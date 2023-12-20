Golfçü Kim Si Woo bir delikte beş kez su bularak PGA Tour'da istenmeyen bir skora imza attı

Güney Koreli Kim Si Woo için Pazar günü, her şeyin kötüden çok daha kötüye gittiği anlardan sadece biriydi.

WGC-FedEx St Jude Invitational'daki üçte birlik 11. delikte Kim, su tehlikesine art arda beş atış yaptı ve sonunda 10 üzeri par 13 ile bitirdi.

Memphis'teki TPC Southwind'de 155 yardalık çukurda ilk başlama vuruşunu yapan Kim, topunu green'in sağındaki suya soktu.

Çukura 96 yarda mesafedeki düşme bölgesine hareket ettikten sonra, topu tekrar tekrar yeşilin sağındaki suya vurdu ve sonunda 11. vuruşuyla karayı buldu.

Oradan çukura yakın bir yerden vuruşunu yonttu ve sonunda 13 puanla evine döndü.

10-over skoru, 1983'ten bu yana bir PGA Tour etkinliğinde - büyük bir etkinlikte değil - üçte birlik bir mesafede kaydedilen en yüksek skor oldu.

Bu tek çukur, üç PGA Tour etkinliği kazanan Kim'in beş-over'dan 15-over'a düşmesine neden oldu.

Bu felaket gösteriye karşılık olarak, topu 14. delikte bir kez daha suya girmeden önce bir sonraki deliği birdi. Sonunda bu üç numaralı çukuru iki kez batırdı.

Kim üç birdie ve bir par ile bitirmesine rağmen, yine de sonuncu oldu ve kazananı belirlemek için üçlü bir playoff yapan liderler Abraham Ancer, Sam Burns ve Hideki Matsuyama'nın 30 atış gerisinde kaldı.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Ancer, ikinci playoff deliğindeki birdie ile ilk PGA Tour zaferini elde ederek, bir şampiyonluk kazanan dördüncü Meksika doğumlu oyuncu oldu.

Kim, geçtiğimiz hafta Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler golf müsabakalarını 32. sırada tamamladı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com