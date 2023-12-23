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Golfçü Rickie Fowler kıvrık Hawaii tişörtüyle fikir ayrılıklarına yol açtı

Golf kulüp binası geleneksel olarak yakalı gömleklerin, kazakların ve makul pantolonların alanı olabilir, ancak bir adam oyunu modernleştirmek için çoğundan daha fazlasını yapıyor.

 and  Alex Stellmacher
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Kıvrılmamış bir Hawaii gömleği, profesyonel bir golfçünün nasıl görünmesi gerektiğine dair....aussiedlerbote.de
Kıvrılmamış bir Hawaii gömleği, profesyonel bir golfçünün nasıl görünmesi gerektiğine dair geleneksel önyargılara uymayabilir, ancak Rickie Fowler kural kitabına nadiren uymuştur....aussiedlerbote.de

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Golfçü Rickie Fowler kıvrık Hawaii tişörtüyle fikir ayrılıklarına yol açtı

Rickie Fowler golfün kıyafet sınırlarını zorlamaya devam ediyor

Amerikalı yıldız 2018'in ilk PGA Tour etkinliğinde kıvrılmamış Hawaii gömleği giydi

Rickie Fowler, bu hafta Maui adasında düzenlenen Sentry Tournament of Champions'da Hawaii gömleğiyle görülüyor.

Amerikalı golfçü ilk turun ardından lider Marc Leishman'ın iki atış gerisinde dördüncü sırada yer aldı, ancak heyecan yaratan kıyafet seçimi oldu.

Daha önce Abu Dabi'deki prestijli bir turnuvada yüksek topuklu ayakkabılar ve eşofman altı giyen 29 yaşındaki oyuncu, yönetim organının kıyafet kurallarını çiğnemeye giderek yaklaşıyor.

Fowler daha önce de Abu Dabi Şampiyonası'nda giydiği yüksek topuklu ayakkabılar ve eşofman altlarıyla golf modasını hareketlendirmişti. Golf camiasının daha geleneksel unsurları bunları görünce defibrilatöre uzanmış olabilir.
Korkak Fowler her zaman kıyafet sınırlarını zorlamıştır - Pazar turlarında mezun olduğu okul Oklahoma State'in turuncu rengini giymesiyle tanınır.
Fowler'ın 2016 kıyafeti, 1900 ile 1914 yılları arasında altı Britanya Açık ve bir ABD Açık kazanan Harry Vardon'un kıyafetlerinden çok farklı. Ancak İngiliz oyuncu, golfün daha sonraki bazı gardırop kaprislerinin yolunu açtı.
Ryder Cup, moda eleştirmenleri için her zaman zengin seçenekler sunmuştur. 1951 İngiliz takımı da hacimli pantolonlarıyla bir istisna değildi.
Golfün orijinal
Rickie Fowler daha ailesinin gözünde bir parıltı bile olmadan önce Gary Player büyük boy beyzbol şapkası görünümüne sahipti.
İngiliz Nick Faldo, sahada neyin havalı olduğuna dair 1987 tarihli yorumuyla triko dünyasının ikonlarından biriydi.
Tom Watson dönemleri aştı ama düz şapka bugünlerde profesyonel turlarda pek görülmeyen bir görünüm. Pileli kahverengi pantolonu bulmak zor değil.
Yine Ryder Kupası ve Avrupa'nın 1995 civarındaki 'kahverengi' dönemi.
Hiçbir golf modası tartışması, artı dördü kendisine ait kılan merhum Payne Stewart'tan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz.
Brookline'da düzenlenen 1999 Ryder Kupası birden fazla açıdan tartışmalara yol açmıştır - özellikle de geçmiş ABD takımlarının resimlerinin yer aldığı bu tişörtler açısından.
Britanyalı Ian Poulter son yıllarda moda alanında önemli adımlar attı ve bizi sık sık 1970'lerde Watson tarafından tercih edilen Rupert the Bear pantolon dönemine geri götürdü.
Poulter'ın 2004 Açık Turnuvası'nda giydiği Union Jack pantolon oldukça heyecan yaratmıştı.
John Daly hala şıklığıyla sınırları zorluyor. Yine de, her zamanki bej chino pantolonlardan bir değişiklik yapıyor.
Ryan Moore kravatı bir dizi turnuvada denedi.
Luke Donald, golf sahasında olduğu kadar diskoda da sıkça görülen buz beyazı adımların sıkı bir hayranı.
John Daly'nin pantolonlarının korkunç renklerinden 17. yüzyıldaki ilk eş değiştirenlere kadar, golfçüler her zaman kalabalığın arasından sıyrılmaya çalışmışlardır.
1880'lerde fotoğraflanan yaşlı Tom Morris, Açık Şampiyonayı dört kez kazanmıştır. Bir dokumacının oğlu olan Morris, dayanıklı ve sıcak tutan tüvit giysileriyle ilk profesyonel golfçü olarak kabul edilmektedir.
Golfün çim saha modacıları golf sahalarının görünümünü nasıl şekillendirdi?

PGA Tour'un Oyuncu Politikası "oyuncular hem giyim hem de kişisel bakım açısından düzgün bir görünüm sergilemelidir. Oyuncular tarafından giyilen kıyafetler şu anda kabul gören golf modasına uygun olmalıdır."

Fowler ise kıyafetini savunarak NBC'ye görünümünün "çok Maui" olduğunu söyledi ve arkadaşları ve profesyonel arkadaşları Justin Thomas ve Jordan Spieth'in bunu başaramayacağı esprisini yaptı.

Fowler Golf Channel'a verdiği demeçte, "Her zaman sınırları biraz zorlamayı severim ama aynı zamanda tabii ki oyuna saygılı olmayı ve onu onurlandırmayı da ihmal etmem," dedi.

"Bunun haftaya başlamak için çok uygun olacağını düşündüm ... Sadece eğleniyoruz."

Değişen trendler

ABD'li golf yıldızı Walter Hagen (solda), 1929'da Muirfield'deki dördüncü ve son Açık Şampiyonasını kazandıktan sonra Britanyalı Henry Cotton ile el sıkışıyor. Artı dörtler, gömlekler, kravatlar ve v yaka süveterler giyen ikili sahada şık bir görüntü sergiliyordu.
Merhum Amerikalı golfçü Payne Stewart, 1999 yılındaki trajik ölümünden önce artı dört ve artı iki giyme modasını yeniden canlandırdı.
Kadın golf kıyafetleri 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında pek de ilerici sayılmazdı. Bu kıyafet 1890 civarından kalma. 1890'da kadınların giydiği ağır kıyafetlerin tipik bir örneğiydi.
1951'de Open şampiyonu olan Max Faulkner, 1950'ler ve 1960'lar boyunca çim sahalarda renkli bir varlık göstermiştir.
Palmer'ın İngiltere'deki başarıları genç Jack Nicklaus'a Açık Şampiyona'da yarışması için ilham verdi. 18 kez büyük şampiyon olan Nicklaus, üçüncü ve son Claret Jug'ını kazanacağı 1978 yılında St Andrews's Old Course'ta resmediliyor. Hem
John Daly: Amerikan golfünün en büyük modacısı

LPGA'nın yeni kıyafet politikasına şiddetle karşı çıkan Amerikalı golfçü Paige Spiranac için Hawaii numarası doğru yönde atılmış bir adımdı.

"Hoşuma gitti. Farklı," diye yazdı Twitter hesabından. "Bakalım golf gelenekçilerinin golfün bittiğini söylemeleri ne kadar sürecek ve bu saygısızlık.... kıvrılmamış bir gömlek onları ne kadar öfkelendirecek."

Kapalua Golf Resort'un resmi Twitter sayfasına göre Fowler'ın tişörtü tüm gün boyunca ürün çadırında en çok satılan ürün oldu.

Artı dörtlülerin ve ceviz sopaların büyük ölçüde geride kaldığı günlerde, çok sayıda taraftar dünya 7 numarasının oyunu daha genç bir nesle taşımaya yardımcı olduğunu iddia etti.

Ancak herkes bu kadar coşkulu değildi; bazıları gardırop seçimlerini "profesyonelce değil" olarak nitelendirirken, bazıları da bu kıyafeti 2017'nin "En İyi H uylu İnsanı" seçilmesiyle bağdaştırmakta zorlandı.

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Rickie Fowler'ın kıvrılmamış Hawaii gömleği uygun muydu? CNN Sport'un Facebook sayfasında görüşlerinizi bildirin

Kesin olan bir şey var ki, eğer Fowler'ın bununla bir ilgisi varsa, kulüp binası ile podyum arasındaki çizgi bulanıklaşmaya devam edecek.

Son yıllarda eski Open şampiyonu John Daly, golf sahalarında öne çıkma trendine yeni bir anlam kazandırdı. Her ne kadar 1995 yılında Claret Jug ile St Andrews'un Swilcan Köprüsü'nde poz verdiğinde bu kadar renkli giyinmemiş olsa da.

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Kaynak: edition.cnn.com

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