı içerdiğini söyledi.

Anderson, "Onu büyük bir oyuncu yapan şey, harcadığı emekti," diyor.

"Bugün baktığınızda, dışarıdaki genç, atletik, çok iyi oyuncuların çoğunun idolü Tiger'dı.

"Nasıl bir şey olduğunu, golf sahasında başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenmek istediklerinde, Tiger gibi birine bakıyorlardı; hızlı olmalısınız, atletik olmalısınız, güçlü olmalısınız, dengeli olmalısınız. Ve bu zihniyeti benimsiyorlardı."

DeChambeau'nun 'bilimsel yaklaşımı'

Günümüzde golf oyununda fiziksel kondisyona yönelik en çarpıcı yaklaşımlardan biri, Covid-19 salgını sırasında 40 kilo alan 2020 ABD Açık şampiyonu ve eski dünya 1 numarası Bryson DeChambeau oldu.

Bu yaklaşım, turnuvalar geri döndüğünde meyvelerini verdi ve DeChambeau 2020'nin Haziran ve Temmuz aylarında dört kez ilk 10'a girdi.

O yıl Rocket Mortgage Classic'i kazandıktan sonra gazetecilere "Benim için biraz duygusal çünkü biraz farklı bir şey yaptım; vücudumu değiştirdim, oyundaki zihniyetimi değiştirdim ve tamamen farklı bir golf tarzı oynarken bir galibiyet elde edebildim" dedi.

Ancak Anderson, DeChambeau'nun topu büyük mesafelere sürmek için kas yapmayı içeren planının ileride golfü değiştireceğini düşünmüyor. Pandeminin sunduğu fırsat penceresinin DeChambeau'yu bir "anomali" haline getirdiğini söylüyor.

Anderson, "Bunu yapabilmesine gerçekten yardımcı olan şey, tek düzlemli bir vuruşa sahip olması," diye ekliyor.

"Tüm demirleri aynı uzunlukta ve bu tür şeyler. Oyuna karşı çok beyinsel, analitik ve bilimsel bir yaklaşımı var. Her şeyi aynı düzlemde tutabiliyor ve sadece daha fazla güç ve hızla inebiliyor."

DeChambeau şu anda sol elindeki kırık bir kemik için ameliyat geçirdiği için PGA Tour'da yer almıyor.

Bu da yeni Masters şampiyonu Scottie Scheffler, dünya 2 numarası Jon Rahm ve dört kez büyük ödül kazanan McIlroy'un favoriler arasında yer alacağı Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hills Country Club'da yapılacak PGA Şampiyonasını kaçıracağı anlamına geliyor.

Anderson'ın ortak bir sponsor aracılığıyla çeşitli vesilelerle birlikte çalıştığı Spieth'e gelince, Amerikalı oyuncu PGA Championship'te kariyerinin grand slam'ini tamamlayarak elit bir çevreye katılabilir.

Beş yıl sonra ilk büyük şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Spieth'in yeni bir ampul anı yaşayacağına şüphe yok.

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Kaynak: edition.cnn.com