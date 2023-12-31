Golf ustası Greg Norman Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için 'Hepimiz hata yaptık' dedi

Norman, İngiltere'nin St Albans kentindeki Centurion Club'da düzenlenen LIV Golf etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan, Kaşıkçı ve insan haklarıyla ilgili tüm bu meseleler hakkında konuşun ama aynı zamanda ülkenin kültürünü değiştirmek için yaptığı iyi şeylerden de bahsedin" dedi. Norman LIV Golf'ün başkanıdır.

İngiltere'deki haber kuruluşlarına göre Norman, "Bakın, hepimiz hatalar yaptık ve siz sadece bu hatalardan ders çıkarmak ve ileride bunları nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek istiyorsunuz" dedi.

Bir ABD istihbarat raporu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesine yol açan operasyonun onaylanmasından sorumlu tutmuştu ki bin Selman bu iddiayı reddediyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer uluslararası insan hakları gruplarına göre, ülkenin insan hakları sicili de çok eleştiriliyor: siyasi muhalifler, insan ve kadın hakları aktivistleri, gazeteciler ve çevrimiçi eleştirmenler Suudi hükümetini kınadıkları için tarihsel olarak taciz edildi, gözaltına alındı, yargılandı ve hapsedildi.

Norman Çarşamba günü yaptığı açıklamada "MBS ile kişisel bir görüşme yapmadım, onunla hiç tanışmadım ama aynı zamanda Suudi hükümetinin bu konuda açıklamalar ve yorumlar yaptığını ve ilerlemek istediklerini okudum" dedi.

Norman daha önce de Suudi Arabistan destekli kazançlı golf liginin oyuncular ve spor için "yeni bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Bu hafta başında, bu Haziran ayında faaliyete geçecek olan LIV Golf, Salı günü 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım ve genişletilmiş bir etkinlik programı açıkladı.

Suudi Arabistan destekli kazançlı golf serisi, son mali taahhüdün "yeni LIV Golf için devam eden genişlemeyi ve ödül cüzdanlarını finanse etmek için kullanılacağını" söyledi.

Eski dünya 1 numarası Norman, bu yılın başlarında yeni takım tabanlı, profesyonel golf liginin kurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen girişim, Haziran'dan Ekim'e kadar düzenlenecek sekiz turnuvaya ev sahipliği yaparken toplam 250 milyon dolar para ödülü vermeyi taahhüt ediyor.

LIV "oyuncuları destekleyecek"

PGA Tour, Salı günü yayınladığı bir notta, program çakışmalarını gerekçe göstererek LIV Golf'ün ilk etkinliğinde oynamak isteyen oyunculara izin vermedi.

CNN'in PGA Tour'dan edindiği notta, Suudi Arabistan destekli golf serisinin Londra'daki açılış etkinliğinin bir PGA Tour etkinliği olan RBC Canadian Open ile aynı hafta olması gerekçe gösteriliyor.

Notta "Başvuruda bulunanlara PGA TOUR Turnuva Yönetmeliği uyarınca taleplerinin reddedildiğini bildirdik" deniyor. "Bu nedenle, TOUR üyelerinin Suudi Golf Ligi'nin Londra etkinliğine katılma yetkileri Yönetmeliklerimiz uyarınca bulunmamaktadır."

Dünya 1 numarası Scottie Scheffler, PGA Tour'un golfçülerin serbest bırakılma feragatnamelerini reddetme kararını fazla düşünmediğini söyledi.

Scheffler, "Burada PGA TOUR'da oynuyorsanız, PGA Tour'a rakip olabilecek bir seride oynuyorsanız, Tour'umuzun bir üyesiyseniz, bu kesinlikle üyelerimizin yapmasını istediğimiz bir şey değil çünkü bunun karşısında sahip olduğumuz turnuvaya zarar verecek ve eminim bu yüzden oyuncuları serbest bırakmadılar" dedi.

AT&T Byron Nelson'ın ilk turu öncesinde Scheffler, "Çünkü eğer 15 kişi oraya gidip oynarsa, bu RBC ve Kanada Açık'a zarar verir" diye ekledi.

Norman, LIV'in LIV Golf'e katılmak isteyen oyuncuları "destekleyeceğini" söyledi. Norman, hukuk ekibinin herhangi bir yasak karşısında oyuncuları korumak için tedbir kararı alıp almadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Evet."

"Oyuncuları destekleyeceğiz, ne olursa olsun onların yanında olacağız. Gitmeye hazırız. Gitmek istemiyoruz ama gitmeye hazırız," diye ekledi Norman.

"Bu oyuncunun seçimi olacak. İstediği yerde oynamaya karar veren hiçbir oyuncuyu hor görmeyeceğim. Onlara bu imkânı veriyoruz çünkü LIV'in uzun bir süre burada kalacağına inanıyoruz.

"Eğer sadece PGA Tour'a gitmek istiyorsanız, mutlu günler, gidin yapın. Eninde sonunda pek çok insanın LIV Golf ile oynamak için geleceğini garanti ediyorum" dedi.

"Oyunculara 'arkanızdayız' dedim. Bu kadar basit' dedim. Savunacağız, geri ödeyeceğiz ve temsil edeceğiz" diye ekledi.

Aparnaa Seshadri haberciliğe katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com