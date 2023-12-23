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Golfçü Rickie Fowler kıvrık Hawaii tişörtüyle fikir ayrılıklarına yol açtı

Rickie Fowler golfün kıyafet sınırlarını zorlamaya devam ediyor

Amerikalı yıldız 2018'in ilk PGA Tour etkinliğinde kıvrılmamış Hawaii gömleği giydi

Rickie Fowler, bu hafta Maui adasında düzenlenen Sentry Tournament of Champions'da Hawaii gömleğiyle görülüyor.

Amerikalı golfçü ilk turun ardından lider Marc Leishman'ın iki atış gerisinde dördüncü sırada yer aldı, ancak heyecan yaratan kıyafet seçimi oldu.

Daha önce Abu Dabi'deki prestijli bir turnuvada yüksek topuklu ayakkabılar ve eşofman altı giyen 29 yaşındaki oyuncu, yönetim organının kıyafet kurallarını çiğnemeye giderek yaklaşıyor.

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PGA Tour'un Oyuncu Politikası "oyuncular hem giyim hem de kişisel bakım açısından düzgün bir görünüm sergilemelidir. Oyuncular tarafından giyilen kıyafetler şu anda kabul gören golf modasına uygun olmalıdır."

Fowler ise kıyafetini savunarak NBC'ye görünümünün "çok Maui" olduğunu söyledi ve arkadaşları ve profesyonel arkadaşları Justin Thomas ve Jordan Spieth'in bunu başaramayacağı esprisini yaptı.

Fowler Golf Channel'a verdiği demeçte, "Her zaman sınırları biraz zorlamayı severim ama aynı zamanda tabii ki oyuna saygılı olmayı ve onu onurlandırmayı da ihmal etmem," dedi.

"Bunun haftaya başlamak için çok uygun olacağını düşündüm ... Sadece eğleniyoruz."

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LPGA'nın yeni kıyafet politikasına şiddetle karşı çıkan Amerikalı golfçü Paige Spiranac için Hawaii numarası doğru yönde atılmış bir adımdı.

"Hoşuma gitti. Farklı," diye yazdı Twitter hesabından. "Bakalım golf gelenekçilerinin golfün bittiğini söylemeleri ne kadar sürecek ve bu saygısızlık.... kıvrılmamış bir gömlek onları ne kadar öfkelendirecek."

Kapalua Golf Resort'un resmi Twitter sayfasına göre Fowler'ın tişörtü tüm gün boyunca ürün çadırında en çok satılan ürün oldu.

Artı dörtlülerin ve ceviz sopaların büyük ölçüde geride kaldığı günlerde, çok sayıda taraftar dünya 7 numarasının oyunu daha genç bir nesle taşımaya yardımcı olduğunu iddia etti.

Ancak herkes bu kadar coşkulu değildi; bazıları gardırop seçimlerini "profesyonelce değil" olarak nitelendirirken, bazıları da bu kıyafeti 2017'nin "En İyi H uylu İnsanı" seçilmesiyle bağdaştırmakta zorlandı.

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Kesin olan bir şey var ki, eğer Fowler'ın bununla bir ilgisi varsa, kulüp binası ile podyum arasındaki çizgi bulanıklaşmaya devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com